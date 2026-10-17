भारतीयों की राह में अनगिनत कांटे

वह दिन-रात सितारों के पीछे लगे रहते थे और ऐसा लगता था कि मानो, सितारे उन्हें पुकार रहे हैं। सितारे कहां से आते हैं? इनका जीवन कब पूरा होता है और कहां चले जाते हैं? क्या कुछ सितारे ऐसे भी हैं, जो अमर हैं…

वह दिन-रात सितारों के पीछे लगे रहते थे और ऐसा लगता था कि मानो, सितारे उन्हें पुकार रहे हैं। सितारे कहां से आते हैं? इनका जीवन कब पूरा होता है और कहां चले जाते हैं? क्या कुछ सितारे ऐसे भी हैं, जो अमर हैं? लाहौर में जन्मे मद्रास के इस वैज्ञानिक को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना था। तेज दिमाग के युवा छात्रवृत्ति के दम पर ही उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड पहुंचे थे। स्नातकोत्तर के बाद पीएचडी भी पूरी हो गई थी। अंग्रेज वैज्ञानिक उनकी खोज और अध्ययन देख दंग रह जाते थे।

तब उनकी आयु 25 वर्ष थी, पर वह ज्ञान के भंडार थे। इंग्लैंड में इनके एक प्रिय वरिष्ठ प्रोफेसर थे खगोल भौतिक विज्ञानी आर्थर स्टेनली एडिंगटन। एडिंगटन 22 साल वरिष्ठ थे और पूरे ब्रिटिश विज्ञान साम्राज्य में उनकी तूती बोलती थी। एडिंगटन के साथ भारतीय वैज्ञानिक की खूब छनने लगी थी। भारतीय वैज्ञानिक बाकायदे ग्राफ, आंकड़ों और गणित के सहारे यह सिद्ध कर देते थे कि एक श्वेत बौने तारे अर्थात वाइट ड्वार्फ स्टार का अधिकतम द्रव्यमान कितना हो सकता है। वह बताते थे कि सूर्य का द्रव्यमान तारों की तुलना में कितना गुना है? वह बताते थे कि यदि कोई तारा सीमा से अधिक द्रव्यमान रखता है, तो वह श्वेत बौना बनने के बजाय ढहकर न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल जाता है। यह खोज महान आइंस्टीन से कुछ आगे पहुंच गई थी।

जल्दी ही इंग्लैंड की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी ने उन्हें व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। यह विरल मौका था, जब गुलाम भारत के एक युवा वैज्ञानिक को ब्रिटेन में अपनी महारत साबित करने का मौका मिल रहा था। 11 जनवरी, 1935 को तमाम वैज्ञानिकों के सामने पुकारा गया कि अब हमारे सामने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अपनी खोज प्रस्तुत करेंगे। चंद्रशेखर की खुशी का ठिकाना न था, उन्होंने समझाना शुरू किया - एक बार जब कोई तारा अपनी सारी ऊर्जा जला देता है, तब वह अनंत घनत्व वाले एक बिंदु पर ढह जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी- कोई कण या यहां तक कि प्रकाश जैसी विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उससे बच नहीं सकती।

शोध प्रस्तुत करने के बाद वह आश्वस्त थे कि उनके शोध और योगदान का खुले दिल से स्वागत होगा। उनके बोलने के बाद प्रोफेसर एडिंगटन खड़े हुए। पूरी उम्मीद थी कि एडिंगटन खूब प्रशंसा करेंगे, पर दुर्भाग्य, उन्होंने चंद्रशेखर से मुंह चुराते हुए अपना व्याख्यान पेश किया। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर का सिद्धांत मात्र गणितीय खिलवाड़ है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, यह तारकीय मूर्खता है। तब चंद्रशेखर की स्थिति ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। एडिंगटन ने तथ्य और तर्क से नहीं, कोरी वाक्पटुता से काम लिया था। चंद्रशेखर मचलकर रह गए कि उन्हें सफाई का मौका मिले, पर उन्हें नजरंदाज कर दिया गया। वहां एडिंगटन की साख हावी हो गई। सबने मान लिया कि यह विषय गुलाम देश के किसी वैज्ञानिक के बूते की बात नहीं है।

चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के लिए यह निर्णायक वक्त था। एकबारगी तो वह अवसाद से घिरे, पर जल्दी ही फैसला किया कि अब वह नस्लभेद-रंगभेद से ग्रस्त इंग्लैंड में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। वह शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका पहुंच गए और वहां पढ़ाने लगे। महज 33 की उम्र में प्रोफेसर बनाए गए। अमेरिका में उनकी खूब कद्र हुई और उनकी खोज को मंजूर किया गया। संयोग देखिए, धोखा खाने के बाद भी एडिंगटन से उनकी भेंट हुई थी। गलती का एहसास एडिंगटन को था, लेकिन ब्रिटिश अहंकार आड़े आ गया था। एडिंगटन ने चंद्रशेखर से कहा, ‘अगर मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई हो, तो मुझे खेद है।’ चंद्रशेखर ने पूछा ‘क्या आपने अपने विचार बदल लिए हैं?’ एडिंगटन ने उत्तर दिया, ‘नहीं।’ तब चंद्रशेखर ने दोटूक कहा, ‘तो फिर आपको किस बात का खेद है?’

चंद्रशेखर ने एक कामयाब वैज्ञानिक के रूप में खुद को साबित किया। उन्होंने संदेश दिया कि जहां अपमान हो, जहां आपके योगदान को स्वीकार न किया जाए, वहां रहना नहीं चाहिए। दूसरी ओर, जहां आपको पूरा सम्मान मिले, वहां आपको पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए। कैंब्रिज, ब्रिटेन ने ठुकराया, तो शिकागो विश्वविद्यालय ने गले लगाया और चंद्रशेखर ने इस विश्वविद्यालय को अपना जीवन समर्पित कर दिया, शायद असली प्रतिभावान भारतीय ऐसे ही होते हैं।

वक्त ने भारत विरोधी-नस्लभेदी एडिंगटन को पूरी तरह गलत साबित किया। साल 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर (1910-1995) को नोबेल से सम्मानित किया गया। इनकी जिंदगी पैगाम है कि भारतीयों के लिए कुछ हासिल करना आसान नहीं है, कदम-कदम पर कांटे हैं और फूल तक पहुंचना है।