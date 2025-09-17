जल बहाव की राह में न बसें बस्तियां

पहाड़ी इलाकों में जल-प्रलय ने नदियों के साथ ही शहरों के जल-प्रबंधन की ओर हमारा ध्यान फिर से खींचा है। बेशक, इस साल मानूसन ने विशेषकर जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा तबाही मचाई है…

के के पांडेय, प्रोफेसर, अर्बन मैनेजमेंट, आईआईपीए पहाड़ी इलाकों में जल-प्रलय ने नदियों के साथ ही शहरों के जल-प्रबंधन की ओर हमारा ध्यान फिर से खींचा है। बेशक, इस साल मानूसन ने विशेषकर जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा तबाही मचाई है, पर यहां जान-माल की क्षति कम हो सकती थी, यदि हमने पूर्व की आपदाओं से सबक सीखा होता।

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि पहाड़ी राज्यों में नदियों के पाट में कई ढांचे अनियोजित तरीके से खड़े किए गए हैं। ये कैसे तैयार हुए, यह अलग बहस का विषय है, लेकिन इससे नदियों का प्राकृतिक बहाव-क्षेत्र अवरुद्ध जरूर हो गया। दुर्भाग्य से मैदानी इलाकों की भी यही स्थिति है। शहरों का लगातार विस्तार हो रहा है और पानी बहने का नैसर्गिक रास्ता रिहायशी क्षेत्र बनता जा रहा है। नतीजतन, अत्यधिक बारिश के कारण जब पानी अपने तेज वेग में बहता है, तो सब कुछ बहा ले जाता है।

समायोजित योजना, यानी मास्टर प्लान की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है। कई शहरों में समावेशी योजनाओं का अभाव है। अगर कहीं यह बनी भी है, तो उसके क्रियान्वयन में तमाम तरह की चुनौतियां हैं। जल-निकासी प्रणाली का भी कई जगहों पर अभाव है। होना तो यह चाहिए था कि जहां मास्टर प्लान नहीं है, वहां जल-निकासी की कोई ठोस योजना अमल में लाई जाती। मगर ऐसा नहीं किया गया। अलबत्ता, नियमित रख-रखाव व मरम्मत के अभाव में अब तो छोटी-छोटी नालियां भी बारिश में दम तोड़ने लगी हैं।

सीवर और सड़कों की खस्ता हालत ने शहरों की सूरत और बिगाड़ दी है। इनके नियमित देखभाल की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। पहाड़ी राज्यों में भी आमतौर पर सड़कों की मरम्मत तब की जाती है, जब वे चलने के काबिल नहीं रहतीं। नियमित रूप से ध्यान न दिए जाने के कारण ही मैदानी इलाकों में जलभराव की समस्या दिखती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की।

फुटपाथों के अतिक्रमण ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। सामान्य बाढ़ ही नहीं, बादल फटने के कारण आने वाली ‘फ्लैश फ्लड’ भी इसीलिए ठहर जाती है, क्योंकि अतिक्रमण से नालियां अवरुद्ध रहती हैं। आलम यह है कि ज्यादातर जगहों पर पैदल चलने वाले लोग इसीलिए बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखते हैं, क्योंकि वहां फुटपाथ या तो हैं नहीं, या फिर अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हैं।

स्थानीय निकायों में दक्ष लोगों के अभाव से यह समस्या और भी गहरा जाती है। योजना-निर्माण और क्रियान्वयन, दोनों ही स्तरों पर कुशल हाथों की देश में कमी है। इस कारण नियोजन और रख-रखाव समय पर पूरे नहीं हो पाते। मसलन, सुरक्षा संबंधी ऑडिट बमुश्किल हो पा रहे हैं।

जाहिर है, इन सब मुश्किलों से जूझने के लिए पूंजी की दरकार है, जिसका अभाव बना हुआ है। नगर निकायों के पास बजट की भारी कमी है। माना जाता है कि शहर प्रबंधन के कामों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10 से 12 प्रतिशत हिस्सा खर्च होना चाहिए, लेकिन अपने देश में यह एक प्रतिशत के आसपास है, यानी जहां 10 रुपये की जरूरत है, वहां सिर्फ एक रुपये का आवंटन हो पा रहा है।

