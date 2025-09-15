Hindustan opinion column 16 September 2025 कर सुधारों से तरक्की की राह पर, Editorial Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगHindustan opinion column 16 September 2025

कर सुधारों से तरक्की की राह पर

भारत अपने कर-ढांचे को सरल बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है। प्रत्यक्ष करों को आसान बनाने में निस्संदेह उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसका नतीजा नई आयकर संहिता के रूप में…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 10:35 PM
share Share
Follow Us on
कर सुधारों से तरक्की की राह पर

एन के सिंह, अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग

भारत अपने कर-ढांचे को सरल बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है। प्रत्यक्ष करों को आसान बनाने में निस्संदेह उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसका नतीजा नई आयकर संहिता के रूप में सामने आया। मगर अप्रत्यक्ष करों के मामले में स्थिति कहीं अधिक जटिल थी।

दरअसल, उत्पाद शुल्क काफी अस्पष्ट थे और भारत के संघीय ढांचे के कारण इसकी कई दरें और भी जटिल हो गई थीं। नतीजतन, 1985 में तत्कालीन वित्त मंत्री वी पी सिंह ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का विचार सबसे पहले रखा था। साल 1986 में ‘मोडवैट’ (संशोधित मूल्य वर्धित कर) लागू किया गया, लेकिन यह सुधार अधूरा ही रहा। सन् 1991 के भुगतान संतुलन के संकट ने कर सुधार की बहस को फिर से छेड़ दिया, क्योंकि विश्व बैंक के ‘ढांचागत समायोजन कर्ज’ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण व्यवस्था की शर्तों ने भारत को वैविध्यपूर्ण मूल्य वर्धित कर ढांचा अपनाने के लिए बाध्य कर दिया था। फिर भी, सुधार आंशिक थे और प्रगति धीमी ही रही।

मुझे याद है, वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम के पहले कार्यकाल के दौरान, जब मैं राजस्व सचिव था, राजस्व-तटस्थ दर, यानी जीएसटी के तहत प्राप्त होने वाले राजस्व को मौजूदा राजस्व-सृजन के समान बनाने के लिए विभिन्न दरों की संरचना बनाने पर काफी विचार-विमर्श हुआ था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान साल 2002 में केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी की नींव रखी, मगर राज्यों की स्वायत्तता, राजस्व हानि व राजनीतिक गतिरोध जैसी चिंताओं ने इसकी राह रोके रखी। यह साफ हो गया कि राज्यों की भागीदारी और उनकाे भरोसे में लिए बिना जीएसटी आगे नहीं बढ़ सकता।

इसे लेकर निर्णायक मुकाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आया और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों की राजस्व-हानि की आशंकाओं को दूर करते हुए शुरुआती पांच वर्षों तक जीएसटी राजस्व में 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का आश्वासन दिया।

केंद्रीय वित्त मंत्री के अधीन जीएसटी परिषद का गठन, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होंगे, अभूतपूर्व था। विधानमंडलों के लिए उत्पाद शुल्क पर अपनी स्वायत्तता छोड़ना कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। बहरहाल, जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, तब इसमेें 17 कर और 13 उप-कर (सेस) एक ही नियम के अधीन किए गए। इसका फायदा तुरंत दिखाई पड़ा। साल 2017 में देश में 66 लाख करदाता थे, जो अब बढ़कर करीब 1.5 करोड़ हो चुके हैं। जीएसटी संग्रह में भी काफी तेजी आई है और पिछले एक दशक में कर-संग्रह 14.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ 45 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 173 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

