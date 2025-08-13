Hindustan opinion column 14 august 2025 स्वस्थ आदिवासी समाज का सपना, Editorial Hindi News - Hindustan
Wed, 13 Aug 2025
जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

भारत के आदिवासी समुदाय हमारी सांस्कृतिक विरासत के मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की कुल जनसंख्या के ये 8.6 प्रतिशत हैं। इन समुदायों के कई व्यक्ति जानकारी के अभाव में ‘सिकल सेल’ नामक आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी ने उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर डाला है। भौगोलिक अलगाव एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण यह रोग और जटिल हो गया है।

इस गंभीर आवश्यकता को पहचानते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2023 में ‘राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन’ की शुरुआत की थी। इस मौलिक पहल का उद्देश्य न केवल इसके आनुवंशिक संचरण का उन्मूलन करना है, बल्कि इस रोग से प्रभावित लाखों लोगों के सम्मान और स्वास्थ्य को भी बहाल करना है। सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, जिससे ऑक्सीजन वहन करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है और धीरे-धीरे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताएं उत्पन्न होने लगती हैं। आदिवासी समाज के बीच इसका प्रभाव विशेष रूप से गहरा है। ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एस्टिमेट्स (2021)’ रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 82,500 बच्चों का जन्म सिकल सेल रोग के साथ होता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 ने इस संकट से निपटने के लिए आधार तैयार किया और साल 2023 के केंद्रीय बजट में ‘राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन’ की घोषणा की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-2026 के अंत तक 40 वर्ष से कम आयु के सात करोड़ लोगों की मिशन मोड में जांच करने का लक्ष्य रखा गया। यह कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत क्रियान्वित किया गया, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े आनुवंशिक जांच कार्यक्रमों में से एक बन गया है। इस मिशन का उद्देश्य 2047 तक सिकल सेल रोग के आनुवंशिक संचरण को समाप्त करना और इससे पीड़ित लोगों की व्यापक देखभाल सुनिश्चित करना भी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से पहले दो वर्ष में ही इस मिशन को उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। 31 जुलाई, 2025 तक इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के 300 से भी अधिक जिलों में 6.07 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। इनमें से करीब 2.16 लाख लोग रोगग्रस्त पाए गए, जबकि 16.92 लाख को वाहक के रूप में पहचाना गया। इसके करीब 95 प्रतिशत मामले केवल पांच राज्यों- ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मिले हैं।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के नवापारा की एक युवा आदिवासी मीना की कहानी इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव का प्रतीक है। मीना को निकट के एक उप-स्वास्थ्य केंद्र में नामांकित किया गया। प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम और आशा कार्यकर्ता ने यह सुनिश्चित किया कि उसे निःशुल्क ‘हाइड्रोक्सीयूरिया’ औषधि समय पर मिलती रहे। इससे सिकल सेल रोग के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी आई। आज, मीना पहले से अधिक स्वस्थ है और अपने समुदाय में आनुवंशिक रोगों के परामर्श में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

इस मिशन का क्रियान्वयन केवल स्क्रीनिंग पर केंद्रित नहीं है; बल्कि यह पीड़ित व्यक्तियों की समग्र देखभाल को प्राथमिकता देता है। सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए एक प्रमुख दवा है ‘हाइड्रॉक्सीयूरिया’। इसे राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) में शामिल किया गया है और अब यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप-स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध है। अब तक 2.62 करोड़ से अधिक आनुवंशिक स्टेटस कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को उपयोगी स्वास्थ्य जानकारियां मिली हैं। यह कार्ड परामर्श और उचित निर्णय लेने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। यह परिवारों को ऐसे विकल्प चुनने में मदद करता है, जिनसे आनुवंशिक संचरण का जोखिम कम रहे।

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की सफलता संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। यह अंतर-मंत्रालयी समन्वय जनजातीय स्वास्थ्य के सामाजिक-सांस्कृतिक व भौगोलिक पहलुओं का ध्यान रखते हुए समग्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा समर्थित अनुसंधान-आधारित गतिविधियों ने इस मिशन की लागत और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार किया है।

इस मिशन की अब तक की उपलब्धियां सराहनीय रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय अब इस मिशन की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने जा रहा है। तात्कालिक ध्यान आनुवंशिक परामर्श, जन-जागरूकता अभियानों और आनुवंशिक स्टेटस कार्डों के वितरण पर केंद्रित रहेगा। इसमें सामुदायिक स्तर के मंचों का उपयोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा कि प्रत्येक रोगी व वाहक व्यक्ति को आवश्यक उपचार और सहायता प्राप्त हो। इस दिशा में उन्नत अनुसंधान मिशन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की असली भावना इसके आदर्श ‘पीड़ितों का साथ, आश्रितों को संबल और योद्धाओं को समर्थन’ देने में निहित है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के संयोजन से भारत सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए तत्पर है।

भारत वर्ष 2047 तक सिकल सेल रोग उन्मूलन के अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, और यह मिशन इसमें आशा की किरण बनकर उभरा है। यह इस बात का द्योतक है कि जब सरकार, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े पेशेवर और समुदाय समान हित के लिए एकजुट होते हैं, तो क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को इस रोग के कारण होने वाली पीड़ा न सहनी पड़े।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

