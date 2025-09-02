काम से बाहर गए लोगों को भूल न जाएं

बिहार की पहचान सिर्फ उसकी मिट्टी और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लाखों मजदूरों से भी जुड़ी है, जो रोज अपनी मेहनत से दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब और हरियाणा की अर्थव्यवस्था को जीवंत रखते हैं। देश के किसी भी बड़े शहर…

राजीव शुक्ला, पूर्व केन्द्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य बिहार की पहचान सिर्फ उसकी मिट्टी और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लाखों मजदूरों से भी जुड़ी है, जो रोज अपनी मेहनत से दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब और हरियाणा की अर्थव्यवस्था को जीवंत रखते हैं। देश के किसी भी बड़े शहर की चकाचौंध को आप यदि गौर से देखें, तो उनकी सड़कों, पुलों, इमारतों व फैक्टरियों से बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों का पसीना टपकता हुआ नजर आएगा।

विडंबना यह है कि जब महामारी का संकट आया, तब यही मजदूर अचानक गैर-जरूरी समझ लिए गए। 2020 के लॉकडाउन की त्रासदी को कोई कैसे भूल सकता है? देश ने वह दर्दनाक मंजर देखा, जब मजदूर अपने परिवार, छोटे बच्चों और बूढ़े मां-बाप को लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए। रास्ते में भूख, प्यास और थकान से लोग टूटते गए। कइयों ने तो सड़कों पर ही दम तोड़ दिया।

इस भयावह त्रासदी के बाद सवाल उठे कि क्या अब बिहार अपने लोगों को रोजगार का विकल्प घर पर दे पाएगा? राज्य सरकार ने कुछ प्रयास किए। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, बिहार कौशल विकास मिशन, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी घोषणाएं की गईं। पंचायत स्तर पर रोजगार सृजन शिविर लगाए गए, कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले गए और लौटे मजदूरों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ने की बात हुई। मगर इन प्रयासों में नीति और क्रियान्वयन के बीच खाई रह गई। परिणाम यह हुआ कि 2021 से 2023 के बीच ही हजारों मजदूर फिर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व मुंबई की राह पकड़ने को मजबूर हो गए। महामारी ने बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का जो अवसर दिया था, वह गंवा दिया गया।

मजदूरों पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव का भी सीधा असर पड़ता है। चीन की सस्ती मजदूरी ने दुनिया भर के बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को और कठोर बना दिया है, जिससे भारत के छोटे उद्योग व निर्माण क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। दूसरी ओर, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अस्थिरता को और गहरा किया है। जब उद्योगों पर यह दोहरी मार पड़ती है, तो सबसे पहले मजदूरों की मजदूरी कमजोर होती है और उनकी नौकरी पर संकट आता है। अगर राज्य और केंद्र सरकारें इस वैश्विक परिदृश्य में मजदूरों को संरक्षण नहीं देंगी, तो प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा और गहरी होती जाएगी।

यह त्रासदी आज एक नए रूप में सामने खड़ी है। चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिहार की मतदाता सूची से 64 लाख नाम हटाए जाने का आंकड़ा सामने आया है। इनमें से लगभग 22 लाख मृत, 35 लाख प्रवासित और सात लाख दोहरे पंजीकरण वाले बताए जा रहे हैं। यह संख्या कोई मामूली नहीं, बल्कि बिहार के कुल मतदाताओं का लगभग आठ प्रतिशत है। सवाल यह है कि महामारी में जिन प्रवासी मजदूरों को पहले रोजी-रोटी से वंचित होना पड़ा, क्या अब उन्हें अपने लोकतांत्रिक अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है? यह मान लेना कि जो मजदूर साल-दो साल बाहर रह गया, उसका बिहार की राजनीति से कोई लेना-देना नहीं, न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

यह सही है कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। मगर असली समस्या तब पैदा होती है, जब गरीब, दस्तावेजहीन और प्रवासी मजदूर इस प्रक्रिया की भेंट चढ़ जाते हैं। दिल्ली और मुंबई में काम करने का मतलब यह नहीं कि वे अब बिहार के नागरिक नहीं रहे। लोकतंत्र का असली सौंदर्य यही है कि इसमें सबसे गरीब, सबसे वंचित और सबसे उपेक्षित नागरिक की आवाज भी उतनी ही ताकत रखती है, जितनी सबसे अमीर और प्रभावशाली की। मगर प्रवासी मजदूर पहले शहरों में अदृश्य रहे, फिर महामारी में भूख और मौत के शिकार बने, और अब यदि उन्हें वोट देने के अधिकार से भी बेदखल कर दिया गया, तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर गहरी चोट होगी।

ऐसे माहौल में राहुल गांधी की हाल की वोटर अधिकार यात्रा एक सकारात्मक पहल के रूप में सामने आती है। इस यात्रा में उन्होंने साफ कहा कि प्रवासी मजदूर और गरीब तबका महज श्रम शक्ति नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ हैं। उनका संदेश कि ‘हर नागरिक का वोट, उसकी सबसे बड़ी ताकत है’, उन लाखों लोगों की पीड़ा से सीधे जुड़ता है, जिनको आज मतदाता सूची से बाहर किए जाने का खतरा है। इस अभियान को यह तथ्य और प्रभावी बनाता है कि राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, ‘इंडिया’ ब्लॉक की साझा ताकत उनके साथ खड़ी है। यह यात्रा लोकतंत्र के उस बुनियादी मूल्य की याद दिलाती है कि सत्ता का असली मालिक नागरिक ही है।

पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी और बाबा साहब को माल्यार्पण के बाद हुई रैली ने ‘इंडिया’ ब्लॉक की व्यापक एकता को पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर दिया। इसमें कांग्रेस, राजद, सपा के साथ माले, सीपीआई, सीपीएम व अन्य वामदल, विकासशील इंसान पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, एनसीपी-एसपी, शिवसेना और तमाम सहयोगी दल मौजूद थे और सभी ने साफ कर दिया कि मतदाता अधिकार की रक्षा में पूरा विपक्ष एकजुट है।

राहुल गांधी की यात्रा ने मतदाताओं की जागरूकता के साथ-साथ रोजगार का मुद्दा भी बिहार के गांव-गांव तक पहुंचाया। इस यात्रा ने दिखाया कि लोकतंत्र केवल वोट डालने का अधिकार नहीं, बल्कि रोजगार और सम्मानजनक जीवन जीने का हक भी है। मताधिकार को सुरक्षित करने के लिए ‘इंडिया’ ब्लॉक तो एकजुट होकर खड़ा है ही, एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी दबे स्वर में इस मांग का समर्थन करने लगे हैं। यह संकेत है कि मतदाता अधिकार अब किसी एक दल का नहीं, बल्कि जनता का साझा मुद्दा बन गया है।

जाहिर है, बिहार का यह चुनाव केवल सत्ता की बाजी नहीं है। यह लोकतंत्र की साख की भी परीक्षा है। महामारी में जो मजदूर पहले भूख और पैदल यात्रा की त्रासदी झेल चुके हैं, अब यदि उन्हें मतदाता सूची से भी बेदखल किया जाएगा, तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर गहरी चोट होगी। सरकार को चाहिए कि कौशल व रोजगार योजनाओं की सच्ची समीक्षा करे और प्रवासियों को गांव-कस्बे में टिकाऊ काम दिलाने का प्रयास करे। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी वास्तविक मतदाता सूची से बाहर न हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है- हर नागरिक की बराबर की हिस्सेदारी। और अगर यह हिस्सेदारी छिन गई, तो न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे देश का लोकतंत्र कमजोर होगा।