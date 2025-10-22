अपना ही बोया काट रहे राष्ट्रपति ट्रंप

संक्षेप: अमेरिका में राजनीतिक विभाजन कितना गहरा हो गया है, इसकी एक बानगी है ट्रंप प्रशासन के खिलाफ चल रहा विरोध-प्रदर्शन। बीते 18 अक्तूबर को देश भर में करीब 2,700 जगहों पर प्रदर्शन हुए, जिनमें माना जा रहा है…

अरविंद गुप्ता, पूर्व राजनयिक एवं डायरेक्टर, वीआईएफ अमेरिका में राजनीतिक विभाजन कितना गहरा हो गया है, इसकी एक बानगी है ट्रंप प्रशासन के खिलाफ चल रहा विरोध-प्रदर्शन। बीते 18 अक्तूबर को देश भर में करीब 2,700 जगहों पर प्रदर्शन हुए, जिनमें माना जा रहा है कि 70 लाख अमेरिकियों ने शिरकत की। इन प्रदर्शनकारियों के निशाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और वे ‘नो किंग्स’ के नारे लगा रहे थे, यानी अमेरिका में कोई राजा नहीं है।

‘नो किंग्स’ विरोध-प्रदर्शन वही लोग कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति की नीतियों से खफा हैं और यह मानते हैं कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप एक तानाशाह के रूप में उभरे हैं। इनमें विरोधी पार्टी डेमोक्रेटिक के समर्थक भी हैं। उनकी नजर में रिपब्लिकन शासन में अमेरिका का लोकतंत्र कमजोर हुआ है और आप्रवासन नीति या ‘शटडाउन’ जैसे ट्रंप प्रशासन के फैसलों से देश की सेहत लगातार बिगड़ रही है।

गौरतलब है, सरकारी खर्च को कांग्रेस (संसद) की मंजूरी न मिल पाने के कारण वहां सरकारी सेवाएं ठप हो चुकी हैं और तमाम विभागों के लाखों लोग या तो बिना वेतन के काम कर रहे हैं या उनको जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है, ताकि खर्च मेें कटौती की जा सके। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा के मद में भी खर्च घटाए गए हैं, साथ ही डेमोक्रेट सरकार के समय जो सुविधाएं लोगों को उपलब्ध थीं, उनमें भी कटौती की गई है। आलोचकों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि ट्रंप ने ऐसे कई कार्यकारी आदेशों पर दस्तखत किए हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते और यह काम केवल कांग्रेस कर सकती है। जैसे, टैरिफ को बढ़ाना, जिसका असर महंगाई पर पड़ा है।

साफ है, ट्रंप के रुख को अमेरिका के लोग पसंद नहीं कर रहे। जून में भी इसी तरह से ‘नो किंग्स’ विरोध- प्रदर्शन हुए थे, हालांकि उसका दायरा सीमित था। लिहाजा, देखना अब यह है कि भविष्य में इस तरह के विरोध-प्रदर्शन किस दिशा में आगे बढ़ते हैं? इसका आकलन इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ट्रंप समर्थक इसे ‘हेट अमेरिका’, यानी अमेरिका-विरोधी बता रहे हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने एआई की मदद से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह ‘किंग ट्रंप’ नामक लड़ाकू विमान में बैठे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों पर इंसानी मल गिरा रहे हैं। यह अमेरिका में गहराते ध्रुवीकरण और राजनीतिक विभाजन का संकेत है। इसीलिए यह सवाल उठने लगा है कि बेशक अभी तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे हैं और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है, पर क्या आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बनी रहेगी?

यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि अमेरिका में विरोध-प्रदर्शनों की एक लंबी और गहरी परंपरा रही है। संविधान संशोधन ‘एक’ के माध्यम से यहां के हर व्यक्ति को यह अधिकार हासिल है कि वह अपनी मांग को लेकर लोगों को जुटा सकता है और विरोध का बिगुल बजा सकता है। वह अपनी बात सार्वजनिक तौर पर रखने के लिए स्वतंत्र है। यही कारण है कि पिछले दशक में यहां इस तरह के कई प्रदर्शन हुए। 21 मई, 2017 को राष्ट्रपति ट्रंप (पहले कार्यकाल) की नीतियों और बयानबाजियों के विरोध में महिलाओं ने एक लंबा मार्च निकाला था, जिसमें कहा जाता है कि 70 से 80 लाख प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे। ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ भी इसी तरह का विरोध-प्रदर्शन रहा है। ट्रंप जब 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, तब उनके समर्थकों ने भी जनादेश को नकारते हुए प्रदर्शन किया था और कुछ समय के लिए कैपिटल हिल तक को अपने कब्जे में ले लिया था।

बहरहाल, घटनाक्रमों से यही लगता है कि ट्रंप शायद ही अपनी नीतियों से पीछे हटेंगे। वह जिस तरह की मनमर्जी करते रहे हैं, वह यही बताता है कि आने वाले दिन तनावपूर्ण बने रह सकते हैं। वास्तव में, ट्रंप के समर्थकों का एक आधार है, जो ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (अमेरिका को फिर से महान बनाएं) की वकालत करता है। इसमें वे लोग शामिल हैं, जो मानते हैं कि पिछली डेमोक्रेटिक सरकार के दौरान वे विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे। उनकी आय कम है और वे रूढ़िवादी हैं। मुमकिन है, ‘मागा’ समर्थकों का यह आधार मौजूदा ‘नो किंग्स’ प्रदर्शन के विरोध में सड़कों पर उतर आए।

हालांकि, ट्रंप अपनी नीतियों से देश के भीतर ही हलचल नहीं मचा रहे, पूरी विश्व-व्यवस्था को अस्थिर बना रहे हैं। उनकी घरेलू नीतियां अमेरिका की विदेश नीति को भी प्रभावित करने लगी हैं। मसलन, उन्होंने अपने मागा आधार के किसानों को सुरक्षा देने और अमेरिकी फैक्टरियों के चीन चले जाने के कारण बढ़ी बेरोजगारी से मुकाबला करने के लिए टैरिफ का दांव खेला है। एच1-बी वीजा शुल्क में बेहिसाब वृद्धि भी इसी की देन है। ‘यूएसएड’ का मसला भी कुछ ऐसा ही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्यक्रम के लिए धन का आवंटन रोक दिया है, जिसके कारण कई देशों को दी जा रही मानवीय मदद थम गई है।

आखिर यह स्थिति कब तक बनी रह सकती है? एक अनुमान है कि मध्यावाधि चुनाव के बाद शायद हालात सुधर जाएंं। दरअसल, अगले साल अमेरिका में ‘हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स’ और ‘सीनेट’ के चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल इनमें रिपब्लिकन को बहुमत हासिल है, पर यदि इन मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट जीतकर आते हैं, तो ट्रंप अपनी नीतियां बदलने को मजबूर हो सकते हैं। हालांकि, जिस तरह का रवैया वह अपनाते रहे हैं, एक तबका यह भी मान रहा है कि वह हारने के बाद टकराव ही अधिक मोल लेंगे?

जहां तक भारत की बात है, तो फिलहाल दोनों देशों के रिश्ते दबाव में हैं। टैरिफ और वीजा ऐसे मसले हैं, जिन पर नई दिल्ली की अपनी आपत्तियां हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन भारत की असहमतियों को लेकर कितना संजीदा है, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। अमेरिका यदि अपनी आंतरिक चुनौतियों में और उलझता है, तो इन मसलों पर होने वाली बातचीत धीमी पड़ सकती है, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि अमेरिका में चल रहा विरोध-प्रदर्शन बेशक सीधे तौर पर हमें प्रभावित न कर रहा हो, लेकिन परोक्ष रूप से यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में, हम कामना यही करेंगे कि अमेरिका के घरेलू हालात जल्द सुधर जाएं और विश्व व्यवस्था में वह पूर्ववत अपना योगदान देना शुरू करे।