बिगड़ैल पहलवान ने जब धमकाया

संक्षेप: वह किशोर इतना कमजोर था कि जरा-सा जोर शरीर पर पड़ते ही बिस्तर खोजने लगता था। उसकी इस कमजोरी से माता-पिता भी बहुत परेशान रहते थे। नाना उपाय किए गए, पर कमजोरी दूर न हुई। इसी कमजोरी का नतीजा था कि मन में हमेशा भय बैठा रहता था। वैसे तो पूरे कोरिया में भय का वास था…

वह किशोर इतना कमजोर था कि जरा-सा जोर शरीर पर पड़ते ही बिस्तर खोजने लगता था। उसकी इस कमजोरी से माता-पिता भी बहुत परेशान रहते थे। नाना उपाय किए गए, पर कमजोरी दूर न हुई। इसी कमजोरी का नतीजा था कि मन में हमेशा भय बैठा रहता था। वैसे तो पूरे कोरिया में भय का वास था, जापान ने ताकत से सबको दबा रखा था। एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि उस किशोर को स्कूल से निकाल दिया गया। पढ़ाई थम गई। वहां ऐसे बहुत लड़के थे, जिनकी पढ़ाई छूटी थी। हर तरफ बुरी संगत का साया था। ऐसे माहौल में ही उम्र जवानी की दहलीज पर चढ़ गई थी। कोरिया में गुजारा मुश्किल था, तो पिता ने युवा बेटे को जापान भेजने का फैसला किया, ताकि वहां जाकर बेटा कोई कला ही सीख ले, ताकि अपनी जिंदगी ठीक से बसर कर सके। उन्होंने जापान के क्योटो में अपने बेटे के लिए सुलेख विद्या सीखने का इंतजाम कर लिया। सफर की तैयारियां भी शुरू हो गईं।

उन्हीं दिनों एक निर्णायक घटना हुई। इस युवक का एक स्थानीय बिगड़ैल पहलवान से झगड़ा हो गया। मारपीट की नौबत आ गई, तभी किसी ने पहलवान को समझाया कि छोड़ दो इस लड़के को, यह तो वैसे भी अब क्योटो जा रहा है? इससे लड़कर क्या फायदा? पर कद-काठी से बहुत तगड़ा पहलवान तो हाथ चलाने पर उतारू था। खैर, किसी तरह से बात संभली, लेकिन पहलवान ने इस कमजोर युवक का गिरेबां पकड़कर, आंखों से क्रोध बरसाते हुए धमकाया कि जा रहे, तो जाओ, जाने दे रहा हूं, पर याद रखना, अब अगर कोरिया लौटकर आए, तो तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से बोटी-बोटी कर दूंगा।

तब कमजोरी का शिकार वह युवा थरथर कांप रहा था, भय से कंठ सूख रहा था, दिल बहुत तेज धड़क रहा था, एक भी शब्द मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने किसी तरह आंखों ही आंखों से और थोड़ा सिर हिलाते हुए पहलवान का आश्वस्त किया कि ठीक है, अब कोरिया नहीं लौटूंगा।

इस धमकी ने युवक का मनोबल तोड़कर रख दिया। वह सोच में पड़ गया कि ऐसे तगड़े पहलवान से लड़ना और बचना मुश्किल है, यह कभी न कभी पकड़कर अपनी बदमाशी को अंजाम देगा। इसकी फौलादी जकड़ में आने का परिणाम जीवन का अंत ही है। वह कई दिनों तक डरा-सहमा सोचता रहा। बहरहाल, क्योटो पहुंचकर सुलेख सीखने की शुरुआत हुई, पर सुलेख से आत्म-सुरक्षा संभव न थी। पहलवान सुलेख देखकर पसीजने वाला नहीं था। सोचते-सोचते ही समाधान निकला कि क्यों न खुद को लड़ने योग्य बनाया जाए। कोई ऐसी समर कला सीखी जाए कि कोई दुश्मन छू न सके। फिर क्या था, कद से छोटे और कमजोर उस युवा ने कराटे सीखने की शुरुआत की। कराटे सीखने को उसने जीवन-मरण का प्रश्न बना लिया, तो महज दो वर्ष में कराटे मास्टर बन गया, पर महज कराटे से मन न माना। उसे लगा कि हो सकता है, जब वह घर लौटे, तो पहलवान भी कराटे सीख चुका हो। ऐसे में, किसी ऐसी समर कला में पारंगत होना जरूरी है कि पहलवान की पकड़ से बचा जा सके। तब उस युवा का ध्यान प्राचीन कोरियाई मार्शल आर्ट ताइक्योन की ओर गया। पैरों के बल से ही लड़ने की यह कला पहलवान को पास आने से रोक सकती है, ऐसा मानकर इस युवक ने अभ्यास की शुरुआत की। तब भय यह भी सताया कि क्या पता, वह पहलवान भी ताइक्योन सीख गया हो, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि लड़ने की कोई अलग ही नई कला चाहिए। तब अनेक मार्शल आर्ट शैलियों से कुछ न कुछ लेकर उस युवक ने अपनी एक समर शैली बनाई, जिसे उसने ताइक्वां-डो नाम दिया।

बहरहाल, उसकी अस्थियों में बसा पहलवान का भय यहीं समाप्त नहीं हुआ, तो वह सेना में शामिल हो गया। लगभग पांच वर्ष बाद ही वह युवक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ जापानी सैन्य जवान चोई होंग ही के रूप में अपने घर कोरिया लौटा। तब उसकी ख्याति अपने इलाके में ऐसी हो गई थी कि उसे कमजोर जानकर धमकाने वाला पहलवान न जाने किस बिल में जा छिपा था।

अपनी विरल योग्यता से चोई होंग ही (1918-2002) सेना में पदोन्नत होते चले गए और एक दिन मेजर जनरल बने। उसके अगले साल 1955 में उन्होंने दुनिया को ताइक्वांडो के बारे में बताया। यह शानदार समर कला देखते-देखते दुनिया में लोकप्रिय हो गई। खुद कोरिया में इतनी लोकप्रिय हुई कि इसे राष्ट्रीय मार्शल आर्ट घोषित किया गया। 9 नवंबर को जन्मे चोई होंग ही ने ताइक्वांडो पर बेहतरीन पुस्तकों की रचना की, जो दुनिया भर में हाथों-हाथ बिकीं। वह ताइक्वांडो के पितामह कहलाते हैं और वह अपने अंतिम दिनों में उस बिगड़ैल पहलवान को याद करते हुए कहते थे कि उसकी धमकी ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया।