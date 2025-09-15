सांस्कृतिक पुनर्जागरण और आत्मनिर्भर भारत का अमृतकाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जीवन के 75वें बसंत की शुभकामनाएं। दशकों लंबे राजनीतिक जीवन में त्याग और समर्पण के नए मानक स्थापित करने वाले राजनेता को हृदय से मंगलकामनाएं। अथक परिश्रम, दृढ़ता और दूरदर्शिता से उन्होंने लोगों के जीवन में सकारात्मकता दी…

ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जीवन के 75वें बसंत की शुभकामनाएं। दशकों लंबे राजनीतिक जीवन में त्याग और समर्पण के नए मानक स्थापित करने वाले राजनेता को हृदय से मंगलकामनाएं। अथक परिश्रम, दृढ़ता और दूरदर्शिता से उन्होंने लोगों के जीवन में सकारात्मकता दी है। 'राष्ट्र प्रथम' के भाव को उन्होंने लोगों में जीने का भरोसा दिलाया है। यही वजह है कि भारत का विश्व भर में डंका बज रहा। दुनिया भर की निगाहें भारत की ओर हैं। उन्होंने भारत को उसका खोता जा रहा गौरव लौटाया और यही वजह है कि उनके करिश्माई नेतृत्व पर पूरी विश्व की राजनीति को भरोसा है। वह देश ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जहां प्रगति के सोपानों को चढ़ रहा है, वहीं, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश भी कदमताल कर रहा। यह वही उत्तर प्रदेश है, जिसे कुछ वर्षों पहले तक बीमारू राज्य कहा जाता था। बताया जाता था कि यहां प्रगति के अवसर ही नहीं हैं। जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। योजनाओं के नाम पर बंदरबांट हुआ करती थी। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। गरीब को उसका हक मिल रहा। जनता को जरूरी इलाज। उद्योगों को पंख लग गए हैं। नौकरियों के लिए चयन में पारदर्शिता आई। युवाओं को उनका सपना अपने ही घर में साकार करने का अवसर मिला। किसान अपनी लहलहाती फसलों के उचित दाम को लेकर निश्चिंत है। माफिया या तो परलोक सिधार चुके हैं या जेल की हवा खा रहे। यह सब उत्तर प्रदेश ने ऐसे ही नहीं किया। उत्तर प्रदेश को ऐसी स्थिति में बिना प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन के लाना संभव ही नहीं था।

देश में किसानों को उनकी फसल के दाम मिल रहे हैं तो गरीबों को पक्के घर भी। गरीबों को कैशलेस इलाज मिल रहा है। हर घर में शौचालय बनवाकर प्रधानमंत्री ने देश की स्वच्छता को नए आयाम दिए हैं और महिलाओं की आबरू भी सुरक्षित की है। पीने के पाने के लिए भटकने को मजबूर रहने वाले परिवारों को अब साफ पानी उनके अपने घर में नल से मिल रहा है। अर्थव्यवस्था नए शिखर की ओर है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। टैक्स सुधार से व्यापारी से लेकर आमजन तक खुश हैं। सच में देश का अमृतकाल है यह। इस अमृतकाल के सच्चे सारथी नरेंद्र मोदी हैं। तमाम जटिलताओं और घोटालों में फंसे देश को उन्होंने नई दिशा दी है, जिस होकर वह विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ चला है।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों के भीतर विश्वास और समर्पण की भावनाओं का प्रसार किया है। हर भारतीय आज राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देने को उत्सुक है। वह देश के विकास में सहभागी बनना चाहता है। यह जनविश्वास देश की राजनीति में पहले कभी नहीं था। देश को भरोसा है प्रधानमंत्री पर, जिसे उन्होंने अपनी राजनीतिक तपस्या से अर्जित किया है। प्रधानमंत्री में युवाओं की जिज्ञासा और जोश है तो घर के मुखिया सरीखा धैर्य और परिश्रम भी। वह इन भूमिकाओं में खरे उतरे हैं। यही वजह है कि देश ने लगातार तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री चुना। वह देश और प्रदेश के सभी प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लागातार छह चुनाव जीते हैं। यह इस देश के युवाओं का प्रधानमंत्री पर अटूट विश्वास नहीं तो और क्या है। देश गदगद है कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा निर्णायक नेता मिला है, जो वंचित वर्ग के जीवन में व्यापक बदलाव ला रहा है।

संगठन से सरकार के शीर्ष तक की अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री के लिए जनकल्याण और हर आयु के लोगों के हितों की चिंता ही सर्वोपरी रही। उन्होंने देश के जरूरतमंदों को सशक्त बनाया है। पूरे देश को विकसित भारत के निर्माण के संकल्प से जोड़ा है। ऐसे दूरदर्शी राजनेता के कुशल मार्गदर्शन में चलना ही सौभाग्य है। नए भारत का विजन है कि वह अपनी विरासत को संजोए और विज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री दोनों ही संकल्पों को साथ लेकर चलते हैं। अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर, बाबा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, महाकाल लोक का लोकार्पण, मिशन चंद्रयान और रक्षा उत्पादों में भारत की प्रगति स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की कहानी कहते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल के तौर पर जानेंगे। देश की राजनीति बदली है और सरकार के काम करने का तरीका भी। पहले जहां जनता के लिए भेजी गई रकम बीच में ही चोरी हो जाती थी, वह अब सीधे जरूरतमंदों तक पूरी की पूरी पहुंच रही है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई और इससे भ्रष्टाचार की संस्कृति समाप्त हुई। सांस्कृतिक गौरव और देश की विरासत के प्रति लोगों में सकारात्मकता आई है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण, तीन तलाक, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और नागरिकता कानून जैसे तमाम मुद्दों को प्रधानमंत्री ने स्थायी समाधान तक पहुंचाया।

यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण ही है कि 1600 वर्ष पुरानी धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान हुआ। योग और आयुर्वेद को विश्व में स्वीकरोक्ति मिली। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी ने योग को संपूर्ण विश्व के सामने प्रखरता से रखते हुए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मान्यता दिलवाई। यह वैश्विक पटल पर भारत की सांस्कृतिक विरासत की एक सुर में स्वीकार्यता का महत्वपूर्ण अवसर था। न जाने कितने वर्षों बाद जम्मू-कश्मीर में मंगलेश्वर भैरव, मार्तंड सूर्य मंदिर, मां शारदा देवी मंदिर समेत सैकड़ों मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है। देश उपनिवेशवाद की मानसिकता से आजादी पा रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली भी उसी मानसिकता से ग्रस्त थी। प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति लाकर शिक्षा को उससे मुक्त किया। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाली किंग्सवे सड़क अब कर्तव्य पथ कहलाती है। भारतीय नौसेना के ध्वज पर अब सेंट जॉर्ज क्रॉस नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर से प्रेरित प्रतीक दिखता है। इंडिया गेट के पास जहां पहले किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति दिखती थी, वहां अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। रेस कोर्स रोड अब लोक कल्याण मार्ग के नाम से जानी जाती है। यह महज नामों में बदलाव नहीं था बल्कि लोगों को उस भावना से आजादी दिलाना था जो आजादी के बाद भी उनसे चिपकी हुई थी। नया संसद भवन बना तो उसमें भारत की सभ्यता की विरासत का अंश सेंगोल स्थापित किया गया। इंडियन पीनल कोड अब गुजरे जमाने की बात है। अब देश में भारतीय न्याय संहिता है, जिसके मूल में लोगों को दंडित करना नहीं बल्कि अपराध रोकना है।