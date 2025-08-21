भारत से रिश्तों में खटास घोलते ट्रंप

इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का एलान किया। भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसके तुरंत बाद रूस द्वारा तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगाने की घोषणा…

फ्रैंक एफ इस्लाम, अमेरिकी उद्यमी व समाजसेवी इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का एलान किया। भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसके तुरंत बाद रूस द्वारा तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगाने की घोषणा भी की गई। इस तरह, भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया, जिससे नए दौर के अमेरिका-भारत संबंधों के बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है।

दो दशकों से भी ज्यादा समय से अमेरिकी प्रशासन ने नई दिल्ली के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। इसके लिए उसके कर्ता-धर्ताओं ने न सिर्फ पर्याप्त समय खर्च किया, बल्कि राजनीतिक संबंध बनाने व आपसी भरोसा कायम करने की भरपूर कोशिशें भी कीं। मगर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अचानक टैरिफ बढ़ाने से यह रफ्तार रुक सकती है।

अमेरिका और भारत का मौजूदा रिश्ता पिछले पांच अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान किए गए द्विपक्षीय प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की साल 2000 की ऐतिहासिक भारत यात्रा संबंधों में एक नए युग का प्रतीक थी, तो 2008 में ऐतिहासिक भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करार करके राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस रिश्ते को नया आयाम दिया। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दो बार भारत यात्रा करके इस संबंध को और आगे बढ़ाया। अपनी पहली यात्रा में उन्होंने इस द्विपक्षीय रिश्ते को ‘21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी’ कहा था, जो काफी चर्चित हुआ था। यहां तक कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी लाभ-हानि के तमाम भावों के बीच गर्मजोशी के क्षण दिखे। ह्यूस्टन में ‘हाउडी मोदी’ रैली और अहमदाबाद में ‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम इसके उदाहरण हैं।

मगर अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने हलचल मचा दी है। जैसा कि सीएनएन के फरीद जकारिया कहते हैं, ‘डोनाल्ड ट्रंप की भारत के प्रति इस अचानक और अकारण आक्रामकता से उनके पिछले प्रशासन सहित पांच सरकारों के तहत अपनाई गई नीतियां पलटती दिख रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो यह ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल की अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होगी।’ ऐसा क्यों हो सकता है? यह समझने के लिए हमें भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों की पड़ताल करनी होगी।

दोनों देशों ने 2024 में लगभग 130 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों का व्यापार किया। यह संकेत है कि हमारे आर्थिक रिश्ते काफी गहरे हैं। भारत कालीन, कपड़े, परिधान से लेकर फर्नीचर, रत्न और आभूषण तक अमेरिका को निर्यात करता है, जिससे लाखों भारतीय परिवारों की रोजी-रोटी चलती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, कालीन उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है, जो नई व्यापार बाधाओं से खासा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत अपना करीब 60 फीसदी कालीन अमेरिका को निर्यात करता है। इतना ही नहीं, अमेरिका को सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं भारत से ही मिलती हैं, जिसके कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती हैं। फिर भी, ट्रंप प्रशासन इन दवाओं पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है, जो 150 से 250 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। जाहिर है, इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दूरगामी असर पड़ेंगे।

हालांकि, ट्रंप जितना समझ रहे हैं, भारत अमेरिकी टैरिफ से उतना प्रभावित नहीं होगा। वह अपने जीडीपी का महज 20 फीसदी निर्यात करता है, साथ ही उसके पास अपना विशाल उपभोक्ता बाजार है, जिस कारण उसकी अर्थव्यवस्था मुख्यत: घरेलू बनी हुई है। टैरिफ से नुकसान तो होगा, लेकिन इससे भारत की विकास-दर शायद ही प्रभावित होगी।

यह सच है कि वर्षों में हुई उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्ते अपने सर्वोच्च स्थिति में नहीं पहुंच सके हैं। कई मौकों पर वाशिंगटन और नई दिल्ली में व्यापार संबंधी मुद्दों पर टकराव देखा गया है। बौद्धिक संपदा अधिकार, कृषि सब्सिडी और बाजार तक पहुंच ऐसे ही मसले रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका बार-बार कहता रहा है कि भारत की संरक्षणवादी नीतियों के कारण हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिल से लेकर चिकित्सा उपकरणों तक कई अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार में नहीं पहुंच पाते। फिर भी, किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक निंदा से दूरी बरती थी। मगर ट्रंप के साथ यह परंपरा बदल गई है, और उन्होंने भारत पर ‘अमेरिका को धोखा’ देने जैसा आरोप मढ़ दिया है। यह किसी आवेग में नहीं, बल्कि जान-बूझकर दिया गया बयान था।

राष्ट्रपति के लंबे समय से व्यापार सलाहकार और टैरिफ समर्थक पीटर नवारो ने भी फाइनेंशियल टाइम्स में लिखे अपने हालिया लेख में भारत की निंदा की। नवारो ने भारत पर रूसी तेल के लिए ‘वैश्विक क्लियरिंग हाउस’ की तरह काम करने, छूट पर प्रतिबंधित कच्चे तेल खरीदने और उसे रिफाइन करके विदेशों में बेचने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक, ‘इससे होने वाली आमदनी भारत के राजनेताओं के करीबी ऊर्जा दिग्गजों के पास जाती है, और फिर व्लादिमीर पुतिन के खजाने में’। यह सोच ट्रंप के नजरिये से मेल खाता है, जो कहते रहे हैं कि विदेशी राष्ट्र प्रतिस्पर्द्धी बनकर अमेरिकी खुलेपन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

ट्रंप के टैरिफ से निश्चय ही भारत में समस्या पैदा होगी, लेकिन इस तरह की बयानबाजी कहीं गहरे घाव दे सकती है। ट्रंप की भाषा नई दिल्ली में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। यदि अमेरिकी बाजार में महंगाई बढ़ती है या अमेरिका आर्थिक सुस्ती की ओर बढ़ता है, तो टैरिफ वापस भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी यदि जारी रही, तो विश्वास बहाल करना मुश्किल हो जाएगा। व्यापारी होने का दंभ पालने वाले ट्रंप को टैरिफ लगाने और बदनामी करने से वांछित परिणाम नहीं मिल सकते हैं। इससे उनको दीर्घकालिक नुकसान ही होगा। चाहे घरेलू फायदा उठाने की मंशा हो या गुटनिरपेक्षता के लिए भारत को दंडित करने का इरादा, राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसे साझेदार को अलग-थलग करने का जोखिम उठा रहे हैं, जिसे पूर्व में अमेरिकी प्रशासनों ने चीन के उभार को संतुलित करने के लिए अहम माना है। पिछले दो दशकों से वाशिंगटन का यही मानना रहा है कि भारत के साथ एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध अमेरिका के दीर्घकालिक हित में है। इसे खतरे में डालकर ट्रंप नए दौर के अवसरों को खत्म कर रहे हैं।

सन् 1949 में चीन में कम्युनिस्टों की जीत के बाद अमेरिकी नीति-निर्माताओं ने पूछा था- चीन को किसने खो दिया? आज, जब तल्खी व टैरिफ बढ़ रहे हैं, तो जल्द ही पूछा जा सकता है- भारत को किसने गंवाया?