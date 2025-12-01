Hindustan Hindi News
खाकी को आखिर कब बदलेगी खादी

एक लतीफा मैंने लखनऊ में सुना था। आजादी के शुरुआती सालों में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रदेश के पुलिस मंत्री हुआ करते थे, एक मौके पर किसी फुटबॉल मैच के दौरान छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उत्तेजित छात्रों ने पुलिस मंत्री की कोठी घेर ली…

Mon, 1 Dec 2025 11:06 PM
विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी

एक लतीफा मैंने लखनऊ में सुना था। आजादी के शुरुआती सालों में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रदेश के पुलिस मंत्री हुआ करते थे, एक मौके पर किसी फुटबॉल मैच के दौरान छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उत्तेजित छात्रों ने पुलिस मंत्री की कोठी घेर ली। उनकी मांग थी कि मैच के दौरान एक भी खाकी पगड़ी स्टेडियम में नहीं दिखनी चाहिए। पुलिस मंत्री ने उनकी मांग मान ली। दूसरे दिन जब लड़के मैदान में पहुंचे, तो वहां कोई खाकी पगड़ी नहीं दिखी, उस दिन पुलिस ने लाल पगड़ी पहन रखी थी। यह लतीफा इस सच्चाई को रेखांकित करता है कि आजादी के बाद पुलिस में होने वाले ज्यादातर परिवर्तन प्रतीकात्मक ही रहे हैं।

पिछले आठ दशकों में कई कमीशन बैठे, अदालती फैसले आए या संसद में बहसें हुईं और इनमें कई बार ऐसे सुझाव आए, जिनसे पुलिस के चरित्र में व्यापक सुधार हो सकते थे, पर ज्यादातर सत्ता के गलियारों में धूल खाते रहे। पुलिस वही है, जो 1947 के पहले थी। आज भी सामान्य नागरिक थाने जाने से डरता है, आज भी मुकदमे दर्ज नहीं होते, आज भी थर्ड डिग्री तफ्तीश में पुलिस का सबसे प्रिय औजार है और आज भी अपने आकाओं के लिए पुलिस कुछ भी करने को तैयार रहती है। आजाद भारत के शासकों ने कोट-पतलून की जगह खादी जरूर धारण कर लिया है, पर पुलिस से उनकी अपेक्षाएं वही पुरानी हैं और पुलिस भी इन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करती रहती है।

मैं आजादी के बाद बने और विकसित खादी और खाकी के संबंधों को समझने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि एक लोकतंत्र में पुलिस जैसी संस्था में, जिसे अंग्रेजी में ‘नेसेसरी एविल’ या आवश्यक बुराई कहा गया है, बिना राजनीतिक इच्छाशक्ति कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता।

भारत में नौकरशाही और राजनीतिज्ञों के संबंध कई अर्थों में बड़े दिलचस्प हैं। ये एक लंबे संघर्ष से उपजे हैं। सौ वर्षों (1747-1857) तक ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर नब्बे वर्षों (1857-1947) तक देशी कालों और ब्रिटिश ताज के गोरे प्रतिनिधियों के बीच प्रेम और घृणा की धाराएं समानांतर बहती रहीं। हम औपनिवेशिक शासकों से मुक्ति पाने का संघर्ष भी चलाते रहे और उसी के साथ उनकी भाषा, वेशभूषा और खान-पान को लेकर हमारे मन के किसी कोने अंतरे में जबर्दस्त आकर्षण भी बना रहा।

प्रेम और घृणा के ये संबंध राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों में बड़े स्पष्ट दिखते हैं। अंग्रेजों ने पहली बार एक ऐसी नौकरशाही गढ़ी थी, जिसका प्रमुख कर्तव्य उस विशाल जनता के हितों के विरुद्ध काम करना था, जिसकी सेवा के लिए वह बनी थी। जिन दिनों यह नौकरशाही विकसित हो रही थी, उन्हीं दिनों स्थापित कांग्रेस (1885 ) उत्तरोत्तर देश की प्रमुख राजनीतिक संस्था बनती चली गई। आज के अर्थों में देखें, तो यह किसी अनुशासित राजनीतिक दल से अधिक एक खुला मंच थी, जिसमें कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, हिंदू महासभाई या मुस्लिम लीगी, हर तरह के वे लोग सम्मिलित थे, जो देश को आजाद देखना चाहते थे।

