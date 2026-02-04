संक्षेप: मणिपुर में चुनी हुई नई सरकार की वापसी सुखद है, पर पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी में अचानक तेज हुई सियासत सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए...

देश में सियासी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। सबसे पहले, मणिपुर में फिर चुनी हुई सरकार की वापसी सुखद और स्वागतयोग्य है। मई 2023 से ही संघर्षग्रस्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बुधवार को औपचारिक रूप से हटा लिया गया, जिससे युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में राज्य में नई भाजपा सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। मणिपुर को नया मुख्यमंत्री मिलना जरूरी था। अव्वल तो भाजपा स्थानीय आंतरिक तनाव की वजह से पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को शुरू में हटा नहीं सकी थी और अब जो नियुक्ति हुई है, वह भी देर से हुई कही जाएगी। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मणिपुर में भाजपा को एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसा लग रहा है कि नई सरकार में भाजपा जातीय समीकरण को ठीक से बिठाकर चलेगी। वहां जातीय तनाव को नियंत्रित रखना होगा, हालांकि, यह आसान काम नहीं है। ध्यान रहे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर की चर्चा भी करते हुए भाजपा और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। संकेत साफ है कि मणिपुर में सियासत अब विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही गर्म रहेगी।

दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल की राजनीति ने मानो दिल्ली में डेरा डाल रखा है। स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। दर्ज करने लायक बात है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करने वाली ममता पहली मुख्यमंत्री बन गई हैं। ममता बनर्जी को शुरू से लग रहा है कि पश्चिम बंगाल को चुनाव आयोग निशाना बना रहा है, ताकि भाजपा को लाभ पहुंचाया जा सके। हालांकि, एसआईआर की कवायद अन्य राज्यों में भी चल रही है, पर सर्वाधिक चिंता शायद पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी की इस सक्रियता से यही संकेत गया है कि वह पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ हैं। सर्वोच्च न्यायालय में इसे रोकने के लिए पहले भी कोशिश हुई है, पर वहां किसी को कामयाबी नहीं मिली है। क्या ममता बनर्जी को कामयाबी मिलेगी? एसआईआर को लेकर उनकी परेशानी समझ से परे है, क्योंकि चुनाव आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों के भरोसे ही काम करता है। सरकार के बीएलओ और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीएलए, दोनों मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एसआईआर सोलह आना सही ढंग से पूरा हो। खैर, अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पश्चिम बंगाल की राजनीति को नई दिशा मिल सकती है, इसका इंतजार हर दल को है।