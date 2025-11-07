मोक्ष की कामना क्यों

Hindustan Hindi News
चिन्मय ने पूछा है, इस खोपड़ी से कैसे मुक्ति पाई जाए? इसीलिए आपकी शरण आया हूं।

खोपड़ी से मुक्त होने का ख्याल भी खोपड़ी का ही है। मुक्त होने की जब तक आकांक्षा है, तब तक मुक्ति संभव नहीं। क्योंकि आकांक्षा मन का ही जाल और खेल है। मन संसार ही नहीं बनाता, मोक्ष भी बनाता है और जिसने यह जान लिया, वही मुक्त हो गया। साधारणतः ऐसा लगता है कि मन ने बनाया है संसार, तो हम मन से मुक्त हो जाएं, तो मुक्त हो जाएंगे। वहीं भूल हो गई। वहीं मन ने फिर धोखा दिया। फिर उसने जाल फेंका। फिर तुम उलझे। फिर नया संसार बना। मोक्ष भी संसार बन जाता है।

संसार का अर्थ क्या है? जो उलझा ले, जो अपेक्षा बन जाए, वासना बन जाए, तुम्हारा भविष्य बन जाए। जिसके सहारे और जिसके आसरे और जिसकी आशा में तुम जीने लगो, वही संसार है। दुकान पर बैठे हो, इससे संसार में हो; मंदिर में बैठ जाओगे, संसार के बाहर हो जाओगे, ऐसी सस्ती बातों में मत पड़ जाना। काश! मुक्ति पाना इतना आसान होता! तब तो कुछ उलझन न थी। दुकान में संसार नहीं है, और न मंदिर में संसार से मुक्ति है। अपेक्षा में, आकांक्षा में, आशा में संसार है; सपने में संसार है। तो तुम मोक्ष का सपना देखो, तो भी संसार में हो।

संसार के बाहर वही है, जो अभी और यहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह हुआ कि मोक्ष की आकांक्षा भी छोड़ देनी पड़ेगी। अन्यथा, मोक्ष के बहाने भी, मोक्ष की वासना से भी तुम नए-नए संसार बनाते चले जाओगे। बंधन से छूटने की कोशिश मत करो, बंधन को जानने की कोशिश करो कि बंधन कहां है! पूछो। जिज्ञासा करो। वासना मत करो।

ओशो