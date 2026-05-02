स्कूल से जी चुराने वाले बने गुरुदेव

सुबह सब बच्चे स्कूल जाने को तैयार हो जाते थे। स्कूल छोड़ने के लिए घोड़ागाड़ी दरवाजे पर आ लगती थी, पर वह 12 वर्षीय बच्चा अक्सर भागकर अपने विशाल भवन की छत पर छिप जाता था। नीचे उसे खोज रहे नौकर और भाई-बहन समझ…

सुबह सब बच्चे स्कूल जाने को तैयार हो जाते थे। स्कूल छोड़ने के लिए घोड़ागाड़ी दरवाजे पर आ लगती थी, पर वह 12 वर्षीय बच्चा अक्सर भागकर अपने विशाल भवन की छत पर छिप जाता था। नीचे उसे खोज रहे नौकर और भाई-बहन समझ जाते थे कि बच्चे ने आज भी छिपकर एक छुट्टी चुरा ली है।

छत पर वह बच्चा अपने अबोध कवि हृदय को सुंदर नीले आकाश में डुबोए घंटों बैठा रहता था। उसे लगता था, वह इतने मनोरम गगन, बाग, पुष्प, पंछियों को छोड़कर स्कूल क्यों जाए? शांत सरोवर में थिरकते बरगद की परछाई से क्यों वंचित रहे? क्या प्रकृति से भी अच्छा कोई स्कूल है? बच्चों के मन को स्कूल की इमारतों में कैद रखना यातना ही तो है। क्या स्कूल एक ऐसा डिब्बा नहीं है, जहां बच्चों को बंद कर दिया जाता है?

उस बच्चे के मन में ऐसे ही सवाल उमड़ते थे। उसके जितने भी बड़े भाई थे, सब एक से बढ़कर एक पढ़ाकू थे। कोई भाई लिखते अच्छा थे, तो कोई कथा सुनाने में उस्ताद थे, तो कोई गीत सुनाकर खुशनुमा माहौल बनाए रखते थे। बहनें भी कुछ कम नहीं थीं। सब भाई-बहन कायदे से स्कूल जाते, पढ़ते-लिखते, बस यही एक छोटा भाई प्रकृति की गोद में जा छिपता था।

स्कूल से ऐसे दिल चुराने पर कभी कोई भाई कुछ नाराज हो जाते थे, पर पिता कभी नाराज नहीं हुए। घर में ही ट्यूशन मास्टर पढ़ा जाते या कोई बड़े भाई ही कुछ बता-सिखा देते। पुत्र की ऐसी स्थिति पर ऐसा नहीं है कि पिता चिंतित न हों, पर ब्रह्म समाज के नेता और विद्वान पिता अलग ढंग से सोचते थे। पिता समझ गए थे कि मां के प्रेम से वंचित इस प्रकृति प्रेमी पुत्र को प्राकृतिक ढंग से ही शिक्षित करना होगा, ताकि यह अपने जीवन में विफल न हो। हर तरह से सक्षम पिता अक्सर दूर यात्रा पर निकलते थे, तो इस बार वह अपने इसी पुत्र को साथ ले गए। पिता का यह फैसला निर्णायक साबित हुआ। जिस कठोर दिनचर्या ने पुत्र को जकड़ रखा था, उसकी बेड़ियां मानो, हमेशा के लिए टूट गईं।

पिता सबसे पहले पुत्र को गुमनाम से ग्रामीण इलाके बोलपुर ले गए, जहां उन्होंने एक आश्रम बना रखा था। मनोरम आश्रम के अधीन बहुत बड़ा भूखंड था। वहां की खूबसूरती ने पुत्र का मन मोह लिया। सबसे पहले पिता ने सूर्योदय से पहले उठना सिखाया, ताकि पुत्र प्रकृति के कलरव का तरोताजा आनंद ले सके। एक बार जब सुबह देखने का चस्का लगा, तो छोटे कवि को विशाल पंख मिल गए। पिता ने सिखाया कि जीवन में सही और गलत का ज्ञान अपने हृदय से सीखो। सत्य से स्वत: प्रेम करो। यह प्रेम दंड के भय से नहीं हो सकता। यदि दंड देकर सत्य सिखाया जाए, तो वह सत्य जीवन भर अरुचिकर ही बना रहेगा।

बोलपुर से डलहौजी, हिमालय तक की उस चार महीने की मनोरम यात्रा में पिता ने निश्छल प्रकृति के सान्निध्य में पुत्र को बहुत प्रेम से संवारा। जीवन में पैसे का महत्व समझाया और सिखाया कि हमेशा अपना हिसाब-किताब दुरुस्त रखना। पिता ने पुत्र की बुद्धि का सहज विकास कर उसे स्वतंत्र कर दिया और फिर उन्हें जीवन में कभी टोकने की जरूरत नहीं पड़ी।

कुछ वर्ष बीते, तो पिता ने अपने पुत्र को बैरिस्टरी पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा कि क्या पता पुत्र को अलग परिवेश में पढ़ाई रास आ जाएगी, पर पुत्र को प्रकृति और साहित्य प्रेम पुन: स्वदेश खींच लाया। पढ़ाई अधूरी रह गई, पर पिता नाराज न हुए, क्योंकि तब तक पुत्र को लोग एक बेहतर लेखक-कवि रवींद्रनाथ टैगोर के नाम से जानने लगे थे। एक से बढ़कर एक रचनाएं वह करने लगे थे। पिता भी उनकी रस-भाव में सराबोर सुंदर रचनाओं को बड़े चाव से पढ़ते थे और गर्व से भावविभोर हो जाते थे।

साहित्यकार, गायक, संगीतकार, नाटककार, चित्रकार, शिक्षाविद् रवींद्रनाथ टैगोर जब सक्षम हो गए, तब उन्होंने पिता को बताया कि बोलपुर आश्रम और जमीन पर वह शांतिनिकेतन बनाना चाहते हैं। जहां वह शिक्षा को बंद कक्षाओं से आजाद कर प्रकृति की गोद में ले जाएंगे। पिता ने प्रस्ताव को सहर्ष मंजूर किया और जल्दी ही शांतिनिकेतन एक अद्भुत शिक्षण संस्थान के रूप में जगत प्रसिद्ध हुआ। जो बच्चा कभी स्कूल जाने से जी चुराता था, उसे सभी ने गुरुदेव की उपाधि से विभूषित कर दिया।

दो देशों का राष्ट्रगान लिखने वाले और एकला चलो रे का जयघोष करने वाले टैगोर (1861-1941) के नाम अनेक कीर्तिमान हैं। उनकी कृतियों और कीर्ति का बखान शब्दों में संभव नहीं है। साल 1913 में वह भारत ही नहीं, एशिया के पहले नोबेल विजेता साहित्यकार हुए। आज तक पूरे एशिया में उन जैसी प्रतिष्ठा किसी रचनाकार को हासिल नहीं हुई है। निस्सदेह, युगों-युगों तक विद्वान यही मानेंगे कि टैगोर के पिता ने उन्हें एक बत्तख के अनगढ़ बच्चे से प्रशंसित हंस में बदल दिया।