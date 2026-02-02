विरासत, नीति, तरक्की की त्रयी त्रिपुरा

संक्षेप: सशक्त बुनियादी ढांचे के सहारे त्रिपुरा ने अपनी उन विशिष्ट शक्तियों को आगे बढ़ाया है, जो इस भूमि की आत्मा से जुड़ी हैं, ताकि उसका सामर्थ्य राष्ट्रीय मूल्य शृंखला से जुड़ सके।

ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा को समझने के लिए केवल उसके भौगोलिक स्वरूप या विकास के आंकड़ों को देखना पर्याप्त नहीं है। धान के खेतों की फैली हरियाली, नहरों पर बिखरी धूप और गांव की छतों पर सुनाई देने वाली रवींद्र संगीत की मीठी स्वर-लहरियां मिलकर यहां की दिनचर्या तय करती हैं। कभी-कभी शाम की नम, ठंडी हवाओं में सचिन देव बर्मन के सुरों की झिलमिलाहट सुनाई देती है, जो इस भूमि की सांस्कृतिक गहराई को शब्दों से परे पहुंचा देती है। मैंने अपनी हालिया यात्रा में जब ये दृश्य देखे, तो महसूस हुआ कि त्रिपुरा कैसे परंपरा और आधुनिकता का सम्मिलित अभियान बन चुका है।

यही अभियान त्रिपुरा की जमीनी हकीकत का एक प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर-पूर्व को ‘अष्टलक्ष्मी’ के रूप में देखने का जो दृष्टिकोण दिया, उसी के अनुरूप त्रिपुरा में ‘कनेक्टिविटी’ को विकास की पहली शर्त बनाया गया। सड़कें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भाजपा सरकार के दौरान राज्य का सड़क नेटवर्क 850 किलोमीटर से बढ़कर 1,550 किलोमीटर से अधिक हो गया है। महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा अब एक आधुनिक प्रवेश द्वार बन चुका है। 30 लाख यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला यह आधुनिक टर्मिनल न केवल राज्य को देश और दुनिया से जोड़ रहा है, बल्कि यहां आने वाले हर यात्री के साथ नई संभावनाएं भी ला रहा है। ब्रॉड-गेज रेल नेटवर्क अब त्रिपुरा के सबसे दक्षिणी शहर सबरूम तक पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘हीरा’ (हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज) मॉडल ने सुनिश्चित किया है कि निवेश, पर्यटन और अवसर अब त्रिपुरा तक सहजता से पहुंचें। इस सशक्त बुनियादी ढांचे के सहारे त्रिपुरा ने अपनी उन विशिष्ट शक्तियों को आगे बढ़ाया है, जो इस भूमि की आत्मा से जुड़ी हैं, ताकि उसका स्थानीय सामर्थ्य राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से प्रभावी रूप से जुड़ सके।

राज्य में माताबारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखते हुए मैंने यह अनुभव किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, त्रिपुरा सरकार और निजी संस्थाओं के साझा प्रयासों से ‘होल ऑफ गवर्नमेंट’ दृष्टिकोण के तहत 450 करोड़ रुपये की इस परियोजना को आकार दिया जा रहा है, ताकि त्रिपुरा भारत के उभरते पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से अपनी जगह बना सके। चार-पांच दिनों का ‘एंड-टु-एंड टूरिस्ट सर्किट’ ठोस ढांचागत विकास और मानवीय सेवाओं, दोनों को जोड़ता है। सुगम रास्ते, ठहरने की सुव्यवस्थित जगहें, प्रशिक्षित स्थानीय गाइड और हर पड़ाव पर अनूठा ज्ञान मिलकर सैलानियों को एक समग्र कहानी सुनाते हैं।

महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा से शुरू होकर सिपाहीजाला वन्य जीव अभ्यारण्य, टेपानिया, माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर, नीरमहल, उनाकोटी और डंबूर झील तक का यह मार्ग प्रकृति, आस्था और लोक कला को एक सूत्र में जोड़ देता है। उनाकोटी इस अनुभव का केंद्र है। पहाड़ियों पर उकेरी गई विशाल आकृतियां, भगवान शिव की 30 फीट ऊंची मुखाकृति, पत्थर पर तराशी गई जटाएं और रेखाएं, इस स्थल को अद्वितीय बना देती हैं। यह धरोहर बताती है कि त्रिपुरा में विरासत को सहेजते हुए विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी सोच के साथ माताबारी सर्किट की आधारशिला रखी गई, ताकि आस्था और आधुनिक सुविधाएं एक साथ आगे बढ़ें।

