अपने लोगों के बल से ही बढ़ेगा बिहार

माधवी सिंह, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट पीढ़ियों से मैं बिहार की इस विसंगति को चिंता के साथ देखती रही हूं। लंबे समय तक बिहार की सेवा करने वाले मेरे दादाजी के समय भी ऐसा ही था। और, मेरे पिता भी इस पहेली को सुलझाने के लिए लगातार जूझते रहे। इतने लंबे समय से जो सवाल लगातार मथता रहा है, वह यह कि बिहार के लोग तो हर जगह फल-फूल रहे हैं, मगर बिहार क्यों पीछे है?

भारत में आप कहीं भी चले जाएं, या फिर विदेश में भी, आपको बिहार के लोग बहुत अच्छा करते हुए मिल जाएंगे। पंजाब में किसानी से लेकर अमेरिका में डॉक्टरी तक, देश के शीर्ष नौकरशाह से लेकर मुंबई के उद्यमियों तक, बिहार के लोग खूब चमक रहे हैं। फिर भी, यह राज्य, जो इतनी प्रतिभाओं को जन्म देता है, गरीबी, कमजोर बुनियादी ढांचे और रोजगार की कमी से जूझ रहा है। बिहार की कहानी उसके लोगों की सफलता से आखिर इतनी अलग क्यों है?

यह समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। इतिहास बताता है, बिहार कभी शिक्षा और शक्ति का वैश्विक केंद्र था। मौर्य व गुप्त शासकों के शासनकाल में यह खूब फला-फूला। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के महान शिक्षा केंद्रों में शुमार था, जहां पूरे एशिया से विद्वान आया करते थे। बिहार महज भारत के स्वर्ण युग का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसका अगुवा था। मगर आज की बात करें, तो विरोधाभास साफ-साफ दिखाई देता है। विश्व-स्तरीय शिक्षा या समृद्धि की पहचान रखने के बजाय यह राज्य पलायन, बेरोजगारी और पिछड़ेपन के लिए कहीं अधिक जाना जाता है। इसकी वजह प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि आधुनिक इतिहास और राजनीति ने इसे यह रूप दिया है।

बिहार का संघर्ष सिर्फ कुप्रबंधन का नहीं, बल्कि भूगोल और संसाधनों का भी है। दो बड़े विभाजनों ने इसे बड़ी क्षति पहुंचाई है। 1936 में ओडिशा को इससे अलग किया गया, जिसके बाद यह ऐसा क्षेत्र बन गया, जो चारों ओर से भूमि से घिरा है। इसके बाद साल 2000 में झारखंड के गठन से बिहार की अधिकांश खनिज संपदा भी उसके हाथ से निकल गई। इसने कोयला खदान, जंगल और रांची जैसे औद्योगिक केंद्र तक खो दिए। इसके बाद जो रह बचा, वह था- एक भीड़-भाड़ वाला राज्य, जिसके पास भूमि तुलनात्मक रूप से कम थी, प्राकृतिक संसाधन अपर्याप्त थे और उद्योग लगभग न के बराबर। सन् 1991 के उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला जरूर गया, लेकिन निवेशकों ने बिहार से अमूमन दूरी बनाए रखी। कच्चे माल या भरोसेमंद बुनियादी ढांचों के बिना चंद कारोबारियों ने ही इस राज्य को आर्थिक रूप से फायदेमंद माना।

भौगोलिक बंटवारा ही मानो इसके दुख के लिए काफी नहीं था। आज यह राज्य एक खास समस्या से जूझ रहा है- लोगों की विभाजनकारी सोच। पहचान की राजनीति अक्सर जाति, समुदाय और आरक्षण की ऐतिहासिक विरासत पर फलती-फूलती है। नेता क्षणिक लाभ के लिए लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़े कर देते हैं, जिससे समाज में फूट पड़ती है। हालांकि, आम बिहारवासी इससे कुछ अलग चाहता है। उन्हें विकास के मुद्दे पर एकजुट होना होगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। इसके बिना, बाकी सभी चर्चाएं बेमानी हैं।