इस पूरी प्रक्रिया में नौकरशाही और राजनेताओं (काफी हद तक कांग्रेस) के बीच बड़े दिलचस्प संबंध विकसित हो रहे थे। यहां सिर्फ एक क्षेत्र का उल्लेख पर्याप्त होगा। भारत संभवतः दुनिया का अकेला देश है, जहां राजनीतिज्ञ और नौकरशाह शुरू से ही अलग-अलग तरह की पोशाकें पहनने लगे थे। कांग्रेसी जनता के बीच काम करते थे, इसलिए वे जनता का वस्त्र धारण करते थे। महात्मा गांधी तो आम जन से खुद को एकाकार दिखने के लिए एक धोती में लगभग अर्द्धनग्न रहते थे। कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य हो गया था।

इनके बरक्स सरकारी सेवक, जिनमें भारतीय भी थे, कोट-पैंट पहनते और टाई बांधते थे। इतनी दिलचस्प परंपरा बनी कि आज भी यदि कोई व्यक्ति समाज सेवा या राजनीति में भाग लेना चाहता है, तो खादी का कुर्ता-पाजामा पहनने लगता है। इसी तरह, किसी सरकारी दफ्तर में आज भी कुर्ता-पाजामा या धोती में अपवाद स्वरूप ही कुछ लोग दिखेंगे। अब भी मंत्री बंद गले का सूट तो पहन सकते हैं, पर खुले गले के साथ टाई नहीं बांध सकते।

ब्रिटिश शासकों को एक प्रभावी पुलिस बल की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने 1860 के दशक में पारित कानूनों के आधार पर एक संस्था के रूप में भारतीय पुलिस की स्थापना की। 1947 के बाद हमारे नए शासकों ने पुलिस के बुनियादी चरित्र में कोई फर्क लाने की कोशिश नहीं की। आजादी के बाद खादी और खाकी के बीच बड़े दिलचस्प अंतर्संबंध बने। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज ने भारत की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई थीं। खास तौर से उन्हें वर्ण-व्यवस्था पर आधारित समाज में बहुत गहरे पैठी गैर-बराबरी और उसमें जरा-सी छेड़छाड़ के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकने वाले खतरों का पूरा एहसास था। 1857 के विद्रोह में वे इन खतरों को झेल ही चुके थे। अत: उन्होंने ऐसी पुलिस बनाई, जिसके आंतरिक ढांचे में किसी तरह का लचीलापन नहीं था और जो नियति की तरह अनुशासन को स्वीकारते हुए अपने शासकों की सेवा के लिए हाजिर रहती थी। वह पुलिस क्रूर थी, भ्रष्ट थी और कानून-कायदे को अपने ठेंगे पर रखती थी।

हमारे नए शासकों में से अधिकांश ने आजादी की लड़ाई में उस पुलिस के हाथों जुल्मो-सितम का सामना किया था, इसलिए यह अपेक्षा स्वाभाविक थी कि अब जब ये सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए हैं, तो वे सबसे पहले पुलिस का चरित्र बदलेंगे। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं, भारतीय पुलिस वैसी ही बनी रही, जैसा अंग्रेज बहादुर उसे छोड़ गए थे।

खादी पहनने वाले एक निश्चित अवधि के बाद जनता के बीच जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उन्हें जन-भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। वे उन सभी मुद्दों पर बारीक नजर रखते हैं, जिन पर जनता आंदोलित हो सकती है। आज तक पुलिस के चरित्र में परिवर्तन को लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो सका है। किसी चुनाव में पुलिस सुधारों को मुद्दा नहीं बनाया गया। यह एक विचारणीय प्रश्न हो सकता कि क्या हमारे देश की जनता भी औपनिवेशिक पुलिस ढांचे में खुद को संतुष्ट महसूस करती है? अगर ऐसा है, तब तो खाकी में बदलाव न होने के लिए खादी को दोषी नहीं ठहरा सकते।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)