सितंबर 2025 में जीएसटी परिषद ने सर्वसम्मति से जो सुधार किए हैं, वे सबसे दूरगामी सुधार के संकेत देते हैं। करों की चार श्रेणियां अब दो में सिमट गई हैं- पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत, जबकि विलासिता और सेहत के लिए नुकसानदेह उत्पादों पर 40 प्रतिशत की उच्चतम दर लगाई गई है। जीवन और स्वास्थ्य-बीमा प्रीमियम को इससे बाहर कर दिया गया है। ये कोई दिखावटी सुधार नहीं हैं। अब वह आलोचना बेमानी होग गई है, जिसमें कहा जाता था कि इसकी जटिलता इसके अनुपालन को कमजोर करती है और उपभोक्ताओं व कारोबारी, दोनों को भ्रमित करती है। दरों की कम श्रेणियों का मतलब है, आसान वर्गीकरण, कम विवाद और सुचारू संचालन। मंत्रियों के समूह ने गंभीर विचार-विमर्श किया और जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में सभी राज्यों की सहमति से पैकेज को मंजूरी दी गई। इस सुधार को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह संकेत है कि हमारा संघीय जुड़ाव कितना परिपक्व है।

आखिर ये बदलाव परिवर्तनकारी क्यों हैं? इसके तीन कारण हैं- पहला, सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों में आम सहमति बनना एक ऐतिहासिक बात है। किसी भी अन्य देश में जीएसटी परिषद जैसी कोई संस्था नहीं है, और न ही उन्होंने इसका इस्तेमाल दूरगामी बदलाव लाने के लिए किया है।

दूसरा, राजस्व-हानि की आशंकाएं अतिरंजित हैं। राजस्व सचिव ने 2023-24 की खपत के आधार पर करीब 48,000 करोड़ रुपये के तात्कालिक नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिनी असली तस्वीर इससे अलग हो सकती है। अनुभव यही बताता है कि सरल संरचनाओं से अनुपालन और उत्साह बढ़ता है। जैसे-जैसे खपत बढ़ेगी, राजस्व में सुधार होता जाएगा।

तीसरा, ‘जीएसटी 2.0’ में लाभकारी प्रभावों को गति देने की पूरी क्षमता है। यह भारत की सुधारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की छवि को मजबूत बनाता है। यह इस बात का भी संकेत है कि भारत हितधारकों की बात सुनने और उसके अनुसार निर्णायक फैसले लेने को तैयार है। हालांकि, सवाल यह भी है कि यदि केंद्र और राज्य कराधान के मामले में सहयोग कर सकते हैं, तो आर्थिक सुधार के अन्य क्षेत्रों में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है? भूमि और श्रम के संबंध में सहयोगात्मक नजरिया अपनाकर इस अधूरे एजेंडे को हम पूरा कर सकते हैं।

वित्त मंत्री ने माना है कि अब भी कुछ कार्य बाकी हैं। इस सुधार का लाभ आम उपभोक्ताओं, लघु एवं मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत तक व्यापक रूप से पहुंचे यह प्रयास जारी है। शहरी निकायों को भी जीएसटी आमदनी का एक हिस्सा मुहैया कराया जाना चाहिए। आलोचकों का तर्क है कि ये सुधार ट्रंप के टैरिफ के जवाब में किए गए हैं। मुझे याद है, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भी ऐसी ही व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की गई थीं और उनको दूरदर्शिता के बजाय संकट से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया गया था। मगर इतिहास ने उन आलोचकों को गलत साबित कर दिया।

यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के एक दशक लंबे शासनकाल में जीएसटी लाया नहीं जा सका। जाहिर है, स्वायत्तता की चिंता, राजस्व हानि की आशंका और राजनीतिक असमंजस ने उसके कदम रोके रखे। अब इसे आम सहमति से हासिल करना राजनीतिक इच्छाशक्ति व क्रियान्वयन में अंतर को जाहिर करता है।

बहरहाल, भविष्य की बात करें, तो हमें अब भी एक ऐसी संस्था की दरकार है, जिसके जरिये केंद्र और राज्य अधूरे सुधारों, खासकर भूमि, श्रम व पूंजीगत सुधारों में निर्णायक कार्रवाई करें। क्या जीएसटी परिषद इसका आदर्श साबित हो सकती है, जो संयुक्त संप्रभुता के लिए सार्थक संवाद और फैसले को बढ़ावा दे?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

GST

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।