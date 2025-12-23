तलाक का भार किसी एक पर न पड़े

संक्षेप: हमारे देश में विवाह संस्था बहुत मजबूत रही है, इसीलिए भारत को दुनिया में सबसे कम तलाक वाले देशों में गिना जाता रहा है। तमाम अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में तलाक की दर अब तक एक फीसदी से भी कम रही है…

क्षमा शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे देश में विवाह संस्था बहुत मजबूत रही है, इसीलिए भारत को दुनिया में सबसे कम तलाक वाले देशों में गिना जाता रहा है। तमाम अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में तलाक की दर अब तक एक फीसदी से भी कम रही है, मगर अब हालात बदल रहे हैं। खासकर महानगरों में विवाह के टूटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले एक दशक में तलाक के मामलों में 30 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। इस स्थिति ने मुआवजे और गुजारा भत्ते के सवाल को गंभीर बना दिया है।

पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय में तलाक का एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पत्नी ने पति से किसी भी तरह का न तो मुआवजा मांगा और न ही उससे गुजारा भत्ता लिया, बल्कि विवाह के समय सास ने जो कंगन दिए थे, उसने वह भी वापस कर दिए। आपसी सहमति से तलाक के इस मामले पर शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक अनोखा और दुर्लभ मामला है।

न्यायालय की इस टिप्पणी का महत्व इसलिए भी है कि आम तौर पर तलाक के मामलों में महिलाएं भारी-भरकम मुआवजे के अलावा गुजारा भत्ता मांगती हैं। यहां तक कि नौकरीशुदा महिलाएं भी ऐसा करती हैं। अलबत्ता, एक ऐसे ही मामले में अदालत ने हाल ही में कहा है कि आत्मनिर्भर महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। दूसरी तरफ, एक अन्य मामले में महिला ने पति से प्रतिमाह दो लाख रुपये का गुजारा भत्ता मांगा। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसे पार्टी करने का शौक है, महंगी ब्रांडेड चीजें ही उसे पसंद आती हैं, इसलिए अदालत उसे पति से दो लाख रुपये दिलवाए। अदालत ने उसकी दलील को नहीं माना था।

हाल में गुजारा भत्ता को लेकर एक वित्तीय सलाहकार कंपनी ने सर्वेक्षण किया है, जिससे पता चला है कि भारत में लगभग 42 प्रतिशत पुरुष गुजारा भत्ता देने के लिए कर्ज ले रहे हैं। इन पुरुषों का कहना है कि तलाक के मामलों में उन्हें अदालत में मोटी फीस देनी पड़ती है। इनमें से आधे ने इसके लिए पांच लाख रुपये से अधिक की फीस वकीलों को दी थी। सर्वे में भाग लेने वाले पुरुषों की साल भर की आय का 38 प्रतिशत हिस्सा गुजारा भत्ता देने में चला जाता है। ऐसे में, सोचिए कि वे अपने और घर के अन्य सदस्यों के खर्च कैसे चलाते होंगे?

देश में गुजारा भत्ता देने के लिए कर्ज लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आम तौर पर अदालतें स्त्रियों के पक्ष में फैसला सुनाती हैं। गुजारा भत्ता की रकम भी इतनी ज्यादा होती है कि पति अपनी तनख्व्वाह से नहीं दे पाते। इन दिनों, जब नौकरियों की कोई गारंटी नहीं। आज नौकरी है, कल नही, मगर गुजारा भत्ता तो देना ही है। ऐसे में, क्या करें?