सवाल है कि आगे का रास्ता क्या हो? इस सवाल का जवाब सबको पता है, मगर इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी और पहचान की राजनीति को पीछे छोड़ना होगा। अगर बिहार अपने लोगों की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है, तो जातिगत समीकरण या आरक्षण नहीं, बल्कि विकास ही सबका साझा लक्ष्य होना चाहिए।

इसके लिए पांच प्राथमिकताएं तय की जा सकती हैं। पहली, बिहार में खेती-किसानी लोगों को अधिकतम रोजगार देती है, मगर यह अभी भी कम उत्पादक है। कोल्ड चेन, गोदाम व बहुफसली खेती बहुत सीमित हैं। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और भागलपुर में कृषि-समूह डिजिटल उपकरणों, सिंचाई और कर्ज की मदद से खेती-बाड़ी को लाभकारी पेशे का रूप दे सकते हैं। ग्रामीण बाजार और किसान सहकारी समितियों के विस्तार से भी आय बढ़ाने और मूल्य शृंखलाएं बनाने में मदद मिल सकेगी।

दूसरी, बिहार में शहरीकरण की दर सबसे कम है। सुविधा-संपन्न शहरों के बिना, यहां के युवा पलायन करते रहेंगे। इसे रोकने के लिए पटना, गया और मुजफ्फरपुर को बेहतर योजना, संपत्ति कर सुधार और नगरपालिका बॉन्ड के जरिये विकास-केंद्रों में बदलना होगा। अच्छी तरह काम करने वाले शहर न सिर्फ रोजगार पैदा कर सकते हैं, बल्कि निवेश भी लुभा सकते हैं और कृषि पर दबाव कम कर सकते हैं।

तीसरी, खस्ताहाल भूमि रिकॉर्ड व कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण निवेशक बिहार से दूर भागते हैं। भूमि स्वामित्व के डिजिटलीकरण, स्वीकृति प्रक्रिया के सरलीकरण और बिजली की अबाध उपलब्धता से निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

चौथी, शासन की सोच परिणामोन्मुख होनी चाहिए। प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन, देरी के लिए जवाबदेही और सुधारकों की कद्र, एक ऐसी नौकरशाही का निर्माण करेगी, जो परिवर्तकारी पहलों को सम्मानित करेगी। दक्षता और पारदर्शिता की संस्कृति नागरिकों और निवेशकों, दोनों में भरोसा पैदा करेगी।

पांचवीं, शिक्षा के केंद्र की अपनी पुरानी विरासत को इसे फिर से पाना होगा। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों व बेहतर उच्च शिक्षा की जरूरत है। बुनियादी साक्षरता और कौशल विकास के साथ-साथ अनुसंधान एवं नवाचार पर नए सिरे से ध्यान लगाना होगा। यह दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन सबसे जुड़े कुछ कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। नीतीश कुमार की ‘सात निश्चय’ जैसी पहल निस्संदेह उपयोगी है, पर इसमें वक्त के हिसाब से सुधार करते रहना होगा। प्रमुखता उन नतीजों को देनी होगी, जो नौजवानों के लिए अहम हैं- जैसे, अच्छी नौकरियां, आधुनिक स्कूल, बेहतर अस्पताल और सुरक्षित शहर। जातिगत राजनीति व आरक्षण की बहसों से ‘बिहार 2.0’ नहीं बनेगा। विकास को सर्वोपरि रखने का सामूहिक प्रयास ही इसे साकार बना सकता है।

बिहार की कहानी में हमेशा से एक विसंगति रही है- असीम प्रतिभा, पर सीमित अवसर। अब जरूरत यह है कि राज्य के बदलाव में यहां के लोगों की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। उनके सामने एक ही विकल्प है- वे पुरानी लड़ाइयां लड़ते रहें या विकास के एक नए अध्याय के लिए एकजुट हो जाएं। ‘बिहार 2.0’ अब आपकी पहुंच में है। अगर बिहारी हर जगह चमक सकते हैं, तो उन्हें बिहार को भी चमकाना चाहिए। विकास ही बिहार की इस पहेली को सुलझा सकता है।