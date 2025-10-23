बिहार में अब आमने-सामने की बिसात

संक्षेप: गुरुवार को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के साथ बिहार में महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच चल रही नूरा-कुश्ती खत्म हो गई। सातों सहयोगी दलों के नेताओं ने मंच से बढ़-चढ़कर एकजुटता का…

विनोद बंधु, स्थानीय संपादक, हिन्दुस्तान, पटना गुरुवार को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के साथ बिहार में महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच चल रही नूरा-कुश्ती खत्म हो गई। सातों सहयोगी दलों के नेताओं ने मंच से बढ़-चढ़कर एकजुटता का एलान किया। इससे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस, राजद और वीआईपी में खींचतान की वजह से बनी संवादहीनता से यह लगने लगा था कि महागठबंधन बिखर गया है। 13 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से इन दलों के साथ-साथ चुनाव लड़ने की उम्मीदें भी खत्म होने लगी थीं। मगर बीते चार-पांच दिनों में ‘डैमेज कंट्रोल’ की कोशिशों ने रंग दिखाया और अंतत: बात बन गई।

पहली बार महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ यह भी तय हो गया है कि बिहार का चुनाव चाचा बनाम भतीजा होगा। इनमें कौन बीस साबित होगा, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। वैसे महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही एक दांव भी खेल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने एनडीए से पूछा कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? साथ ही, उन्होंने दावा भी किया कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह भाजपा बिहार में भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। जाहिर है, गठबंधन पूरे चुनाव में यह संदेश देना चाहेगा कि बहुमत मिलने पर भाजपा अपने दल के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी और नीतीश कुमार किनारे कर दिए जाएंगे।

बिहार में अति-पिछड़े व महिला समाज पर नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत रही है। उनके गठबंधन को अब तक जीत दिलाने में इन दोनों समूहों का बड़ा योगदान रहा है। महागठबंधन इस बार इन्हीं दो समूहों, खासकर महिला मतदाताओं को साधने के हरसंभव दांव चल रहा है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को राजद और गुरुवार को महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े वायदे किए। उन्होंने दो नई योजना लाने, मसलन ‘मा’ (एमएए- मकान, अन्न और आमदनी) और ‘बेटी’ (बीईटीआई- बेनीफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम) की घोषणा की। इनके अलावा जीविका समूहों के 80 हजार से अधिक समन्वयकों की सेवा नियमित कर उन्हें प्रतिमाह 30 हजार रुपये वेतन और 1.44 करोड़ जीविका दीदियों को पांच साल में डेढ़-डेढ लाख रुपये देने का वायदा किया। इससे पहले वह हर ऐसे परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का एलान कर चुके हैं, जिनका कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। बिहार में ढाई करोड़ से अधिक परिवार हैं और सरकारी नौकरियां करीब 25 लाख हैं। वरिष्ठ एनडीए नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए पूछा है कि तेजस्वी ने जो घोषणाएं की हैं, उनको पूरा करने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी, इतने पैसे वह कहां से लाएंगे? बिहार का इस साल का बजट 3.71 लाख करोड़ का है।

चाचा-भतीजे की इस जंग में संशय या भ्रम फिर से बड़ा चुनावी शस्त्र साबित होने वाला है। साल 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान घोषित करके भ्रम फैलाया था और उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। इस बार के चुनाव में दो पहलू हैं- बिखराव और मुख्यमंत्री का चेहरा। अब यह देखने की बात होगी कि महागठबंधन कैसे भरोसा दिला पाता है कि उसके सहयोगी दलों की एकजुटता के प्रदर्शन के पीछे कोई विवशता नहीं है और एनडीए कैसे यह यकीन दिला पाता है कि महाराष्ट्र की कहानी बिहार में नहीं दोहराई जाएगी।

बिहार में सामाजिक समीकरण चुनाव में कामयाबी की कुंजी रहे हैं। नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग से ही अपने लिए उर्वरा जमीन तैयार की। नब्बे के दशक में लालू प्रसाद को पिछड़ा, अति-पिछड़ा और दलित व मुस्लिमों का समर्थन हासिल था। लेकिन नई सदी के चुनाव नतीजों से जाहिर है कि यह माई समीकरण तक सिमटता गया। एनडीए ने माई के खिलाफ ध्रुवीकरण की रणनीति बनाई और 2005, 2010 और 2020 में विधानसभा के तीन चुनाव जीते। साल 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद महागठबंधन में साथ थे, तो ध्रुवीकरण दोनों के साझा सामाजिक समीकरण का हुआ और एनडीए के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। इस बार चिराग पासवान की लोजपा (रा) पहली बार नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रही है। मगर मुकेश सहनी की वीआईपी पिछली बार महागठबंधन से बगावत करके एनडीए में चली गई थी। इस बार वीआईपी न केवल महागठबंधन में है, बल्कि मुकेश सहनी को उप-मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर अति-पिछड़ों, खासकर मल्लाह जाति को बड़ा संदेश दिया गया है।

बिहार में एनडीए के पक्ष में होते रहे ध्रुवीकरण की गंभीरता से तेजस्वी और महागठबंधन के नेता वाकिफ हैं और जनाधार को विस्तार देने की कोशिशें भी खूब हुई हैं। साल 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने ‘माई’ के साथ ‘बाप’ ( बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीब) समीकरण का नारा दिया था। उस चुनाव में महागठबंधन ने तेजस्वी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया था। वह बहुमत से महज 13 सीट दूर रह गए थे। एनडीए और महागठबंधन के बीच महज 16,825 मतों का अंतर रहा था। उस चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा अलग लड़ी थी और उसे 23 लाख से अधिक वोट मिले थे। ये एनडीए समर्थक वोट ही थे।

वैसे तेजस्वीअपने सामाजिक समीकरण को विस्तार देने की रणनीति पर काम करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए के सामाजिक समीकरण के सशक्त आधार लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) वोटों में सेंध लगाने की उनकी पहल कमोबेश दक्षिण बिहार में कामयाब रही। एनडीए को लोकसभा चुनाव में सात सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि, उत्तर और मध्य बिहार में इसका खास असर नहीं रहा।