त्रिपुरा की आर्थिक पहचान को वैश्विक मंच तक ले जाने वाली सबसे सुंदर कहानी अगरवुड की है, जिस पर इस प्रदेश की राजधानी का नाम अगरतला पड़ा। यही अगरवुड अब नर्सरी से लेकर सुगंधित तेल की प्रोसेसिंग तक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा संचालित 80 करोड़ रुपये की ‘अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट परियोजना’ की नींव रखी गई है। इस पहल के तहत असम के गोलाघाट और त्रिपुरा के कदमतला में दो ‘क्लस्टर प्रोसेसिंग सेंटर’ स्थापित किए जाएंगे, जहां ‘वैल्यू एडिशन’ और ‘मार्केट लिंक’ के जरिये विश्व बाजार को सीधे त्रिपुरा लाया जा रहा है। यह ‘लोकल टु ग्लोबल’ का जीवंत उदाहरण है। अपने दौरे के दौरान मुझे कदमतला की संगीता मोहंता जैसी महिला उद्यमी से मिलने का मौका मिला, जो इस परिवर्तन की पहचान बनकर सामने आईं। उनके लिए अगरवुड सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन का आधार है। उनके प्रयासों से कई महिलाएं आजीविका से जुड़ रही हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा हाल में उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 80 करोड़ रुपये की बांस परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसने ‘ग्रीन गोल्ड’, यानी बांस को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी उद्योग के रूप में स्थापित करने को दिशा दी है। इसके साथ, अमेजन, फ्लिपकार्ट और एटीपी (ऑल टाइम प्लास्टिक्स) जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ किए गए समझौते के माध्यम से यहां का बांस उद्योग तेजी से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ रहा है। इन अभियानों के केंद्र में स्थानीय कारीगर, महिलाएं और युवा हैं, जिनकी सहभागिता से यह उद्योग आजीविका, उद्यम और आत्मविश्वास का स्रोत बन रहा है। विकास की यही लय जंगल और खेत, दोनों में समान रूप से दिखाई देती है।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ने यहां की रोजमर्रा की जिंदगी को बल दिया है। त्रिपुरा लगभग 1,000 मेगावाट क्षमता के साथ ‘पावर सरप्लस’ राज्य बन चुका है। इसकी इस क्षमता ने बांस और अगरवुड प्रोसेसिंग इकाइयों व घरेलू जीवन, सबको नया बल दिया है। डिजिटल कनेक्टिविटी ने यहां बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य के नए द्वार खोले हैं, जिससे युवा व कारीगर, दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

त्रिपुरा की संस्कृति और त्योहार इसके विकास की कहानी को भावनात्मक आधार देते हैं। चतुर्देश देवता की मान्यताएं व दुर्गापूजा की भव्यता, भाषिक विविधता के पार भी एकता का संदेश देती है। माता त्रिपुर सुंदरी के प्राचीन मंदिर में भक्ति का गहन अनुभव और जंपुई की पहाड़ियों में बसी लोककथाएं संकेत देती हैं कि यहां ‘विकास भी, विरासत भी’ का मंत्र किस संतुलित और संवेदनशील तरीके से मूर्त रूप ले रहा है। एक ऐसा राज्य, जहां परंपरा व आधुनिकता साथ-साथ चलते हैं और जहां पूर्वोत्तर भारत का विकास आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय विकास की धारा को गति दे रहा है। यह एक ऐसी यात्रा है, जिसे स्थानीय शक्ति, नीतिगत संकल्प और सांस्कृतिक आत्मा ने मिलकर तय किया है। इस यात्रा में आने का निमंत्रण त्रिपुरा स्वयं दे रहा है और इसे देखने का अनुभव हर यात्री के लिए अविस्मरणीय होगा।