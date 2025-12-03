प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ता भारत

संक्षेप: इसी साल अगस्त में तमिलनाडु के किसानों का एक समूह मुझसे मिलने आया। बातचीत के दौरान उन किसानों ने खेती में उत्पादकता व निरंतरता बढ़ाने के लिए वे कैसे नई-नई तकनीक अपना रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कोयंबटूर में प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक सम्मेलन का मुझे न्योता दिया…

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत इसी साल अगस्त में तमिलनाडु के किसानों का एक समूह मुझसे मिलने आया। बातचीत के दौरान उन किसानों ने खेती में उत्पादकता व निरंतरता बढ़ाने के लिए वे कैसे नई-नई तकनीक अपना रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कोयंबटूर में प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक सम्मेलन का मुझे न्योता दिया। न्योता स्वीकार करते हुए मैंने उनसे वादा किया कि मैं अवश्य आपके बीच आऊंगा। इसलिए, 19 नवंबर को मैं ‘साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025’ में शामिल होने के लिए मनोरम शहर कोयंबटूर में था। एक ऐसा शहर, जिसे एमएसएमई की रीढ़ माना जाता है, प्राकृतिक खेती पर एक बड़े सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था।

जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राकृतिक खेती भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और आधुनिक पारिस्थितिकीय सिद्धांतों से प्रेरित है, ताकि कृत्रिम रसायनों के इस्तेमाल के बिना फसलें उगाई जा सकें। यह प्रणाली अलग तरह के खेतों को बढ़ावा देती है, जिनमें पेड़-पौधे और जानवर एक साथ रहते हैं, ताकि प्राकृतिक जैव-विविधता को मदद मिल सके। यह तरीका कृषि अपशिष्ट को रीसाइकिल करने और मल्चिंग व एरेशन (खर-पतवार की परत से खुली मिट्टी को ढकने व छोटे-छोटे छेदों के जरिये जड़ों तक हवा-पानी पहुंचाने की विधि) के जरिये मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाने पर आधारित है।

कोयंबटूर का वह सम्मेलन हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रहेगा! इसने मुझे बताया कि हमारे किसानों की सोच में, उनकी कल्पनाओं में और उनके आत्मविश्वास में जबर्दस्त बदलाव आया है और इनकी सहायता से हमारे किसान और कृषि उद्यमी खेती-किसानी का भविष्य संवार रहे हैं। इस सम्मेलन में तमिलनाडु के किसानों के साथ बातचीत करने का मौका भी मिला। प्राकृतिक खेती के लिए वे जैसी कोशिशें कर रहे हैं, उनको सुनकर मैं हैरान रह गया! इसमें अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग, जिनमें कृषि विज्ञानी, कृषि उत्पादक संगठन के नेता, पहली पीढ़ी के ग्रेजुएट, पारंपरिक किसान और कई ऐसे खास लोग शामिल थे, जिन्होंने कॉरपोरेट जगत के ऊंचे वेतन वाली नौकरियां छोड़कर अपनी जड़ों की ओर लौटने व प्राकृतिक खेती करने का फैसला किया है। इस सम्मेलन में मैं ऐसे-ऐसे लोगों से मिला, जिनकी जिंदगी का सफर और कुछ नया करने का जज्बा देखने लायक था।

वहां मुझे एक ऐसा किसान मिला, जो लगभग 10 एकड़ के भूखंड में केले, नारियल, पपीता, मिर्च और हल्दी उगाता है। इसके साथ ही वह 60 देसी गाय, 400 बकरियां और देसी मुर्गियां भी पालता है। एक किसान ने तो मपिल्लई सांबा और करुप्पु कवुनी जैसी चावल की देसी किस्में बचाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उसका पूरा फोकस हेल्थ मिक्स, मुरमुरे, चॉकलेट और प्रोटीन बार जैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर है। अपने परिवार का पहला स्नातक एक नौजवान 15 एकड़ में पसरे अपने खेतों में प्राकृतिक खेती कर रहा है। वह हर महीने लगभग 30 टन सब्जियां आपूर्ति कर रहा है और उसने अब तक 3,000 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित किया है। कुछ लोगों ने, जिनका अपना कृषि उत्पादन संगठन है, साबूदाने का उत्पादन करने वाले किसानों की मदद की है और कसावा आधारित उत्पादों को बायो-इथेनॉल व कम्प्रेस्ड बायोगैस के टिकाऊ कच्चे माल के तौर पर बढ़ावा दिया है।

जिन कृषि उद्यमियों से मैं मिला, उनमें एक बायो-टेक्नोलॉजी पेशेवर भी थे। उन्होंने समुद्री शैवाल पर आधारित बायो-फर्टिलाइजर कंपनी शुरू की है, जिसमें तटीय जिलों के 600 मछुआरों को काम मिला है; दूसरे उद्यमी ने पोषक तत्वों से भरपूर बायोएक्टिव बायोचर बनाया है, जो मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाता है। इन दोनों ने दिखाया कि ‘साइंस’ और ‘सस्टेनेबिलिटी’ कैसे आसानी से मिल सकते हैं।

कोयंबटूर के इस सम्मेलन में मैं जिन लोगों से मिला, वे सभी अलग-अलग पृष्ठभूमि के थे, लेकिन उन सबमें एक बात समान थी और वह थी, मिट्टी की सेहत, निरंतरता, सामुदायिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और काम करने की गहरी भावना।

व्यापक रूप से देखें, तो भारत ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। पिछले साल, भारत सरकार ने ‘नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग’ की शुरुआत की, जिससे लाखों किसान पहले ही जुड़ चुके हैं। पूरे देश में हजारों हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती हो रही है। सरकार की कोशिशों ने भी, जैसे निर्यात को प्रोत्साहन, किसान क्रेडिट कार्ड (पशुधन और मछली पालन के लिए भी) और पीएम-किसान योजना के जरिये संस्थागत ऋण के विस्तार ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने में मदद की है।

श्रीअन्न या मिलेट्स को बढ़ावा देने की हमारी कोशिशों से भी प्राकृतिक खेती करीब से जुड़ी हुई है। मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि महिला किसान बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को अपना रही हैं।

पिछले कुछ दशकों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर बढ़ती निर्भरता ने मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, नमी और लंबे समय तक कायम रहने वाली उसकी निरंतरता पर असर डाला है। साथ ही, खेती की लागत भी लगातार बढ़ी है। प्राकृतिक खेती इन सभी चुनौतियों का समाधान करती है। पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग का इस्तेमाल मिट्टी की सेहत की रक्षा करता है, रसायनों के असर को कम करता है और लागत को कम करता है, साथ ही जलवायु परिवर्तन व बदलते मौसम के पैटर्न के विरुद्ध यह ताकत भी बनता है। मैंने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे ‘एक एकड़, एक सीजन’ से शुरुआत करें। खेत के एक छोटे से हिस्से से भी मिलने वाले नतीजे आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। जब पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक मान्यता व संस्थागत मदद साथ आ रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती मुमकिन और परिवर्तनकारी बन सकती है।