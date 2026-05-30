हजारों बेसहारा बहनों का वह आखिरी सहारा

इस दुनिया में जितनी बेबसी है, उससे कई गुना ज्यादा उम्मीदें हैं। जाहिर है, त्रासदियों और चमत्कारों से भरे इस मानव-महासागर की कुछ ही जिंदगियों को हम पढ़ और सुन सकते हैं। इसीलिए हम उन्हीं किरदारों को चुनते हैं…

इस दुनिया में जितनी बेबसी है, उससे कई गुना ज्यादा उम्मीदें हैं। जाहिर है, त्रासदियों और चमत्कारों से भरे इस मानव-महासागर की कुछ ही जिंदगियों को हम पढ़ और सुन सकते हैं। इसीलिए हम उन्हीं किरदारों को चुनते हैं, जो मानवता की अनुकरणीय मिसालें पेश करते हैं; जिनकी नेकदिली से हमारा समाज, देश और इंसानियत जगमग है। एक ऐसे ही शख्स हैं- देवेंद्र कुमार। आज से 36 साल पहले की बात है। देवेंद्र तब दो साल के थे, उनकी छोटी बहन तो महज तीन दिन की थी। दिल्ली की एक मलिन बस्ती में रह रही उनकी बूढ़ी दादी के दरवाजे पर देवेंद्र को छोड़कर माता-पिता लापता हो गए थे। दो साल के भाई की गोद में तीन दिन की बहन! इससे बड़ी जिम्मेदारी शायद ही किसी भाई को कभी मिली होगी। दादी और कुंवारी बुआ ने खून के रिश्ते की लाज बचा ली। चार साल की उम्र में देवेंद्र जब कुछ होशमंद हुए, तो बुआ ने सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिया। बुआ की सिलाई-तुरपाई के सहारे ही किसी तरह चार लोगों के पेट पल रहे थे।

देवेंद्र जब आठ साल के हुए, तो उनके हाथों में एक शाम गुब्बारे थमा दिए गए। बुआ की कमाई में मुश्किल से घर चल पाता था, इसलिए किशोर देवेंद्र से कुछ कमाकर लाने की आशा पाली गई। मगर एक दिन कुछ लावारिस लड़कों ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। देवेंद्र को सदमा लगा, उन्होंने तो कोई गलती भी नहीं की थी? तब उन्हें कहां पता था कि उन समवय किशोरों की उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, उन्हें तो बस देवेंद्र के पैसे चाहिए थे, ताकि वे उससे नशा खरीद सकें? भतीजे की चोट देख बुआ ने बैलून बेचने का काम छुड़वा दिया, मगर स्कूल की पढ़ाई जारी रही।

गजब तो यह हुआ कि जिन नशेड़ी किशोरों ने देवेंद्र को पीटा था, उन्हीं से उनकी दोस्ती होती चली गई। अब पैसे का लोभ जो बीच में न था, तो अदावत भी न रही? पांच-दस-बीस-पच्चीस, दोस्तों का दायरा बढ़ता गया। उन्होंने देवेंद्र को भी अपनी दुनिया में घसीटने की काफी कोशिश की, मगर कुदरत ने देवेंद्र के लिए कुछ और ही तय कर रखा था, सो वह नशे की गिरफ्त से बचे रहे। वह इन दोस्तों के साथ कबड्डी खेला करते थे। इस खेल में जिस्मानी ताकत खूब लगती है। कुछ ही महीनों में किशोर देवेंद्र ने महसूस किया कि नशेबाज लड़कों में से कई कबड्डी में इतने रम गए थे कि उन्होंने नशा करना बंद कर दिया था।

