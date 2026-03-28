मेरी कला आखिर किसके लिए है?

हर आदमी का अपना एजेंडा होता है। उसके बाद ही वह प्रोपेगेंडा के बारे में सोचता है। प्रोपेगेंडा कुछ ही लोग कर पाते हैं और ज्यादातर लोगों का एजेंडा छोटा होता है। तब उस बंगाली युवक का भी एक एजेंडा था- रंगमंच से मनोरंजन करना…

हर आदमी का अपना एजेंडा होता है। उसके बाद ही वह प्रोपेगेंडा के बारे में सोचता है। प्रोपेगेंडा कुछ ही लोग कर पाते हैं और ज्यादातर लोगों का एजेंडा छोटा होता है। तब उस बंगाली युवक का भी एक एजेंडा था- रंगमंच से मनोरंजन करना। साफ रंग, बड़ी-बड़ी बोलती आंखें, अभिनय के लिए उर्वर भरपूर चेहरा। वह अंग्रेजों के जमाने से अंग्रेजी थियेटर में राजा के किरदार निभाते आ रहे थे। अखंड देश के दरबारों में अंग्रेजी नाटक होते थे। विदेशी किरदार निभाते वह 17 से 22 साल के हो चले थे। घर चलाने के लिए कोलकाता (तब कलकत्ता) के एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनके जीवन का हर कोना अंग्रेजीदां हो गया था।

अंग्रेजी के दर्शक भी बड़े संभ्रांत हुआ करते थे। हॉल के अंदर बहुत वाहवाही मिलती। खूब तालियां बजतीं। एक दिन ऐसा ही हुआ। उन्होंने ओथेलो का किरदार निभाया, जिसे प्रबुद्ध दर्शकों ने खूब पसंद किया। थिएटर के अंदर सबने उन्हें हाथों-हाथ लिया, पर बाहर निकलते ही सामने बेखकर आम कलकत्ता था। अभिनेता जी यह सोचकर परेशान हो गए कि मैं राजा की भूमिका निभा रहा हूं, राजा की तरह चल रहा हूं, पर लोग गौर नहीं कर रहे हैं। मुझे न कोई गाड़ी वाला पहचानता है और न कोई दुकानदार। मेरा जीवन कितना अर्थहीन और विचारहीन है। पड़ोसी भी पलटकर मेरी ओर नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि मैं अपने नाटकों में इनके काम के मुद्दे नहीं उठाता हूं। क्या मेरी कला का आनंद मुट्ठी पर लोग लेते रहेंगे? ऐसी कला कब तक चलेगी? आजादी मिलने के बाद क्या देश में एजेंडा नहीं बदला है? अंग्रेज गए, तो अंग्रेजी थिएटर का माहौल भी गया, पर मैं क्या कर रहा हूं?

बहुत सोचकर उन्होंने तय किया कि अब बांग्ला भाषा, बांग्ला हकीकत और आम बांग्ला लोगों के लिए ही काम करना है, ताकि आसपास के आम बांग्ला मानुष भी उन्हें पहचानने लगें। उसी दिन वह बंगाली रंगमंच की ओर मुड़ गए। उनके लिटिल थिएटर ग्रुप ने हेनरिक इब्सन के नाटकों घोस्ट्स और ए डॉल्स हाउस का बंगाली रूपांतरण पेश किया, बहुत प्रशंसा मिली। इन नाटकों के बाद ही बांग्ला समाज ने जाना कि एक बहुत अच्छे नाटककर हैं उत्पल दत्त, जिनके नाटकों में अभिनय, कथा, शिल्प का मनोरंजक-उपयोगी विस्तार है। उत्पल दत्त विदेशी राजाओं की कूटनीतिक समस्याओं को नहीं, बल्कि आम भारतीयों, मजदूरों, गरीबों की समस्याओं को रंगमंच में बखूबी उतारने लगे।

उन्होंने कोयला मजदूरों पर नाटक तैयार किया अंगार (1959) और उसे पेश करने के वास्ते लंबे समय के लिए एक बड़े थिएटर या हॉल को पट्टे पर ले लिया। वह इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन (इप्टा) के संस्थापक सदस्य थे, पर थिएटर में बौद्धिकतावाद के समावेश को गलत मानते थे। वह भारतीय रंगमंच के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता-निर्देशकों में शुमार किए गए। उन्होंने पारंपरिक जात्रा शैली को भी मुख्यधारा में बनाए रखा।

यह भी निर्णायक लम्हा है कि जब वह एक दिन ओथेलो का किरदार निभा रहे थे, तब उन्हें प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मधु बोस ने देखा और उन्हें माइकल मधुसूदन दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म में मुख्य भूमिका हासिल हुई। महान फिल्मकार सत्यजित राय के सिनेमा के एक अनिवार्य अभिनेता उत्पल दत्त ने जनवादी थिएटर का दामन कभी नहीं छोड़ा। बांग्ला नाटक अजय वियतनाम, अंगार, फेरारी फौजी से उन्हें खूब ख्याति मिली। इन्होंने भारत में सन् 1946 में हुई नौसैनिक क्रांति पर आधारित कल्लोल नाटक का जब मंचन किया, तब कांग्रेस सरकार ने इसे एजेंडावादी नाटक करार दिया। उत्पल दत्त गिरफ्तार हुए। बगैर सुनवाई छह महीने जेल में रहे। जेल से छूटे, पर सुरक्षा के लिए खतरा बताकर फिर जेल में डाल दिया गया। इससे पूरे बंगाल में नाराजगी फैली थी और सरकार की अलोकप्रियता बढ़ी थी।

इधर, अपनी कला के जरिये आम आदमी की आवाज उठाते उत्पल दत्त कर्ज में डूबकर बर्बादी के कगार पर पहुंच गए थे। तब हिंदी फिल्मों ने उन्हें सहारा दिया। उन्होंने अनेक हिंदी फिल्मों को अपने शानदार अभिनय से यादगार बनाया। चरित्र और हास्य भूमिकाओं ने उनकी पहचान को देश के घर-घर तक पहुंचा दिया। खासकर गोलमाल, नरम गरम, भुवन शोम और रंग-बिरंगी जैसी उनकी फिल्मों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

29 मार्च को जन्मे उत्पल दत्त (1929-1993) को न नाटकों ने भुलाया है और न फिल्मों ने। वह हमें आज भी गुदगुदाते हैं और शालीनता से भर देते हैं। वह आज भी किसी सजग स्कूल की तरह हैं, हमें सावधान करते हुए कि विनय भाव किसी भी व्यक्ति का एक अद्भुत गुण है, यही शांति, सामंजस्य और आनंद लाता है। उनका एक प्रसिद्ध फिल्मी संवाद है- नहीं, मैं इंसानों से मिलना-जुलना बंद नहीं कर सकता, इतना बुरा नहीं है इंसान।