इन चुनौतियों से पार पाने के लिए कुछ काम किए जा सकते हैं। सबसे पहले, हमें ढांचागत व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा। सभी शहरों के लिए न सिर्फ मास्टर प्लान बनना चाहिए, बल्कि यह भी ध्यान रखना होगा कि वह व्यावहारिक बने। उसमें बुनियादी ढांचे के रख-रखाव को लेकर भी अलग से आवंटन हो। अभी नगर निकाय जो बजट बनाते हैं, वह एक तयशुदा ढर्रे पर होता है। मसलन, पिछले बजट से दस प्रतिशत अधिक बढ़ाकर नया बजट तैयार कर लिया जाता है। उसमें जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता। लिहाजा, स्थिति का वास्तविक आकलन करते हुए तमाम हितधारकों के सहयोग से बजट तैयार किया जाना चाहिए।

इसी तरह, सुधार के उपायों में जन-भागीदारी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और निजी क्षेत्र, सभी का सहयोग लेना चाहिए। बेंगलुरु, इंदौर जैसे शहरों में ऐसा हो रहा है, जिस कारण सार्वजनिक कामों के लिए अच्छा-खासा बजट स्थानीय निकायों के पास जमा हो जाता है।

तीसरा, जल-निकासी की बेहतर योजना बनानी होगी। इसमें पानी के नियमित बहाव का आकलन तो होना ही चाहिए, साथ ही, यह भी पता किया जाना चाहिए कि बारिश के समय स्थानीय जल-निकासी प्रणाली पर किस हद तक दबाव बढ़ जाता है। ‘स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज’ को दुरुस्त करना होगा, जो अभी या तो बने नहीं हैं या उपयुक्त नहीं हैं। यह जल निकासी का एक बड़ा नाला होता है, जिसकी दरकार मैदानी और पहाड़ी, दोनों क्षेत्रों को है। सड़कों को सुगम बनाना और फुटपाथों का ध्यान रखना भी जरूरी है। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत निर्देश भी दिया था, क्योंकि सड़कों की खराब दशा से जलभराव की आशंका बढ़ जाती है।

अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने इस साल बजट में ‘अर्बन चैलेंज फंड’ की घोषणा की है। इसमें 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके तहत शहरी विकास की चुनौतियों का समाधान किया जाएगा और शहरी पुनर्विकास को रचनात्मक परियोजनाओं से बढ़ावा दिया जाएगा। ये पैसे इस आधार पर बांटे जाएंगे कि नगर निकाय और राज्य सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बॉन्ड के माध्यम से तीन गुना पैसे जुटाएंगे। इस तरह, 10 हजार करोड़ रुपये का यह आवंटन 40 हजार करोड़ रुपये का बन सकता है, जो काफी बड़ी रकम है। इसके बेहतर इस्तेमाल के लिए हमें अपने शहरों को तैयार करना होगा।

जाहिर है, हमारे पास अब भी अवसर है। सरकार की योजनाओं और जन-अपेक्षाओं में तालमेल बिठाना होगा। यदि हम कारणों की पड़ताल करके उसे दूर करने का प्रयास करें, तो जल-सैलाब से नुकसान काफी हद तक कम कर सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में ही यदि मकान-दुकान या रेस्तरां आदि बनाते समय यह आकलन कर लें कि पानी का प्राकृतिक बहाव उन पर कितना प्रभाव डाल सकेगा, तो काफी राहत मिल सकती है।

इसी संदर्भ में शहरी नवीनीकरण को लेकर भी परियोजनाएं चलाई जानी चाहिए। विशेषकर, विषम इलाकों में बुनियादी ढांचों का ‘ऑडिट’ होना ही चाहिए, और जो इमारतें आपदा झेलने में सक्षम न हों, उनको तत्काल गिरा देना चाहिए। यह बेशक एक सख्त फैसला होगा, पर यूरोप के देशों में इसके लाभ दिखे हैं। हमें पुनर्निर्माण या नवीनीकरण को बढ़ावा देना ही होगा।