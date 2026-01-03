घने अंधेरों में उभरे अक्षरों का आलोक

संक्षेप: असंख्य ऐसे इंसान होते हैं, जिनकी जिंदगी में रात कभी नहीं ढलती। हमेशा अंधेरा छाया रहता है। उस 12 वर्षीय बालक का भी यही हाल था। वह टटोलते हुए ही सब कुछ करता था। उसकी पढ़ाई भी सिर्फ थोड़ा टटोलने और कुछ समझ जाने…

असंख्य ऐसे इंसान होते हैं, जिनकी जिंदगी में रात कभी नहीं ढलती। हमेशा अंधेरा छाया रहता है। उस 12 वर्षीय बालक का भी यही हाल था। वह टटोलते हुए ही सब कुछ करता था। उसकी पढ़ाई भी सिर्फ थोड़ा टटोलने और कुछ समझ जाने तक महदूद थी, लिखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था।

वह बीते दो वर्ष से पेरिस में दृष्टिबाधित बच्चों के विशेष स्कूल ‘रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ’ में पढ़ रहा था। पढ़ाई तो नाममात्र की थी, क्योंकि उभरे अक्षरों वाली किताबें न के बराबर थीं। ऐसे बच्चों को कोई न कोई काम सिखा दिया जाता था, ताकि जिंदगी कट जाए। उस बालक को भी बक्से और चप्पलें बनाना सिखा दिया गया था। जिंदगी किसी तरह चल रही थी, पर वह अक्सर याद करता था कि कभी उसकी आंखें ठीक थीं। तीन साल की उम्र रही होगी, वह घर-दरवाजे पर खूब दौड़ता-भागता था। एक दिन खेल-खेल में पिता का कोई औजार उसकी दायीं आंख में जा लगा। तब अच्छी चिकित्सा के दिन नहीं आए थे। बायीं आंख में भी संक्रमण फैला और कुछ ही दिनों में दोनों आंखों ने देखना बंद कर दिया। तब वह लाचार बच्चा जिससे भी मिलता था, यही पूछता था कि यहां इतना अंधेरा क्यों है?

उस अंधेरे ने ही उसे अपने गांव से दूर पेरिस के उस खास स्कूल तक पहुंचाया था। किसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन स्कूल में एक खास हस्ती का आगमन हुआ। पूर्व सैन्य कप्तान चार्ल्स बार्बियर ने विशेष छात्रों को बताया कि हम सैनिक रात के अंधेरे में कहीं संदेश भेजने या संदेश पढ़ने के लिए एक खास लिपि या शैली का उपयोग करते हैं। इस लिपि में उभरे हुए कुछ संदेशों का उस बालक ने भी पूरे मनोयोग से स्पर्श किया और उसका रोम-रोम हर्षित हो उठा। उसने इस विशेष विधि को तत्काल प्रयोग में लाने का फैसला कर लिया।

अब क्या था, कक्षा में कोई पाठ सुनने और चप्पलें बनाने के काम के बाद जैसे ही मौका मिलता, वह अंधेरे में लिखने की उस विधि पर काम शुरू कर देता। जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि इस विधि को और कारगर बनाया जा सकता है। सैनिक अपनी कूट लिपि के लिए 12 डॉट के ढांचे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस किशोर ने केवल छह डॉट वाला ढांचा बनाया। उसने एक विशेष स्लेट या स्केल तैयार किया। डॉट बनाने के लिए एक औजार बनाया, जिसे स्टाइलस नाम दिया। यह पूरी विधि बनाने में तीन वर्ष का समय लगा। अब अपने नए काम को साबित करने की बारी थी। पेरिस में तब प्रचंड ठंड के दिन चल रहे थे। साल चल रहा 1824, उस रॉयल इंस्टीट्यूट के हेडमास्टर डॉक्टर अलेक्जेंडर रेने पिग्नियर बहुत चकित भाव से आए। उन्हें बताया गया कि आपके संस्थान के छात्र लुई ब्रेल एक लिपि का प्रदर्शन करेंगे। 15 वर्षीय लुई ब्रेल ने हेडमास्टर साहब से कहा, सर, आप किताब में से कोई लेख पढ़िए और मैं सुनकर लिखता जाऊंगा।

हेडमास्टर साहब ने बोलना शुरू किया और ब्रेल स्टाइलस, रूलर-स्केल के सहारे कागज पर निशान बनाते चले गए। हेडमास्टर साहब धीरे-धीरे पढ़ रहे थे, तब खुद ब्रेल ने कहा कि सर, आप और तेजी से पढ़िए, मैं लिख रहा हूं।

हेडमास्टर साहब तेजी से पढ़ते गए और ब्रेल ने उस पूरे लेख को निशान बना-बनाकर उकेर दिया। जब हेडमास्टर साहब ने लेख पढ़ना समाप्त किया, तब ब्रेल ने अपने लेखन की शुरुआत में वापस जाकर, अपनी उंगलियों को उभरे हुए बिंदुओं पर फेरा और पूरा पाठ शब्दशः सुना दिया। वहां मौजूद तमाम लोग दंग रह गए। खुशी से भाव-विभोर हेडमास्टर साहब ने वहीं घोषणा कर दी कि जो लोग देख नहीं पाते, आज उनकी दुनिया में क्रांति का आगाज हो गया है। स्कूल ने अगले ही दिन ब्रेल की उभरे बिंदुओं वाली प्रणाली को पढ़ाना शुरू कर दिया। ब्रेल कागज पर स्टाइलस को इतनी तेजी से चलाते थे , मानो उनके हाथ में कोई मशीन लगी हो। पेरिस की एक प्रदर्शनी में ब्रेल को प्रति मिनट 2,500 बिंदु या डॉट बनाते हुए देखा गया। वह एक के बाद एक उपयोगी किताबों की रचना ब्रेल में किए जा रहे थे, ताकि उन जैसों के संसार में भी अक्षरों का आलोक अच्छे से फैल जाए। उनकी दुनिया के लोग न केवल पढ़ सकें, मनचाहा लिख भी सकें।

धीरे-धीरे पूरी दुनिया ने लुई ब्रेल की लिपि को अपना लिया। ब्रेल के निधन की 100वीं बरसी पर आयोजित एक समारोह में विश्व प्रसिद्ध लेखिका व दृष्टिबाधितों की दुनिया की सबसे खास मिसाल हेलेन केलर ने कहा था, हम तमाम दृष्टिबाधित लोग लुई ब्रेल के ऋणी हैं। हमारी उंगलियों के नीचे उभरे हुए अक्षर अनमोल बीज हैं, जिनसे हमारी बौद्धिक संपदा का अंकुर फूटा है।

4 जनवरी को जन्मे लुई ब्रेल (1809-1852) फ्रांस ही नहीं, दुनिया के महानतम नायकों में शुमार हैं। दुनिया उनकी ऋणी है।