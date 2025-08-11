वैध तौर-तरीकों से रोकिए घुसपैठ

सन् 1947 में भारत का विभाजन एक ऐसी विभीषिका थी, जिसकी मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में कोई सानी नहीं है। इससे जुड़े कई मिथक कितने कमजोर धरातल पर खड़े थे, इसका अनुमान तो सिर्फ एक अवधारणा से लगाया जा सकता है….

राष्ट्र-राज्य की निर्मिति में सबसे महत्वपूर्ण कारक एक ऐसा समुदाय होता है, जिसे नागरिक कहते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जब तक पासपोर्ट और वीजा जैसी संस्थाएं रूढ़िबद्ध नहीं हुई थीं, तब तक नागरिकता भी बहुत हद तक एक सांस्कृतिक अवधारणा थी। जैसे-जैसे राष्ट्र-राज्य भौगोलिक और सामरिक महत्व प्राप्त करता गया, नागरिकता की भी सांस्कृतिक से अधिक राजनीतिक पहचान बनती गई। नागरिकता का राजनीतिक महत्व यह है कि दुनिया के ज्यादातर राष्ट्रों में अब लोकतंत्र है और ये नागरिक ही अपने शासकों का चुनाव करते हैं।

भारत में नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, कानूनी प्रक्रिया द्वारा या किसी भूभाग के इसमें सम्मिलित होने के फलस्वरूप हासिल की जा सकती है। ये सारे प्रावधान 1955 के नागरिकता कानून में समाहित हैं। भारतीय संविधान एक नागरिकता का प्रावधान करता है, अर्थात यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। यह उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई देशों में, जिनमें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शरीक है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है।

पिछले कुछ सालों से भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की समस्या को समझने के लिए हमें उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। विभाजन कितना नकली था, इसका पता तो सिर्फ दोनों (अब तीनों) देशों के नागरिकों को किसी विदेशी धरती पर एक साथ देखकर लगाया जा सकता है। अपने कपड़े-लत्तों, खान-पान या बोली-बानी में वे एक जैसे लगते हैं। सीमा भी दशकों तक इतनी पोरस थी कि आसानी से एक से दूसरे देश में ‘माइग्रेशन’ किया जा सकता था। अब सीमाओं पर तारबंदी हो चुकी है, इसके बावजूद सीमा पार करना बहुत मुश्किल नहीं है। जहां-जहां धरातल पर गैप हैं, वहां से बिना पासपोर्ट या वीजा के लोग सीमा पार करते रहते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर यही हो रहा है।

इसके सही आंकड़े सरकार समेत किसी के पास नहीं हैं कि इस समय देश में कितने अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं? आप उन्हें पंजाब के खेतिहर मजदूरों से लेकर नोएडा या बेंगलुरु जैसे महानगरों में घरेलू कामगार के रूप में देख सकते हैं। इन दिनों इन्हीं को लेकर हाय-तौबा मची हुई है। पश्चिम बंगाल और असम में इनकी उपस्थिति विशेष चर्चा का विषय है और इसके कारण भी बड़े स्पष्ट हैं। एक बार भारत में प्रवेश करने के बाद अवैध प्रवासी कोई न कोई ऐसा दस्तावेज हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिनसे वे स्वयं को भारतीय नागरिक साबित कर सकें और भ्रष्ट नौकरशाही व राजनीतिक संरक्षण की मदद से यह कोई मुश्किल काम नहीं है।

विभाजन का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक हो गए और उनमें खास तौर का असुरक्षा बोध भर गया। उन्होंने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ब्लॉक के रूप में वोट देना शुरू कर दिया। सालों-साल यह कांग्रेस के पक्ष में था और अब वे उन राजनीतिक दलों के पाले में हैं, जो भाजपा को हरा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में वे ममता बनर्जी, तो असम में अमूमन हर उस गठबंधन के साथ हैं, जो भाजपा से लड़ता हुआ दिखता है। स्वाभाविक है, जिन्हें उनके थोक वोट मिलते हैं, उनका हित इन्हें मतदाता सूची में शामिल करवाने या बनाये रखने की कोशिश में है।

हाल के वर्षों में केंद्र और कई राज्य सरकारों ने अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी और कुछ अन्य राजनेता इनको बांग्लाभाषी भारतीय नागरिक साबित करने पर तुले हैं। इस अभियान के चलते ही मीडिया में खाली झुग्गियों की तस्वीरों की बाढ़ आ गई है। इनमें रहने वाले ताला लगाकर गायब हो गए हैं। इस तरह, बांग्लादेशी प्रवासियों के मामले में दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं टकरा रही हैं। एक उन्हें वोटबैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, तो दूसरी विचारधारा की दिलचस्पी इसका लाभ उठाकर पहले से मौजूद सांप्रदायिक विभाजन को और मजबूत करने में है। दोनों के अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं।

अवैध बांग्लादेशियों पर विचार करते हुए दो बातें स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो यह कि कोई संप्रभु देश बिना वैध कागजों के अपने देश में विदेशी नागरिकों को आने की इजाजत नहीं दे सकता और दूसरी, बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे देशों में पलायन आज की दुनिया की अपरिहार्य सच्चाई है। आखिर भारतीय भी तो इसी तरह से अमेरिका या यूरोपीय देशों में घुसने और रोजगार तलाशने की कोशिश करते हैं। इसलिए अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्या हमें किसी ऐसी स्थिति की संभावना नहीं तलाशनी चाहिए, जिसमें बांग्लादेश से रोजगार की तलाश में आने वालों को वर्क परमिट दिया जा सके? वैध रास्ते से आने पर उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए वांछित दस्तावेज हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह, उनके मतदाता बनने के प्रयासों में कमी जरूर आएगी।

कुछ दशक पहले मुझे एक ऐसी उच्चस्तरीय बैठक में भाग लेने का मौका मिला, जिसमें भारत-बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा था। अचानक किसी वरिष्ठ अधिकारी ने एक प्रश्न उछाला कि आज जब सीमा पर कोई बड़ी बाधा नहीं है, तो क्या पूरा बांग्लादेश उठकर भारत आ गया है? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। उन दिनों एक छोटा प्रतिशत अवैध तरीकों से भारत आता था, वही सीमा पर अवरोध खड़े करने के बाद भी आ रहा है। यदि वे वैध परमिट पर आएंगे, तो कम से कम नागरिकता से जुड़ी समस्याएं तो नहीं खड़ी करेंगे।