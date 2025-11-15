यदि तेज हो दिमाग तो सब कुछ संभव

संक्षेप: वह गुलामी का दौर था, पर भारत कटक से अटक तक अखंड था। जितना खूबसूरत उत्कल भूमि का कटक था, उससे कहीं ज्यादा पंजाब का अटक था। अटक की उस दिलकश हरी-भरी बस्ती में अनेक ब्रिटिश परिवार रहते थे। उन्हीं ब्रिटिश परिवारों में एक प्यारा-सा बच्चा…

वह गुलामी का दौर था, पर भारत कटक से अटक तक अखंड था। जितना खूबसूरत उत्कल भूमि का कटक था, उससे कहीं ज्यादा पंजाब का अटक था। अटक की उस दिलकश हरी-भरी बस्ती में अनेक ब्रिटिश परिवार रहते थे। उन्हीं ब्रिटिश परिवारों में एक प्यारा-सा बच्चा हंसी-खुशी बड़ा हो रहा था। उसके पिता भारतीयता का सम्मान करने वाले ईमानदार अधिकारी थे। खैर, वह ऐसा दौर था, जब मोटर वाहन नहीं थे, तो बचपन में ही घुड़सवारी सिखा दी जाती थी। खासकर सेना व प्रशासन से जुड़े लोग या उनके परिवार वाले तो हर हाल में घुड़सवारी सीखते थे कि पता नहीं, कब जरूरत पड़ जाए, तो वह बच्चा भी बहुत हंसते-खिलखिलाते हुए घुड़सवारी सीख रहा था।

सब कुछ ठीक ही चल रहा था। देखने से लगता था कि बच्चा जल्दी ही घोड़े पर नियंत्रण सीख जाएगा, पर उस दिन इधर घोड़े वाले की नजर हटी और उधर घोड़ा किसी चीज को देख बिदक गया। इतने में बच्चा घबराकर घोड़े से नीचे आ गिरा। गिरने का पूरा भार दायें हाथ पर पड़ा और हाथ ऐसे मुड़ा कि हिलाना भी मुश्किल हो गया। ऊपर से लापरवाही हुई कि उस मुड़े हुए हाथ को सीधा करने की गलत कोशिश की गई। समस्या और बढ़ गई। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि दायां हाथ एकाधिक जगह टूट गया है। लापरवाही यहीं नहीं थमी, एक दिन उसी टूटे हाथ पर गर्म पानी की बोतल लुढ़क गई। फिर तो हाथ की ऐसी दुर्गति हुई कि डॉक्टरों ने भी बता दिया कि अब यह हाथ कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। इतना सुनना था कि बच्चे का दिल बैठ गया, वह रो पड़ा। हाथ टूटने पर वह उतना नहीं रोया था, पर जब उसने सुना कि यह हाथ फिर पहले जैसा नहीं हो पाएगा, तो वह फूट-फूटकर रोने लगा। आंसू रुकते नहीं थे। दायां हाथ तो सबसे जरूरी होता है, अगर यही ठीक नहीं होगा, तो मैं क्या-कैसे करूंगा?

वैसे भी, उस दौर में शारीरिक सुगढ़ता अनिवार्य थी, दिव्यांगों या अपंगों के साथ कोई भी बेहतर व्यवहार नहीं करता था। क्या उसकी जिंदगी भी हाशिये पर चली जाएगी? क्या उसे भी किसी न किसी के रहमो-करम पर रहना पड़ेगा? तब मानो, चमत्कार हुआ था, निराशा की गहरी खाई में फंसे बालक तक उसकी दादी की मीठी डांट संजीवनी-सी पहुंची थी- तुम्हारा एक हाथ ठीक नहीं, तो क्या हुआ? दिमाग तो दुरुस्त है। हाथ से नहीं, दिमाग से जीना शुरू करो। अपने दिमाग को विकसित करो और उसी से अपनी आगे की जिंदगी सजाओ।

बालक को यह बात जंच गई। उसने महसूस किया कि वाकई दुनिया में भगवान ने हाथ-पैर लगभग सबको दिए हैं, पर तेज दिमाग तो कम ही लोगों को नसीब होता है। लगे हाथ, शिक्षा और विज्ञान ने यह सुविधा भी दे दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग को अध्ययन एवं अभ्यास से तेज बना सकता है।

फिर क्या था? वह बालक अपने बौद्धिक विकास में दिलो-जान से लग गया। अच्छी पढ़ाई के लिए गुलाम भारत को छोड़कर इंग्लैंड चला गया। शुरुआत में ज्यादा सफलता नहीं मिली, पर कुछ ही समय में सब उसकी बुद्धि का लोहा मानने लगे। लोग इस बात को भूलने लगे कि इस युवा का दायां हाथ ठीक नहीं है।

दिमाग विकसित हुआ, तो उस युवा ने फैसला लिया कि राजनीति में जाना चाहिए। एक राजनेता ज्यादा प्रभावशाली होता है। महज 27 की उम्र में वह इंग्लैंड में सांसद चुने गए और आर ए बटलर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि ने उन्हें शिखर पर ले जाना शुरू किया। वह ब्रिटिश शासन के तहत भारत भी आए। उन्हें भारत से बहुत प्रेम था। ब्रिटेन में कुछ गिने-चुने नेता ही थे, जो चाहते थे कि भारत के विभिन्न प्रांतों में लोग अपनी सरकार स्वयं चुनें और भारतीयों से जुड़ा हर फैसला ब्रिटिश शासन न करे। यह भारत में लोकतंत्र की नई नींव थी। उनके प्रयासों से ही भारत अधिनियम 1935 पारित हुआ। इसके लिए वह चर्चिल जैसे भारत विरोधी ब्रिटिश नेता से भी भिड़ गए थे।

इतना ही नहीं, वह ब्रिटेन में शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए भी सबसे लड़ गए। शिक्षा के सरकारी तंत्र को उन्होंने दुरुस्त करके गरीब ब्रिटिश बच्चों की साक्षरता का इंतजाम किया। कोमल हृदय बटलर ने दोनों विश्व युद्ध देखे थे और वह नहीं चाहते थे कि दुनिया विश्व युद्धों में खर्च होती रहे। उन्होंने आगे बढ़कर प्रयास किए कि शिक्षा व संस्कृति को सहेजने के लिए एक वैश्विक संस्था बनाई जाए। उनकी बड़ी भूमिका के चलते 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। आज विश्व स्तर पर जब भी कहीं शिक्षा और संस्कृति की दिशा में बेहतर प्रयास होते हैं, तो भारत में जन्म लेने वाले आर ए बटलर (1902-1982) को जरूर याद किया जाता है। वह हमेशा इस बात की मिसाल रहेंगे कि दुनिया में सिर्फ दिमागी ताकत से भी तरक्की मुमकिन है।