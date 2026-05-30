गुस्सा वही, जो देश के काम आ जाए

शक्ति का सदुपयोग होता है और दुरुपयोग भी। पता नहीं क्यों, शक्ति का दुरुपयोग युवाओं को ज्यादा और जल्दी आकर्षित करता है। शहर हो या गांव बड़ी संख्या में ऐसे युवा मिल जाते हैं, जो ऊर्जा और रोष से भरकर कदम उठाते हैं…

शक्ति का सदुपयोग होता है और दुरुपयोग भी। पता नहीं क्यों, शक्ति का दुरुपयोग युवाओं को ज्यादा और जल्दी आकर्षित करता है। शहर हो या गांव बड़ी संख्या में ऐसे युवा मिल जाते हैं, जो ऊर्जा और रोष से भरकर कदम उठाते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि छोटी-छोटी बातों पर लड़ना-भिड़ना शक्ति का दुरुपयोग है। पंजाब के गांव सेहना में एक युवा सरदार भी शक्ति या ऊर्जा से भरे हुए थे। उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती, तो नाराजगी जताने में कभी चूकते नहीं थे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई उन्हें छेड़कर बिना गुस्सा झेले चला गया हो। दिमाग में उबलते रहने वाला गुस्सा नाक पर धरा रहता था और मौका मिलते ही उतरने-बरसने लगता था। मोहल्ले में एंग्री यंगमैन की छवि बन गई थी। तमाम जानने वाले उनसे दो हाथ दूर ही रहते थे।

एक दिन खेत से जुड़े मसले पर पड़ोसी से ही झगड़ा हो गया। पड़ोसी भी हार मानने को तैयार नहीं था, तो मामला बिगड़ गया। युवा सरदार का गुस्सा ऐसे फूटा कि लगा, हाथ उठ जाएगा, हिंसा हो जाएगी। आवाज यूं गूंजी, मानो पड़ोसी जानी दुश्मन हो। आंखें आग बरसा रही थीं। भुजाएं फड़क रही थीं, देखने से ही लग रहा था कि आज कोई अनहोनी होने वाली है।

खैर, भला हो पड़ोसी का, वह पीछे हट गया, तब धीरे-धीरे मामला शांत हुआ। अपना गुस्सा समेटे सरदार जी अपने घर लौटे। मां-बाप को बड़ी चिंता थी, तो उन्होंने प्यार से समझाना शुरू किया, देखो, इतना गुस्सा ठीक नहीं। गुस्से से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। हमेशा होश से काम लेना चाहिए। इतना गुस्सा तन-मन के लिए खराब है। देखो, कहीं जिंदगी न बिगाड़ दे।

सरदार जी चुपचाप सुनते रहे। बात सही थी, उन्हें गुस्सा बहुत आता था। मां-बाप के बाद चाचा ने अलग ढंग से समझाया, गुस्सा दिखाना ही है, तो सही जगह पर दिखाओ। सिपाही बनो, जंग के मैदान में गुस्से को वीरता में बदलो। अपने पड़ोसियों और गांव वालों पर ऐसे गुस्सा बरसाने से क्या फायदा? गुस्सा बरसे, तो जंग के मैदान में दुश्मनों पर बरसे, ताकि पूरा हिन्दुस्तान तुम्हारा स्वागत करे, तुम्हें सिर-आंखों पर बिठा ले।

पच्चीस वर्षीय सरदार जी के दिल में यह बात जंच गई। गांव में कुछ फौजी थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़कर लौटे थे। जब वे अपनी वीर गाथा सुनाते, तो गांव वाले घेरा लगाकर सुनते और दांतों तले उंगलियां दबाते थे। सरदार जी को महसूस हो गया, बात सही है, गुस्से की सही जगह खेत-खलिहान नहीं, जंग का मैदान है। जंग में गुस्सा खर्च हो, तो देश की शान में इजाफा होता है।

फिर क्या था, सरदार जी चल पड़े सेना में भर्ती होने। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, भर्ती जोरों पर थी। सेना को तो मजबूत कद-काठी के सिख जवान का इंतजार था। उन्हें बर्मा के मोरचे पर जापानी सेना के खिलाफ उतार दिया गया। जंग के मैदान में एक दिन अचानक खूंखार जापानी सैनिक सामने आ गए। मुठभेड़ हो गई, सरदार जी के पैर में गोली लगी, पर वह कहां पीछे हटने वाले थे। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। घायल होने के बावजूद साहस और निडरता से वह ऐसे लड़े कि अंग्रेज अफसरों की जुबान पर भी उनका नाम चढ़ गया- सिपाही करम सिंह। उन्हें न सिर्फ मिलिटरी मेडल से नवाजा गया, तत्काल सिपाही से लांस नायक भी बना दिया गया।

खैर, यह तो महज आगाज था। देश की आजादी के तत्काल बाद जब पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने भारत पर हमला बोला, तब लांस नायक करम सिंह अपनी चौकी के खंदक में बस तीन जवानों के साथ तैनात थे। एक घबराए जवान ने दुश्मनों की भीड़ देखकर कहा, दुश्मन बहुत हैं, हम बस चार हैं, क्या करेंगे?

तब निडर लांस नायक बेधड़क खंदक से बाहर निकले और मूंछों को ऐंठकर बुलंद आवाज में जयकारा लगा दिया- बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जयकारा ऐसे गूंजा कि दूर-दूर तक भारतीय जवानों की रगों में वीरता का ज्वार उमड़ पड़ा।

गौर कीजिए, ईद की वह सुबह थी। पाकिस्तानी कमांडर ने अपने जनरल को ईद के तोहफे में रिछमार गली भेंट करने का फैसला ले रखा था। एक-एक कर आठ हमले हुए और करम सिंह घायल होने के बावजूद टस से मस नहीं हुए। बार-बार कहा गया कि आप घायल हो गए हो, पीछे आ जाओ, पर लांस नायक को पीछे हटना आता ही नहीं था। वह वीर ही क्या, जो अपने देश का मोर्चा दुश्मन के लिए छोड़कर पीठ दिखा दे? रिछमार गली, तिथवाल में लांस नायक के नेतृत्व में महज 47 भारतीय वीरों ने तीन हजार से ज्यादा दुश्मनों को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। लांस नायक करम सिंह(1915-1993) इस माटी के पहले ऐसे वीर थे, जिनके चौड़े सीने पर जीते जी देश के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से परमवीर चक्र सजाया था।