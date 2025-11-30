उच्च शिक्षा में जवाबदेही की मांग जायज

संक्षेप: कभी-कभी कोई साधारण घटना मील का पत्थर बनकर युगांतरकारी बदलावों को जन्म देती है। एक निजी विश्वविद्यालय की छात्रा को अपने नाम-परिवर्तन को विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने को लेकर जो तकलीफें झेलनी पड़ीं…

हरिवंश चतुर्वेदी, महानिदेशक, आईआईएलएमबी कभी-कभी कोई साधारण घटना मील का पत्थर बनकर युगांतरकारी बदलावों को जन्म देती है। एक निजी विश्वविद्यालय की छात्रा को अपने नाम-परिवर्तन को विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने को लेकर जो तकलीफें झेलनी पड़ीं, उसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल दोषी विश्वविद्यालय पर सख्त कार्रवाई की, बल्कि देश के सभी 603 निजी विश्वविद्यालयों के अब तक के कामकाज और उनके वित्तीय प्रबंधन की जांच के आदेश भी दिए हैं।

इससे जुड़े कई सवाल अहम हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती हमारी उच्च शिक्षा को उसकी मौजूदा चिंताजनक स्थिति से उबार पाएगी? क्या यह सख्ती राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 द्वारा सुझाए गए नियमन मॉडल को कूड़ेदान में डाल देगी, जिसमें हल्के नियमन और चुस्त प्रबंधन को अपनाने का सुझाव दिया गया है? संसद के शीतकालीन सत्र में उच्च शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रभावशाली नियमन को लेकर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के गठन पर जिस बिल को पेश किया जाना है, क्या उस पर होने वाली बहस में मौजूदा नियामक संस्थाओं के क्रियाकलापों पर प्रश्नचिह्न लगाए जाएंगे?

सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से यह बहस भी उठेगी कि शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता। शिक्षण संस्थानों को हमारे संविधान ने ‘नॉट फोर प्रॉफिट’ (गैर-लाभकारी) गतिविधि बताया है, जिसे सिर्फ ट्रस्ट और सोसाइटी ऐक्ट के अंतर्गत ही स्थापित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से यह जानकारी भी मांगी है कि क्या निजी विश्वविद्यालय सिर्फ ‘रीजनेबल सरप्लस’ (जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा) कमाती हैं और क्या ये रकम इनके व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं?

आजादी के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 1956 में और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) 1987 में कानूनी तौर पर नियामक अंग बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जांच करके यह बताने को कहा है कि ये विश्वविद्यालय कब व कैसे अस्तित्व में आए और इनको क्या-क्या सुविधाएं सरकारों से मिलीं? इन विश्वविद्यालयों के संस्थापक सोसायटियों व ट्रस्टों की जांच भी की जाएगी और उनके सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी देखी जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में एक छात्रा अपनी समस्या लेकर गई थी, जो बहुत मामूली प्रकृति की थी। उसने चूंकि अपना नाम बदला था, इसलिए वह विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में भी उसे बदलवाना चाहती थी। मगर उसकी इस मांग पर संबंधित विश्वविद्यालय ने करीब एक साल तक टालमटोल वाला रवैया अपनाए रखा। नतीजतन, वह न्याय मांगने अदालत की शरण में पहुंच गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस विश्वविद्यालय से जवाब मांगा, साथ ही यूजीसी से भी पूछा कि उसने इन विश्वविद्यालयों को रेगूलेट करने के जो भी नियम और कानून बनाए हों, उनका क्या वास्तव में पालन हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया निर्णय में यूजीसी से तीन प्रमुख मुद्दों परपूछा गया है कि विद्यार्थियों के प्रवेश, शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति व उच्च प्रबंधन में ये विश्वविद्यालय कितनी पारदर्शिता बरत रहे हैं?

आमतौर पर सभी विश्वविद्यालय में कभी-कभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को शिकायतों का सामना करना पड़ता है। निजी ही नहीं, सरकारी विश्वविद्यालय भी इस बीमारी से अछूते नहीं हैं। यूं तो यूजीसी ने हर विश्वविद्यालय में शिकायत निवारण की प्रक्रिया लागू की है और वहां ‘ओम्बुड्समैन’ भी नियुक्त किया गया है, लेकिन असलियत में यही देखा गया है कि यह सारी व्यवस्था सिर्फ खानापूर्ति साबित होती है। क्या यह समस्या सिर्फ निजी विश्वविद्यालयों में है? क्या सरकारी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ती? क्या हमारे विश्वविद्यालय नौकरशाही, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और अकर्मण्यता से ग्रस्त नहीं हैं?

सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने एक छात्रा के साथ हुए गलत व्यवहार का संज्ञान लेकर समूचे निजी उच्च शिक्षा तंत्र को जवाबदेह बनाने की बात कही है। बेहतर होता कि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता उच्च शिक्षा के हरेक संस्थान से मांगी जाती। क्या सभी स्कूलों को भी इसकी परिधि में शामिल नहीं किया जा सकता था?

अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनाने की बुनियादी शर्तें हैं। पिछले 75 वर्षों में शिक्षा का संख्यात्मक रूप से विस्तार हुआ है। ‘सबको शिक्षा’ काफी हद तक वास्तविकता बन गई है, किंतु आज सिर्फ डिग्री हासिल करना काफी नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा सबको दे पा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सिर्फ निजी विश्वविद्यालयों को ही जवाबदेह क्यों बनाया है? क्या सरकारी विश्वविद्यालयों में सब जगह अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है?

ब्रिटिश मॉडल पर भारत में उच्च शिक्षा का प्रारंभ 1856 के आसपास हुआ था। आज राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों के बोझ से दबे जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संबद्ध कॉलेजों को 2035 तक डिग्री देने वाली संस्था बनाने की बात कही गई है। क्या उस दिशा में हम कोई प्रगति कर पा रहे हैं?

यह ठीक है कि निजी विश्वविद्यालय अपनी पूंजी लगाकर बेहतर बुनियादी ढांचा खड़ा कर लेते हैं, जबकि इसके विपरीत सरकारी विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने लायक अनुदान ही जुटा पाते हैं। किसी विश्वविद्यालय के भवन, क्लासरूम, प्रयोगशाला, हॉस्टल और पुस्तकालय में जाकर देखिए, उनकी दयनीय दशा का पता आसानी से चल जाएगा। क्या ये विश्वविद्यालय हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य संवारने की स्थिति में हैं?

निस्संदेह, यह समझना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश का उच्च शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा? चूंकि कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों और यूजीसी के उच्च अधिकारियों को इसके अनुपालन का उत्तरदायी बनाया है, इसलिए किसी को भी इसे हल्केपन में नहीं लेना चाहिए। निजी विश्वविद्यालय को अधिक पारदर्शी और विद्यार्थी-उन्मुख बनना होगा। यूजीसी को भी, जो शीघ्र ही उच्च शिक्षा आयोग बनने जा रहा है, प्रभावी नियमन के प्रमाण देने होंगे। संविधान के अनुसार, शिक्षा ‘नॉट फॉर प्रॉफिट’ है, इसमें मुनाफाखोरी व वित्तीय मनमानी के लिए जगह कतई नहीं होनी चाहिए। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा की वर्तमान स्वायत्तता पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगाया है।