बीएलओ की खुदकुशी के बहाने बहस

मनु जोसेफ, पत्रकार और उपन्यासकार हमारा मीडिया जो एक खतरनाक काम करता है, वह है- आत्महत्या के लिए फौरन ‘कारण’ बताना। इस तरह की मौत के लिए बताई गई कोई भी आम वजह खतरनाक ही नहीं, गलत भी हो सकती है, फिर चाहे उस कारण का जिक्र मरने वाले व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में ही क्यों न किया हो।

जब व्यक्ति की मानसिक अवस्था अच्छी होती है, तब जो बातें वह कहता है, उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन उसके सबसे बुरे समय में लिखे गए ‘सुसाइड नोट’ को उसके आखिरी समय का सच मान लिया जाता है। जब कोई ऐसा नोट नहीं मिलता, तब मृतक के परिजनों की बातों में से एक कारण ढूंढ़ लिया जाता है और उसे ही प्रचारित किया जाता है। कभी-कभी राजनीतिक मकसद से भी कोई मुफीद वजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाती।

इन दिनों बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) की आत्महत्याओं को लेकर जो कहानी बुनी जा रही है, उससे यही सब बातें एक बार फिर उभरकर सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि कई राज्यों में चुनाव आयोग अपने अधिकारियों पर मतदाता पहचान पत्रों की पुष्टि का इतना दबाव बना रहा है कि इसके तनाव में कई बीएलओ ने मौत को ही गले लगा लिया।

मीडिया की खबरों में इन आत्महत्याओं के लिए एक ‘कारण’ बताया जा रहा है, वह है- काम का बढ़ता दबाव। यह उसकी पुरानी आदत के अनुरूप है। कुछ हफ्तों पहले, एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली थी और मीडिया ने उसे अमेरिकी वीजा के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिए जाने से जोड़ दिया था। इसी तरह, जब एक युवा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने मौत को गले लगाया, तो कारण बताया गया, उसके फॉलोअर्स की घटती संख्या। जब कोटा में छात्र खुदकुशी करते हैं, तो उसकी वजह ‘परीक्षा का तनाव’ बताई जाती है और किसानों की आत्महत्या को आमतौर पर ‘कर्ज’ से जोड़ दिया जाता है, जबकि दुनिया भर में स्वास्थ्य पेशेवरों ने आत्महत्या के कारणों के सरलीकरण की काफी निंदा की है।

दरअसल, ज्यादातर आत्महत्याओं का मूल कारण मानसिक स्वास्थ्य होता है, जो एक बेहद जटिल विषय है। ‘ट्रिगर’ यानी तात्कालिक कारक इस कृत्य को समझने का बेकार रास्ता माना गया है। आमतौर पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। किसी साधारण कारण को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से ‘देखादेखी’ खुदकुशी करने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि समान परिस्थितियों में रहने वाले लोग मृतक के साथ खुद को जोड़ लेते हैं और आत्महत्या का औचित्य ढूंढ़ने लगते हैं। अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हुआ, तो वे अक्सर उसी तरीके से आत्महत्या कर भी लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मीडिया में यह खबर आती है कि ‘कर्ज में डूबे किसान ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी’, तो कर्ज से हताश किसानों की खुदकुशी भी बढ़ जाती है। जो किसान पहले से ही कमजोर होते हैं, वे खुद के लिए और प्रतिकूल हालात महसूस करने लगते हैं और उनमें यह भावना विकसित होती जाती है कि उनके लिए मर जाना ही स्वाभाविक मुक्ति है, यहां तक कि ‘वीरतापूर्ण’ भी।

फिलहाल सवाल यह है कि अगर ‘तनाव’ और ‘कर्ज’ जैसे कारक आत्महत्या के सही विश्लेषण नहीं हैं, तो बीएलओ द्वारा की जा रही खुदकुशी की हमें किस रूप में व्याख्या करनी चाहिए? असल में, हमें यह समझना होगा कि भारत में कोई भी पेशेवर समूह छोटा नहीं है। संख्या में वह काफी बड़ा है। भारत में 10 लाख से अधिक बीएलओ, यानी बूथ स्तर के अधिकारी हैं, और माना जाता है कि पांच लाख से कुछ ज्यादा उन 12 राज्यों में मतदाता सूचियों की जांच-पड़ताल में जुटे हैं, जहां मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चल रहा है। किसी बड़े समूह में असामयिक मौतें भी होंगी, आत्महत्याएं भी। पांच लाख बीएलओ में यदि पांच ने आत्महत्या की है, तो यह संख्या राष्ट्रीय स्तर पर खुदकुशी की दर से कम ही है।

वास्तव में, ऐसी आत्महत्याओं का भरपूर फायदा राजनेता और कार्यकर्ता उठाते हैं। प्रभावशाली विपक्षी नेताओं ने इन मौतों पर शोक व्यक्त तो किया है, लेकिन मतदाता सूची में संशोधन का मसला भी उठाया है। यहां तक कि भारतीय मीडिया का वह वर्ग, जो अपने पेशे की नैतिकता को बनाए रखने का दावा करता है, वह भी आत्महत्याओं को एक साधारण व सामाजिक कुप्रथा के प्रभाव का नतीजा बता रहा है। ऐसा लगता है कि खुदकुशी की रिपोर्टिंग किस तरह करनी है, उनके दिशा-निर्देशों की अनदेखी की जा रही है।

इसको लेकर पश्चिम में मानदंड बिल्कुल स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, आत्महत्या की रोकथाम की दिशा में काम करने वाला संस्थान ‘अमेरिकन फाउंडेशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन’ का कहना है कि किसी एक ‘कारण’ की रिपोर्टिंग करने से जनता में खुदकुशी की सरलीकृत व भ्रामक समझ बनती है, और इस मिथक को बढ़ावा मिलता है कि आत्महत्या उसी ‘कारण’ का सीधा परिणाम है। मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वाले कई संस्थान भी इस तर्क से सहमत हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट तो यह भी बताती है कि आत्महत्या से होने वाली मौतों की कहानियों को व्यापक रूप से प्रसारित करने से आमतौर पर लोगों में खुदकुशी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और आत्महत्या की दर में इजाफा होता है। भारत में ‘किसान आत्महत्या’ और ‘छात्रों की खुदकुशी’ के साथ यही हुआ है।

इस तरह की गलतफहमियां राजनीति, युद्ध और अर्थशास्त्र की लोकप्रिय अवधारणाओं में भी मौजूद हैं। अजीब बात यह है कि जब शारीरिक बीमारियों का विश्लेषण किया जाता है, तब भी इसी तरह का चरित्र दिखता है। मसलन, जब कोई व्यक्ति ‘अत्यधिक काम’ के कारण हृदयाघात या दिल के दौरे से दम तोड़ता है, जो दो अलग-अलग स्थितियां हैं, तब भी तनाव को कारण बता दिया जाता है, जबकि शारीरिक कारक, व्यायाम न करना या खराब खान-पान जैसी बातें भी मौत की वजहें हो सकती हैं।

अधिकांश चर्चित रोगों को तनाव से जोड़ने का नतीजा यह हुआ है कि लोग काफी समय तक बैठे-बैठे सांस संबंधी व्यायाम करते हैं और फिर पांच समोसे खाने में संकोच नहीं करते। जाहिर है, खराब मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्निहित कारणों को गलत तरीके से पेश करने से जीवनशैली से जुड़े कई हास्यास्पद नतीजे भी सामने आए हैं।