अपने प्यारे भारत का ध्वज लहराओ

ह गुलामी का दौर था। जहां देखो, वहीं ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक लहरा दिया जाता था। एक-दूसरे को बार-बार काटती रेखाओं वाला ध्वज! शायद एक-दूसरे को…

वह गुलामी का दौर था। जहां देखो, वहीं ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक लहरा दिया जाता था। एक-दूसरे को बार-बार काटती रेखाओं वाला ध्वज! शायद एक-दूसरे को काटती रेखाएं साम्राज्यवाद का प्रतीक हैं। यहां भारत में तो हर अवसर पर जो स्वास्तिक बनाया जाता है, उसमें भी रेखाएं एक-दूसरे को बगैर काटे परस्पर जुड़ते हुए सुंदर स्वरूप को साकार करती हैं।

वैसे, ऐसा ध्वज-चिंतन दुर्लभ था, पर आंध्र प्रदेश में जन्मे वह पूर्व सैनिक यूनियन जैक को देखते ही बेचैन हो जाते थे। वह ब्रिटिश सेना की ओर से अफ्रीका में द्वितीय बोअर युद्ध में शामिल हुए थे। सुबह-शाम यूनियन जैक को सैल्यूट मारने की मजबूरी थी। जब सेना छूटी, तभी सैल्यूट मारने से छुटकारा मिला। वह अफ्रीका से लौटे, तो अनेक कामों में व्यस्त हो गए। क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। भाषा पढ़ने लगे, तो जापानी भाषा के विद्वान हो गए। किसान हुए, तो कपास की नई किस्म विकसित हुई। देश की चिंता हुई, तो कांग्रेस में शामिल होकर उसके कोलकाता अधिवेशन में पहुंच गए। साल 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। पहली बार स्वराज का शोर था, पर वहां अधिवेशन में उनकी नजर बार-बार यूनियन जैक पर जा ठहरती थी। उन्हें यह बात कचोटने लगी कि जो कांग्रेस भारत के बारे में सोचती है, उसके अधिवेशन में भला ब्रिटिश ध्वज का क्या काम? ब्रिटिश ध्वज को क्यों सम्मान मिल रहा है? भारत का अपना कोई ध्वज क्यों नहीं है? उन्होंने वहां अन्य नेताओं से भी कहा, तब उनकी बात पर किसी ने कान नहीं दिया। वहीं उन्होंने संकल्प लिया कि वह स्वयं ध्वज की रचना करेंगे।

उन्होंने एक-एक कर ध्वज के अनेक डिजाइन तैयार किए और बहुत हिम्मत से साल 1916 में एक पुस्तक भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की रचना की। साल 1918 से 1920 तक वह कांग्रेस में अपनी पुस्तक लिए घूमते रहे कि भारत का अपना ध्वज होना चाहिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस बीच वह मछलीपटनम के एक कॉलेज में लेक्चरर बन गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्वानों और लोगों को ध्वज के बारे में बता सकें।

आखिरकार,वह दिन आया। साल 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए वह विजयवाड़ा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। वैसे तो वह गांधी से दक्षिण अफ्रीका में ही मिल चुके थे, पर इस बार गांधी ने उनकी दलील पर गौर किया। ध्वज वाली पुस्तक को ध्यान से देखा और कहा, ‘पिंगली वेंकैया जी, आपका काम बहुत सराहनीय है। हमारे भारत का भी ध्वज होना, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।’

अफसोस, उस अधिवेशन में भी यूनियन जैक लहरा रहा था। गांधीजी ने ध्वज में तत्काल कुछ सुधार के लिए कहा। महज तीन घंटे में वेंकैया ने भारत का ऐसा तिरंगा ध्वज डिजाइन किया कि गांधीजी ने देखते ही मंजूर कर लिया। लगे हाथ, गांधीजी ने अपने अखबार यंग इंडिया में लिखा, ‘हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिंगली वेंकैया ने, जो आंध्र नेशनल कॉलेज मछलीपटनम में कार्यरत हैं, विभिन्न देशों के ध्वजों का वर्णन करते हुए एक पुस्तक प्रकाशित की है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के कई मॉडल तैयार किए हैं। ध्वज की स्वीकृति के लिए कांग्रेस के अधिवेशनों के दौरान उनके संघर्ष की मैं सराहना करता हूं।’

नतीजा यह कि पिंगली वेंकैया रातोंरात प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें झंडा वेंकैया नाम से पुकारने लगे। उसके बाद से कांग्रेस के अधिवेशनों में तिरंगा फहराने की अनौपचारिक शुरुआत हुई।

2 अगस्त को जन्मे पिंगली वेंकैया (1876-1963) अपनी धुन में मस्त रहने वाले महापुरुष थे। देश की आजादी के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया और रत्न विज्ञानी के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। वह भारत सरकार के सलाहकार हुए। भारत के कोने-कोने और कण-कण का उन्हें पता था। भारत में कहां कैसे रत्न मिलते हैं, वह सहज ही बता देते थे। उन्हें एक नया नाम भी मिला हीरा वेंकैया। देश की अथाह सेवाओं के बावजूद उनमें रत्ती भर लोभ नहीं था। वह स्वयं को सदैव व्यस्त रखते थे और कुछ न कुछ बहुत बड़ा करने की उनकी इच्छा बनी रहती थी। उनके निधन के बाद वसीयत के मुताबिक, उनकी देह को उनके द्वारा डिजाइन किए गए तिरंगे से ढका गया। देह को चिता पर रखने के बाद तिरंगे को हटाया गया और एक पेड़ की ऊंची शाखा पर फहरा दिया गया।

आज भी झंडे में उनके दिए तीन रंग हैं। बस उनके चरखे की जगह चक्र आ गया है। उनके ध्वज में देश की शक्ति का प्रतीक केसरिया है, पवित्रता का संकेत श्वेत है, समृद्धि का संदेश हरा है और बीच में जयघोष करता चक्र है कि चले-चलो, बढ़े चलो।