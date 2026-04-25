बल से नहीं, बोल से जीत लिया दिल

कलकत्ता में तब युवाओं की जुबान पर एक नाम की बड़ी गूंज थी - गोबोर गुहा। वह बेहद बलवान बंगाली पहलवान थे। दुनिया के दमदार पहलवान भी उनसे खौफ खाते थे। अमेरिका से यूरोप तक वह अनेक विश्वस्तरीय पहलवानों को…

कलकत्ता में तब युवाओं की जुबान पर एक नाम की बड़ी गूंज थी - गोबोर गुहा। वह बेहद बलवान बंगाली पहलवान थे। दुनिया के दमदार पहलवान भी उनसे खौफ खाते थे। अमेरिका से यूरोप तक वह अनेक विश्वस्तरीय पहलवानों को धूल चटाकर आए थे। छह फीट से ज्यादा लंबे गोबोर गुहा के अखाड़े में सीखने वालों की हमेशा रौनक रहती थी। सीखने वालों में कॉलेज का एक विद्यार्थी भी था। देह से तगड़ा और फुर्तीला। वह बहुत मेहनत से राज्यस्तरीय पहलवान हो गया था। बंगाल चैंपियन होने से एक कदम दूर रह गया था, पर तभी उसे आंखों में समस्या हुई। जांच में पता चला कि अब ताउम्र चश्मा पहनना पड़ेगा।

चश्मा लग गया, तो कुश्ती में कष्ट होने लगा। चश्मा पहनकर लड़ो, तो मुश्किल और न पहनो, तो मुसीबत। एक बार वह चश्मा पहने हुए अखाड़े में उतर गया, तो सामने वाले पहलवान को दबोचने की कोशिश में चश्मे का ग्लास खुद के चेहरे पर ही धंस गया। लहू बह निकला। दिल रो पड़ा कि जो घाव हुआ है, वह कुछ दिनों में भर जाएगा, चश्मा टूटा है, तो कल नया बन जाएगा, पर पहलवानी में नाम रोशन करने का सपना तो टूटा ही रह जाएगा। मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? मैं आगे क्या करूंगा?

उन दिनों उस हताश पहलवान के दर्द को घर में उनकेे छोटे चाचा ने सबसे ज्यादा महसूस किया। छोटे चाचा यानी बाबू काका बहुत कुशल संगीतज्ञ थे। एक समय वह भी खिलाड़ी थे। पतंग उड़ाते समय उनकी आंखों में कुछ पड़ गया, खुजली हुई और तमाम मुमकिन इलाज के बावजूद उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जाती रही। तब उनकी जिंदगी के अथाह अंधेरे में शास्त्रीय गीत-संगीत ने ही पुरजोर उजाला किया। वह खुले स्वर में गजब सुरीला गाते थे- बोल तू बोल, इस दुनिया में सबसे मीठे बोल... या भजन में डूब जाते थे- स्वपन देखिचे राधारानी...।

बहरहाल, बाबू काका ने उदास भतीजे को अपनी ओर खींच लिया कि अब तू बल से नहीं, बोल से पहचान बनाएगा। भूल जा कि कुश्ती का फाइनल जीतना है। तू बचपन से ही संगीत के आकर्षण को ठुकराते हुए चैंपियन पहलवान बनने की ख्वाहिश रखता था। ख्वाब पूरा न हुआ, न सही, अब तू संगीतज्ञ बनेगा।

बाबू काका अपने भतीजे को बहुत प्यार से माना या मन्ना कहते थे। मन्ना अपने बाबू काका की आंखों के तारे थे और अब आंख भी बन गए। काका जहां जाते, मन्ना साये की तरह साथ रहते। बाबू काका की कोलकाता में बड़ी मांग थी। उनसे मिलने घर में बड़े-बड़े लोग आते थे। बाबू काका जहां भी रहते, संगीत की महफिल जम जाती। उन्हीं महफिलों में मन्ना डे एक सिद्ध गायक-संगीतकार के रूप में तराशे गए।

उन्हीं दिनों फिल्म उद्योग कोलकाता से बंबई जा रहा था और उस उद्योग में पैर जमाने के लिए चाचा-भतीजे की जोड़ी भी बंबई पहुंच गई। काका बहुत अच्छे कलाकार थे, तो उन्हें फिल्मों में अभिनय ही नहीं, गायन और संगीत देने के भी मौके मिले। वह के सी डे के रूप में पहचाने गए और मन्ना डे भी उनके सहयोगी के रूप में पहचान बनाते चले गए। संगीत में हरफनमौला मन्ना डे ने जब बंबई में पांव जमा लिए, तब बाबू काका कलकत्ता लौट गए, मानो उनका लक्ष्य ही मन्ना को संगीत में स्थापित करना था। बाबू काका के ही शिष्य संगीतकार एस डी बर्मन ने मन्ना डे को गाने का पहला बड़ा अवसर दिया- ऊपर गगन विशाल...।

उन्हें दिग्गज फिल्म स्टार राज कपूर के लिए गाने का मौका मिला। जहां गीत- दिल का हाल सुने दिलवाला... ने सबका दिल मोह लिया, वहीं- ये रात भीगी-भीगी, ये मस्त फिजाएं... ने उन्हें एक मीठी आवाज के रोमांटिक गायक के रूप में स्थापित कर दिया। जब भी किसी संगीतकार को कठिन और शास्त्रीय संगीत आधारित गीत गवाने की जरूरत पड़ती थी, मन्ना डे को याद किया जाता था। उनकी विविधता सबका मन मोह लेती थी- एक चतुर नार करके शृंगार... से लेकर कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या... तक मन्ना डे ने हर तरह के गीतों को अपनी आवाज से कालजयी बनाया। उन्हें अनेक भाषाओं में गाने के मौके मिले। उन्हें साल 2007 में हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया।

फिल्म उद्याेग में गायक तो बहुत हैं, पर 1 मई को जन्म लेने वाले मन्ना डे अर्थात प्रबोध चंद्र डे (1919-2013) का गायन संगीत विद्यालय की तरह है। आवाज में कितनी गहराई, कितनी मस्ती, कितना प्यार और कितना दर्द घोलना है, उन्हें बखूबी आता था। उन्हें गायकों का गायक कहा गया, पर अहंकार से हीन और बिल्कुल आम भारतीय की तरह रहने-दिखने वाले मन्ना डे जीवन भर दोहराते रहे कि बाबू काका न होते, तो मैं भी यहां न होता। वह प्यार का सागर थे और मैं उनकी बूंद का प्यासा।