Tue, 16 Sep 2025
नया नेपाल बनाने की नई चुनौती

पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार

नेपाल के राजनीतिक दलों ने लगभग मान लिया है कि चुनाव में जाना है। निर्वाचन आयोग किसी भी पार्टी को चुनाव में जाने से रोकेगा नहीं, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए, बांग्लादेश के विद्रोह से नेपाल की तुलना बेमानी है। बांग्लादेश में 15 फरवरी, 2026 को आम चुनाव होना है। उसके अगले महीने 5 मार्च, 2026 को नेपाल में मतदान होगा। बांग्लादेश में सत्ता में आने को आतुर पार्टियां भारत के विरुद्ध जुबानी प्रक्षेपास्त्र दागती रहेंगी। बांग्लादेश व नेपाल की राजनीतिक परिस्थितियों में एक फर्क यह भी है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जन-विद्रोह के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने तत्काल स्वीकार कर लिया। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया ही नहीं।

नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के पुनर्निर्माण, और एकता की भावनात्मक अपील की है। काठमांडू के च्यासल स्थित सीपीएन-यूएमएल का केंद्रीय कार्यालय आगजनी से मलबे में तब्दील हो चुका है। ‘एमाले’ कार्यालय के आगे एक बैनर लगा है, ‘हम फिर से उठेंगे, और भी मजबूत, और भी एकजुट।’ माओवादी नेता प्रचंड ने भी पार्टी कार्यालय फिर से बनाने की घोषणा की है। नेकपा (माओवादी केंद्र) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा, ‘चुनाव को लेकर माओवादियों में मतभेद नहीं है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद-61 के तहत चुनाव की घोषणा की है, इसलिए चुनाव में भाग न लेने का सवाल ही नहीं उठता। यही सही रास्ता है।’

मगर जमीनी स्तर पर हर जगह विश्वास का संकट है। आशंका के मिटने में समय लगेगा। जैसे, किसी ने भ्रष्टाचार करके घर बनाया है, या उस पर पुरानी सरकार का करीबी होने का आरोप है, तो उसे डर है कि कहीं उसका सब कुछ जलाकर राख न कर दिया जाए। नेपाल में लगभग सभी व्यापारिक घराने व विदेशी निवेश वाली कंपनियां आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट का शिकार हुई हैं, इसलिए निजी क्षेत्र में निवेश के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। अनुमान है कि निजी क्षेत्र को 200 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। निजी क्षेत्र का मनोबल इस डर से निचले स्तर पर पहुंच गया है।

क्या नेपाल में शांति और सुरक्षा बनी रहेगी? स्थिरता आएगी? क्या यह देश सही रास्ते पर चलेगा या वहां फिर संघर्ष छिड़ जाएगा? नई पीढ़ी द्वारा पेश किए गए एजेंडे और पुरानी पीढ़ी में लोकतंत्र के न बचे रहने की चिंता के बीच संतुलन बनाकर यह देश कैसे आगे बढ़ेगा? यह सवाल सबके मन में है। विश्वास बहाली इस समय सुशीला कार्की और उनके सहयोगी मंत्रियों के लिए बड़ी चुनौती है। नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने कहा, ‘भूकंप से भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। आने वाले दिनों में राजनीतिक हिसाब-किताब होगा और दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता राष्ट्र का पुनर्निर्माण है।’

नेपाल लगभग 26 खरब, 83 अरब रुपये विदेशी ऋण का कर्जदार है। इसके चालू खाता में 78 अरब, 14 करोड़ रुपये हैं और सामने है पुनर्निर्माण व चुनाव की चुनौती। अब यह किससे लेगा पैसा? साल 2022 के संसदीय चुनाव में छह अरब 83 करोड़ रुपये का खर्च आया था। तब उद्योग-व्यापार खड़े थे, अब वे बर्बाद हैं। वे राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के लिए कहां से पैसे देंगे? 27 नवंबर, 2001 को बॉन सम्मलेन में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए विकसित देशों ने पैसे दिए थे। क्या नेपाल अपने पुनर्निर्माण और चुनाव के लिए ‘अंतरराष्ट्रीय दानदाता सम्मेलन’ का आयोजन करेगा? साल 2022 के चुनाव में भारत ने 200 गाड़ियां नेपाल भेजी थीं। चीन, बीआरआई प्रोजेक्ट को गति नहीं देने से खुंदक खाया हुआ था, चुनांचे उसने 2022 के चुनाव में कोई मदद नहीं भेजी। यदि इस बार चुनाव के वास्ते बहुराष्ट्रीय सहायता नहीं मिली, तो नेपाल के लिए मुश्किल स्थिति होगी। भारत सरकार को इस पर गौर करना चाहिए।

इसी तरह, सन् 1989 के बाद से उच्च पदों पर आसीन लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति की जांच के एजेंडे को पहले ही देशव्यापी मान्यता मिल चुकी है। प्रमुख राजनीतिक दलों के भीतर भी एक आवाज उठ रही है कि जांच के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए। मगर यह आयोग राजा द्वारा पहले बनाए गए ‘कंगारू आयोग’ जैसा न हो, बल्कि निष्पक्ष हो। संयुक्त राष्ट्र ने ग्वाटेमाला में इसी उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। आयोग के माध्यम से मानवाधिकार और भ्रष्टाचार की जांच की गई थी।

जिन लोगों ने जेन-जी आंदोलन में घुसपैठ करके आगजनी, तोड़-फोड़, चोरी और लूटपाट की, उनकी जांच कराने और रिपोर्ट आने में देर नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा नेपाली समाज में यह धारणा प्रबल हो जाएगी कि कुछ भी हो सकता है और कानून, न्याय व सुरक्षा की गारंटी बेमानी हो जाएगी। अफ्रीका के कई संघर्षरत देशों की तरह नेपाल में भी हिंसा की संस्कृति जड़ें जमा लेंगी। नेपाल अपराधियों का अभयारण्य न बने, यह सुनिश्चित करना सुशीला कार्की सरकार का काम है।

नेपाल की पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में राजनीतिक कायांतरण कैसे होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। सुशीला कार्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हैं, इसका मतलब यह कतई नहीं कि वह नई दिल्ली के बताए मार्ग पर चल पड़ेंगी। प्रशंसक और समर्थक का अंतर समझना नेपाल के संदर्भ में ज्यादा जरूरी है। अभी जो तीन मंत्री जुड़े हैं, उनमें से वित्त और ऊर्जा मंत्री जेन-जी आंदोलन से नहीं हैं। रामेश्वर खनाल ने वित्त सचिव रहते हुए अपनी अच्छी छवि बनाई थी, तो लोड शेडिंग से निजात दिलाने वाले नौकरशाह कुलमान घीसिंग ऊर्जा मंत्री की भूमिका में हैं। एक राजनेता के रूप में सफल होना भी कुलमान के लिए चुनौती होगी। गृह मंत्री की भूमिका में आ चुके अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह के कानूनी सलाहकार रहे हैं। अर्थात, ओमप्रकाश अर्याल भी राजनीति के नेपथ्य में रहे हैं।

क्या नेपाल में नई पार्टी का अभ्युदय होना है? निश्चय ही यह नई पार्टी युवाओं की होगी, और दक्षिण-वाम विचारधारा से अलग होगी। इस नई पार्टी का विजन, नेतृत्व और किन वैचारिक शक्तियों से उसे पैसा व समर्थन मिलना है, यह सारा कुछ भविष्य के गर्भ में है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