बेंगलुरु मिरर के अनुसार, पिछले पांच वर्ष में अकेले कर्नाटक में तलाक के लगभग दो लाख मामले दर्ज हुए हैं। साल 2023-24 में इस दक्षिणी सूबे में 43,244 तलाक के केस निपटाए गए थे, और बहुत से निपटाए जाने थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दक्षिणी राज्यों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है। तलाक के सबसे ज्यादा मामले वाले शीर्ष 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि पहले तो लड़कियों की शादी जिससे भी हो जाती थी, वे उसे निभाने को मजबूर थीं, लेकिन अब जब वे शिक्षित हैं और उनमें से अनेक अपने पांवों पर खड़ी हैं, तो वे अपने फैसले खुद ले सकती हैं। तलाक के मामले इसीलिए बढ़ रहे हैं कि वे ऐसे किसी भी रिश्ते में रहना नहीं चाहतीं, जहां पटरी न बैठती हो। बहुत बार रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि लड़कियां पति और उसके परिवार को सबक सिखाना चाहती हैं। ऐसे में, मुआवजे और गुजारा भत्ते के रूप में बड़ी राशि मांगी जाती है।

इस बदली हुई लड़की के अनुसार हमारी विवाह संस्था बदली नहीं है। अब भी लड़की, चाहे वह नौकरी करती हो, धनोपार्जन करती हो, ससुराल वाले उससे यही उम्मीद करते हैं कि वह दफ्तर जाने से पहले सारे काम निपटाकर जाए और ऑफिस से घर आकर सारे काम करे। दुनियादारी निभाए। ऐसे में, लड़की नौकरी, परिवार की जिम्मेदारियों के बीच एक सैंडविच की तरह पिसने लगती है।

किसी संबंध का टूटना दुखदायी होता है, दोनों पक्षों के लिए ही। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में तलाक पार्टी, ब्रेकअप पार्टी और अलगाव पार्टी देकर लोग खुशी भी मनाते हैं। एक नया ट्रेंड फेक या झूठी शादियों का है। जहां बस बारात नहीं होती, बाकी सारी रस्में होती हैं- मेंहदी, हल्दी, खान-पान। एक खबर के अनुसार, इन फेक शादियों में लोग दूर-दूर से भाग लेने आते हैं।

इन सभी बातों को देखते हुए यह खयाल भी आता है कि अपने देश में बहुत सारी धाराएं एक साथ बह रही हैं। लोग ऐसी शादी करना चाहते हैं, जैसी किसी की नहीं हुई, जिसे हमेशा याद रखा जाए। इसीलिए विवाह का बाजार अरबों-खरबों रुपये तक जा पहुंचा है। विवाह के लिए लोग भारी-भरकम कर्ज भी ले रहे हैं, फिर शादी तोड़ भी रहे हैं। नकली शादी समारोह कर रहे हैं। एक साथ ही कितनी तरह की चीजें नजर आ रही हैं, जिनके बारे में कोई फैसला नहीं दिया जा सकता।

पड़ोसी देश चीन में इसी साल तलाक को लेकर एक ऐसा फैसला आया, जिसकी महिला संगठनों ने तीखी आलोचना की। पहले चीन में तलाक के बाद महिलाओं को हर चीज, जैसे जमीन, जायदाद, पैसे आदि में बराबर हिस्सा मिलता था। लेकिन ताजा फैसले में अदालत ने साफ कहा कि जमीन-जायदाद और सामान में तलाकशुदा महिला को तभी बराबरी का हिस्सा मिलेगा , जब वह यह साबित कर सकेगी कि उसने उस घर, जमीन या सामान को खरीदने, बनाने में आर्थिक सहयोग किया है। हां, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी दोनों की होगी। इस फैसले को महिला संगठनों ने प्रतिगामी फैसला बताया। उनकी दलील थी कि तलाक के बाद चीन में बच्चों की देखभाल, शिक्षा, परवरिश आदि की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं के कंधों पर आन पड़ती है। पुरुषों की भागीदारी इसमें न्यूनतम होती है। घर के सारे काम भी उन्हें ही करने पड़ते हैं। इससे उनका जीवन और कठिन हो जाता है। ऐसे में, नए फैसले से उनकी आफत और बढ़ जाएगी।

बहरहाल, वक्त आ गया है कि इस मामले में एक सर्वमान्य रास्ता निकाला जाए, ताकि तलाक लेने वाली महिला और पुरुष के साथ-साथ उनकी संतान के हितों के संरक्षण में संतुलन कायम हो सके।