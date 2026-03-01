आर्थिक रूप से बहुत भारी पड़ेगा यह युद्ध
शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने आखिरकार ईरान पर कहर बरपा कर दिया। ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ का शाब्दिक अनुवाद तो प्रचंड गुस्सा या प्रचंड प्रहार ही हो सकता है, मगर अर्थ कहर बरपा करना ही है। शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत अनगिनत ठिकानों पर…
आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार
शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने आखिरकार ईरान पर कहर बरपा कर दिया। ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ का शाब्दिक अनुवाद तो प्रचंड गुस्सा या प्रचंड प्रहार ही हो सकता है, मगर अर्थ कहर बरपा करना ही है। शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत अनगिनत ठिकानों पर हमले की खबर आई। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, ईरान के 31 में से 24 प्रांत हमले का निशाना बने हैं। सैकड़ों लोगों की मौत और घायल होने की खबरें शुरुआती अनुमान में ही आईं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी जनता का आह्वान भी किया कि वे अपनी सरकार को उखाड़ फेंकें और ईरान पर राज करें।
बात इतनी सीधी और आसान भी नहीं है। ईरान ने भी वैसा जवाब दिया, जैसा उसने कहा था। उसने पश्चिम एशिया के अनेक देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी बमबारी कर दी। कतर, कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा दुबई के आलीशान इलाके पाम में फेयरमोंट होटल पर भी बम बरसाए गए हैं। पता नहीं, कहां-कहां और आग बरस सकती है, लेकिन टीवी या इंटरनेट पर जो लाइव कवरेज हो रही है, उसे देखकर तस्वीर काफी खौफनाक लगती है।
चिंता सिर्फ इन इलाकों या वहां फंसे लोगों तक सीमित नहीं है। इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कच्चा तेल। ईरान दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। जिन देशों में अमेरिकी ठिकानों पर उसने हमला किया है, वे भी इस बिरादरी में शामिल हैं। साथ ही होर्मुज स्ट्रेट या होर्मुज जलडमरूमध्य पर भी ईरान का नियंत्रण है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसे दुनिया में तेल गैस या ऊर्जा सप्लाई की जीवनरेखा कहा जाता है। दरअसल, समुद्री रास्ते से दुनिया में जितना भी तेल और गैस ढोया जाता है, उसका करीब एक चौथाई हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।
जाहिर है, इस इलाके में युद्ध की आशंका से ही तेल के दाम उछलने लगते हैं। कारण दो हैं- एक, तेल उत्पादन में रुकावट की आशंका और दूसरा, इस रास्ते से तेल टैंकरों के गुजरने में परेशानी। हालांकि, यह रास्ता बंद होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों व टैंकरों को इस मार्ग से दूर रहने की हिदायतें देनी शुरू कर दी हैं। उधर कच्चे तेल के एक्सचेंज भी शनिवार और रविवार को बंद थे, पर शुक्रवार को ही ब्रेंट क्रूड का दाम उछलकर 72 डॉलर के ऊपर चला गया। अब युद्ध छिड़ने के बाद तो इसके 100 डॉलर तक जाने की आशंका जताई जा रही है।
इतिहास में देखें, तो तेल के बाजार को बड़ा झटका 1973 में उस वक्त लगा था, जब अरब-इजरायल युद्ध हुआ और सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब देशों ने उन देशों को तेल निर्यात पर पाबंदी लगा दी, जिन्होंने युद्ध में किसी भी तरह से इजरायल का साथ दिया था। एक रात में ही कच्चे तेल की कीमतें चार गुना हो गई थीं और फिर काफी समय तक तेल का दाम चढ़ा रहा। नतीजा, अमेरिका और यूरोप में मंदी के हालात पैदा हो गए। यह वह समय था, जब पहली बार तेल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहीं से दुनिया की अर्थनीति और राजनीति में ‘ऊर्जा सुरक्षा’ नाम का एक नया शब्द-पद जुड़ गया। भारत को भी महंगाई और विदेशी मुद्रा का गंभीर संकट झेलना पड़ा।
इसके बाद सन् 1979 में ईरान की ‘इस्लामिक क्रांति’ के दौरान जब तेल उत्पादन में तेज गिरावट आई, तब फिर तेल के दाम लगभग दोगुने हो गए और करीब-करीब पूरी दुनिया को मंदी व महंगाई की मार एक साथ झेलनी पड़ी। इसे आर्थिक शब्दावली में ‘स्टैगफ्लेशन’ कहा जाता है, यानी जब महंगाई की वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात पैदा होते हैं। वर्ष 1990 का खाड़ी युद्ध फिर महंगाई की मार लेकर आया। तभी भारत में वह गंभीर भुगतान संतुलन या विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हुआ, जिससे निपटने के लिए नरसिंह राव सरकार को 1991 में आर्थिक सुधारों की राह पकड़नी पड़ी। 2003 के इराक युद्ध ने भी कई देशों को महंगाई का झटका दिया और ताजा उदाहरण यूक्रेन पर रूस का हमला है, जिसने न सिर्फ तेल व गैस का दाम बढ़ाया, बल्कि यूरोप में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया।
भारत के लिए राहत की बात यह रही कि उसने सस्ती दर पर रूसी तेल खरीदकर अपनी काफी परेशानियों से राहत पाई। इससे पहले, जब ईरान पर प्रतिबंध लगे हुए थे, तब भारत ने ईरान से भी तेल के बदले अनाज या अन्य सामान देने का सौदा किया था। पिछले दिनों अमेरिका से हुई सौदेबाजी में यही मामला गले की हड्डी भी बना रहा।
दिक्कत यह भी है कि ईरान भारत के लिए सिर्फ तेल का आपूर्तिकर्ता नहीं है। वह मध्य एशिया में भारत का एक अहम सहयोगी रहा है। अभी हाल में चाबहार बंदरगाह के जरिये भारत न सिर्फ इस इलाके, बल्कि यूरोप तक पहुंच का एक बेहतर रास्ता खोल रहा था। दूसरी तरफ, अमेरिका भी हमारे लिए व्यापार और रणनीतिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण सहयोगी बनता जा रहा है। ऐसे में, अगर ये दोनों आमने-सामने हों, तो संतुलन बनाना काफी टेढ़ी खीर है। अगर अमेरिका के अरमान पूरे हो गए और ईरान में उसके पक्ष की सरकार बन गई, तब भारत के लिए भी दोनों से रिश्ते रखना आसान होगा। ऐसा नहीं हुआ, तो इस मोर्चे पर स्थिति काफी दुविधाजनक हो सकती है।
हालात कब तक सामान्य होंगे, कहना बहुत मुश्किल है, पर यह साफ है कि भारत के लिए बड़ी मुश्किल सामने है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत तेल और गैस यह बाहर से खरीदता है। इसका भी करीब 40 फीसदी हिस्सा होर्मुज के रास्ते आता है। तेल के महंगा होने का अर्थ सिर्फ पेट्रोल-डीजल महंगा होना नहीं है, यह माल ढुलाई की लागत बढ़ा देता है, जिससे महंगाई का एक पूरा कुचक्र चल पड़ता है। विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने से रुपया कमजोर होता है और सरकार का घाटा बढ़ता है। अनुमान है, कच्चे तेल के दामों में दस डॉलर की बढ़ोतरी से भी भारत का आयात बिल सालाना 15 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है।