जाहिर है, माता-पिता भी इस बदलाव का संज्ञान ले रहे थे। नशे की गिरफ्त से बाहर आ गए बच्चों के अभिभावक तो देवेंद्र को अपने बेटे जैसा प्यार करने लगे थे। इस भरोसे ने देवेंद्र के भीतर एक गहरा आत्मविश्वास भरा। इसने उनके भीतर एक सामाजिक कार्यकर्ता को जन्म दिया। उधर, घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थीं, लिहाजा वह इंडियन रेडक्रॉस से जुड़ गए। साथ ही, उन्होंने एक दवा-दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि, वहां से उन्हें नियमित पगार नहीं मिलती थी, मगर दवाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की ललक अगले दो साल तक देवेंद्र को उस दुकान से जोड़े रखी। इन दो वर्षों में वह अच्छी तरह जान गए थे कि नेट्रोविट-10 ओरेक्स, सिप्लेनी प्लस और स्पासमो प्रौक्सिवॉन कैप्सूल जैसी कई दवाइयां, जो बिना डॉक्टर की परची के नहीं बिकनी चाहिए, वे धड़ल्ले से बिक रही हैं। देवेंद्र को यह भी पता लगा कि उनके नशाखोर साथी किस दवा की कितनी डोज लेते हैं?

नीले बादाम के नाम से चर्चित इन दवाओं को खाकर बच्चे दिन भर नशे में पड़े रहते। कई बार दवा दुकानकार इस नशे के बदले बच्चों से बेगारी कराते। एक तरफ, कबड्डी के जरिये कुछ किशोर नशे से दूर जा रहे थे, तो दूसरी ओर नए-नए बच्चे उसकी गिरफ्त में फंस रहे थे। इस दुश्चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी था। देवेंद्र अब तक 15 साल के हो गए थे। बीते सात वर्षों में उनके कई दोस्तों की मौत हो गई थी, जो नीले बादाम की गिरफ्त से कभी बाहर न निकल सके। आखिरकार स्थानीय पुलिस, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर देवेंद्र ने 13 दवा दुकानों को सील करवा दिया।

जब आप समाज के लिए जीते हैं, तो समाज भी आपके बारे में सोचता है। दसवीं में ही देवेंद्र की पढ़ाई छूट गई, क्योंकि अब नियमित कमाई जरूरत बन गई थी। एक डॉक्टर के यहां 250 रुपये की तनख्वाह पर सहायक की नौकरी मिल गई। जल्द ही नियति ने नई करवट ली। एक स्थानीय अस्पताल में हड़ताल हो गई थी, कई लोग एक साथ काम छोड़कर चले गए। देवेंद्र को वहां अपने कई साथियों के साथ नौकरी करने का प्रस्ताव मिला और वह भी उम्मीद से सौ गुना अधिक वेतन पर। अगले दस साल अपेक्षाकृत सुकून में बीते।

जब वह बहन की शादी करने निकले, तो दहेज की मांग और उसकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता ने देवेंद्र को काफी परेशान किया। संयोग से एक दहेज विरोधी परिवार मिला और वह उसमें अपनी बहन की शादी कर सके। इन्हीं दिनों उन्होंने गौर किया कि बस्ती में इतनी लड़कियां बिनब्याही क्यों हैं? इन लड़कियों को शोषण व दुर्दशा से बचाने के लिए देवेंद्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गैर-लाभकारी संगठन ‘लाडली फाउंडेशन’ की नींव रखी। साल 2012 में पहली बार इस संस्था ने किसी से एक रुपये की मदद लिए बिना 44 लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया। ये वह बेटियां थीं, जिनके माता-पिता की इतनी भी हैसियत न थी कि वे होने वाले दामाद की पृष्ठभूमि की छान-बीन कर पाते। यह बीड़ा देवेंद्र और लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट ने उठाया।

बीते 14 वर्षों में पद्मश्री देवेंद्र और उनकी संस्था ने हजारों बेबस बेटियों का विवाह कराया, हजारों को शिक्षित किया है। उनकी संस्था के प्रयासों ने देश के दस राज्यों की पच्चीस लाख गरीब लड़कियों की जिंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अब ऐसे सफरनामे को कौन सलाम नहीं करेगा?