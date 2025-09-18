Hindustan opinion column 19 September 2025 चुनाव की साख को सवालों से बचाएं, Editorial Hindi News - Hindustan
चुनाव की साख को सवालों से बचाएं

शायद ही कोई मुख्य चुनाव आयुक्त कभी सभी राजनीतिक दलों-नेताओं का प्रिय रहा हो, लेकिन अगर बात उस पर ‘वोट चोरों’ को संरक्षण देने के आरोप तक पहुंच जाए, तो मामले की गंभीरता को समझने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए…

चुनाव की साख को सवालों से बचाएं

राजकुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार

शायद ही कोई मुख्य चुनाव आयुक्त कभी सभी राजनीतिक दलों-नेताओं का प्रिय रहा हो, लेकिन अगर बात उस पर ‘वोट चोरों’ को संरक्षण देने के आरोप तक पहुंच जाए, तो मामले की गंभीरता को समझने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। यहां दांव पर व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सांविधानिक संस्था चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगी है, जिसकी एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा रही है।

बेशक, यह पहला मौका नहीं है, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, मगर पावर प्रेजेंटेशन के जरिये कथित साक्ष्यों के साथ लगाए जा रहे आरोपों को भी निराधार करार देकर चुनाव आयोग जिस तरह अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेना चाहता है, उससे उसकी साख का संकट गहरा रहा है। लगभग एक दशक तक ईवीएम पर संदेह के बाद पिछले एक साल से मतदान और मतगणना की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सभी चुनावी पंडित कांग्रेस की जीत पर दांव लगा रहे थे,पर भाजपा को बहुमत मिला। राजस्थान व छत्तीसगढ़ के चुनावी मुकाबले ने भी सबको चौंकाया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’, सत्तारूढ़ राजग पर भारी पड़ा, तो हरियाणा में मुकाबला बराबरी पर छूटा, पर चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यों में बाजी पलट गई।

भाजपा कहती रही है कि हार की हताशा में कांग्रेस पहले ईवीएम और अब चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन संदेह और सवाल शायद इससे ज्यादा तथ्यात्मक ठोस जवाब की मांग करते हैं। मसलन, लोकसभा चुनाव में भी कुछ राज्यों में शाम पांच बजे के बाद अचानक मत प्रतिशत बहुत ज्यादा कैसे बढ़ गया? महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव से पहले साढ़े चार साल में जितने मतदाता बढ़े, उससे भी ज्यादा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच छह महीने में कैसे बढ़ गए? यदि वैसा होने के कुछ अपरिहार्य या व्यावहारिक कारण रहे, तो वे चुनाव आयोग को तथ्यों के साथ सार्वजनिक करने चाहिए।

यही बात बिहार में एसआईआर से शुरू विवाद और अब राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर लागू होती है। दो राय नहीं कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा हर काम आयोग का विशेषाधिकार है, पर हर अधिकार के साथ कुछ दायित्व भी होते हैं। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो, यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी और जवाबदेही है। यह काम पूरी पारदर्शिता से न सिर्फ किया जाना चाहिए, बल्कि वैसा होते हुए जन साधारण को दिखना भी चाहिए।

चुनाव आयोग क्यों बिहार में एसआईआर में आधार कार्ड स्वीकार करने और नाम काटे गए मतदाताओं के विवरण सार्वजनिक करने पर, सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती तक टालमटोल करता रहा? एक सांविधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग की अपनी साख के लिए जरूरी है कि वह संदेह से परे रहे। यह तभी संभव है, जब उसकी कार्यप्रणाली पारदर्शी हो तथा जनता के मन में उठने वाले सवालों का वह तथ्यों के साथ संतोषजनक जवाब देने की पहल स्वयं करे, मगर हो यह रहा है कि खुद पर लगने वाले हर आरोप को निराधार बताकर चुनाव आयोग अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है, और फिर सत्तारूढ़ दल की ओर से विपक्ष पर तीखा हमला बोला जाता है।

अगर बिहार में मृत बताकर नाम काटे गए कुछ मतदाता अपने जीवित होने के प्रमाणस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए, तो यह एसआईआर की प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भाजपा को इस पर चिंता जतानी चाहिए थी, तो आयोग को गलती स्वीकार करते हुए अपनी कार्यप्रणाली को चाक-चौबंद करने का वायदा न्यायालय और जनता से करना चाहिए था।

18 सितंबर को जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद और महाराष्ट्र के राजुरा चुनाव क्षेत्र में क्रमश: वोट काटने और वोट जोड़ने के आरोप पावर प्रेजेंटेशन के जरिये कुछ गवाह पेश करके लगाए, तब भी आयोग और भाजपा की ओर से ऐसी ही प्रतिक्रिया आई। आयोग ने आरोपों को निराधार बता दिया, तो सत्तारूढ़ दल ने याद दिलाया कि अतीत में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे मनोहर सिंह गिल को कांग्रेस ने केंद्र में मंत्री बनाया था, तो टी एन शेषन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इससे क्या यही ध्वनि नहीं निकलती कि तब मुख्य चुनाव आयुक्त आपके थे, तो अब हमारे हैं?

अगर मुख्य चुनाव आयुक्त सत्तारूढ़ दल के प्रति ही निष्ठावान होते हैं, तब चुनाव आयोग के सांविधानिक संस्था होने और उसकी साख का क्या अर्थ रह जाएगा? अगस्त में राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा चुनाव क्षेत्र के आंकड़े देकर चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलीभगत के आरोप लगाए, तो सत्तारूढ़ दल ने रायबरेली और वायनाड समेत कुछ चुनाव क्षेत्रों में फर्जी वोटर होने के जवाबी आरोप लगाए। आयोग ने राहुल गांधी को एक सप्ताह में हलफनामा देने या माफी मांगने का अल्टीमेटम दे दिया, पर सत्ता पक्ष से कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? वैसे अल्टीमेटम की अवधि बीत जाने के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करना भी सवाल खड़े करता है।

उसी अंदाज में अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दे दिया है कि वह आलंद चुनाव क्षेत्र में वोट काटने के सुनियोजित खेल में इस्तेमाल किए गए कर्नाटक से बाहर के फोन और डिवाइस के आईपी एड्रेस आदि की जानकारी राज्य की सीआईडी को एक सप्ताह में दे। बकौल राहुल, इस बाबत सीआईडी एफआईआर दर्ज कर 18 महीने में आयोग को 18 पत्र लिख चुकी है, पर कोई सूचना नहीं दी गई। अब आयोग कह रहा है कि वोट काटने की वैसी कोशिश की गई थी, जिसमें उसने एफआईआर भी दर्ज की, पर 2023 के मामले में अब स्वीकारोक्ति सवाल खड़े करती है।

अब बिना प्रामाणिक जानकारी के कह पाना संभव नहीं कि कौन सच बोल रहा है, लेकिन आज दलगत राजनीतिक हितों से ज्यादा दांव पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिष्ठित चुनाव आयोग की साख लगी है। सरकारें आती-जाती रही हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त भी। यह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक बार अगर चुनाव आयोग की साख चली गई, तो उसकी बहाली आसान नहीं होगी। यह बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, को भी समय रहते समझ लेनी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Election

