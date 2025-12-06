पुत्र, तुम इस अंधेरे वन में चंद्रमा हो

संक्षेप: उस स्नेहिल पिता का नाम रामचंद्र था। वह उम्र से हारने लगे थे और उन्हें लगने लगा था कि वह अपने इकलौते पुत्र का प्रेम पाने के मोर्चे पर हारकर ही संसार से विदा होंगे। पूरे नौ वर्ष बाद उन्होंने पुत्र को बहुत आग्रहपूर्वक अपने पास बुलाया था…

उस स्नेहिल पिता का नाम रामचंद्र था। वह उम्र से हारने लगे थे और उन्हें लगने लगा था कि वह अपने इकलौते पुत्र का प्रेम पाने के मोर्चे पर हारकर ही संसार से विदा होंगे। पूरे नौ वर्ष बाद उन्होंने पुत्र को बहुत आग्रहपूर्वक अपने पास बुलाया था। वह पिता अपनी भाव-भंगिमा से ही भयभीत लग रहे थे। वाकई, बूढ़े पिता का एक सबसे बड़ा भय यही होता है कि कहीं पुत्र दूर न हो जाए। पिता समझ गए थे कि पुत्र उन्हें रत्ती भर भी समझ नहीं पाया है। सचमुच, पुत्र को पिता की कोई परवाह नहीं थी। पिता-पुत्र के बीच मतभेदों का महासागर था, जो पुत्र की मनमानी से उत्पन्न हुआ था।

ऐसे में, एक दिन पिता ने पुत्र को बहुत प्रेम से अपने पास बिठाया और पूछा, ‘क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे नाम का अर्थ क्या है? तुम्हारा नाम मैंने क्या सोचकर रखा था?’

पुत्र ने सहज ही अनभिज्ञता जताई, तब पिता ने समझाया, ‘तुम्हारे नाम में पहला शब्द है - बिपिन, जिसका अर्थ है जंगल या वन। उसके बाद तुम्हारे नाम में चंद्र शब्द जुड़ता है, तब तुम्हारा नाम बिपिन चंद्र हो जाता है, अर्थात वन का चंद्रमा या वन में चंद्रमा। तुम्हारा जब इस गांव-क्षेत्र में जन्म हुआ था, तब यह पूरा क्षेत्र जंगल की तरह ही था, जिसमें बहुत अंधकार था और उसमें तुम एक चांद की तरह आ खिले थे। मेरी गहरी मनोकामना थी कि मेरा पुत्र एक दिन इस वन में अंजोर कर देगा, इसे पहचान और ख्याति दिलाएगा। मेरा दुर्भाग्य कि ऐसा अब तक न हुआ।’

यह सुनकर पुत्र बिपिन चंद्र स्तब्ध रह गए। एकटक निहारने लगे। पिता की आंखें सजल थीं, जिनमें पुत्र प्रेम का अथाह सागर उमड़ रहा था। भावविभोर पिता बोले जा रहे थे, ‘तुम्हें पता न होगा कि तुम्हें किस आशा-अपेक्षा से जन्म दिया गया है। पुत्र, तुम मेरी वासना नहीं, तपस्या के फल हो। तुम मेरे लिए भगवान का उपहार हो। मेरी गहन धार्मिक-आध्यात्मिक लालसा का सुफल हो, जिसे संस्कृत में तपस्या कहते हैं। तुम्हारी अंग्रेजी में शायद कोई शब्द नहीं होगा, जो तपस्या के महत्व को व्यक्त करने में सक्षम होगा।’

उधर पिता भाव से बह रहे थे और इधर पुत्र की चिंता व चिंतन की धारा तत्काल बदल गई थी। बिपिन चंद्र ने कभी ऐसे नहीं सोचा था। वह 27 के हो चले थे और 16 की उम्र से ही मनमानी करते आ रहे थे। ऐसी मनमानी कि पिता से नाता टूट गया था। बोलचाल-पत्राचार सब थम गया था। बिपिन चंद्र ब्रह्म समाज में शामिल हो गए थे और समाज को बदलने की एक अलग ही फिक्र में लगे थे। भारत के उस पिछड़े सामाजिक दौर में एक विधवा से विवाह कर क्रांति की थी और धर्म-भ्रष्ट मान लिए गए थे। दो पुत्रियां और एक पुत्र के पिता हो चुके थे। अखबारों में लेख लिखकर और कुछ अन्य काम से घर चलाते थे। ऐसे समय में, पिता ने एक साथी के हाथों मौखिक संदेश भेजकर पुत्र से विनम्र आग्रह किया था कि मेरा अंत आ रहा है। पुत्र, अब लौट आओ, अपनी जिम्मेदारी संभालो। उसके बाद ही पुत्र की घर वापसी हुई थी और अब पिता ने पितृ-प्रेम की ऊंचाई और गहराई का इतने अच्छे से अनुभव कराया था कि पुत्र का जीवन बदल गया।

पुत्र को लगने लगा कि अब पिता की आशाओं पर खरा उतरना है। अपने लोगों व समाज की सेवा करनी है और उस भारतीय संस्कृति से विमुख नहीं होना है, जो माता-पिता को ईश्वर तुल्य मानती है। परिवार से कभी मुंह नहीं फेरना है। छोटे जमींदार व फारसी के विद्वान पिता रामचंद्र पाल ने अपने पुत्र के पूरे परिवार को प्रेम से स्वीकार किया और समाज को यही कहा कि पुत्र अपना धर्म निभा रहा था और मैं अपना, पर अब हम एक हो गए हैं।

उसके बाद बिपिन चंद्र पाल परिवार, समाज की सेवा में ऐसे समर्पित हुए कि यह देश उन्हें कभी भूल नहीं सकता। वह स्वदेशी आंदोलन की एक अग्रणी शक्ति बने। उन्होंने राष्ट्र की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सबसे पहले लोगों को जगाया। उन्होंने साहित्य और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह एक ऐसे मौलिक राष्ट्रवादी नेता थे, जिनकी कथनी-करनी में अंतर न था। वह दूसरों के जीवन में जो सामाजिक सुधार या क्रांति चाहते थे, उसे वह पहले अपने जीवन में लागू करते थे।

बिपिन चंद्र पाल (1858-1932) भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक कहे जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की एकाधिक पीढ़ियों को उन्होंने प्रेरित किया। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ उनकी ‘लाल बाल पाल’ की तिकड़ी बनी, जिससे कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली, जिससे स्वराज आंदोलन आलोकित हो उठा। अंग्रेजों के सामने नरम पड़ते नेताओं को भी स्वतंत्रता के लिए कड़े कदमों व सत्याग्रह के लिए विवश होना पड़ा। आज से सौ साल पहले बिपिन चंद्र पाल ने राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन उनकी स्मृति आज भी राष्ट्रभक्ति की नवीन ऊर्जा का संचार करती रहती है।