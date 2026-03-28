घरेलू सहायिका, जो मास्टर शेफ के मंच से मशहूर हाे गई

जब भी कोई जमीन से उठा इंसान आसमान पर जगमगाते हुए दिखता है, तो अवतार सिंह पाश की कालजयी कविता सबसे खतरनाक की ये पंक्तियां याद आ जाती हैं- सबसे खतरनाक होता है/ मुर्दा शांति से भर जाना/ न होना तड़प…

जब भी कोई जमीन से उठा इंसान आसमान पर जगमगाते हुए दिखता है, तो अवतार सिंह पाश की कालजयी कविता सबसे खतरनाक की ये पंक्तियां याद आ जाती हैं- सबसे खतरनाक होता है/ मुर्दा शांति से भर जाना/ न होना तड़प का सब सहन कर जाना/ घर से निकलना काम पर/ और काम से लौटकर घर जाना/ सबसे खतरनाक होता है/ हमारे सपनों का मर जाना।... अर्चना मनोज धोत्रे ने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, इसलिए वह आज इस मुकाम पर हैं।

अर्चना मुंबई के एक गरीब परिवार में पैदा हुईं। जब वह दो साल की थीं, तभी उनके पिता चल बसे। मां के कंधों पर परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने बीएमसी की सड़कों पर झाड़ू लगाकर अपने बच्चों का पालन-पोषण शुरू किया। जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी जरूरतें बढ़ रही थीं, मगर मां की कमाई से बमुश्किल घर चल रहा था। जैसा अमूमन होता है, रिश्तेदारों ने इस मुसीबतजदा परिवार से दूरी बना ली थी। कहते हैं, अभावों में पले बच्चे जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। जिस उम्र में अर्चना को खेलना-कूदना था, पढ़ाई करनी थी, वह अपनी मां का बोझ बांटने के तरीके तलाश रही थीं। स्कूल की छुट्टियों के दिन वह घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने में मदद करतीं, तो कभी करीबी ब्यूटी पार्लर में काम करतीं, ताकि कुछ रुपये मिल जाएं।

जिंदगी कट रही थी। स्वाभाविक ही अर्चना इससे खुश नहीं थीं। परिवार में कोई बड़ा ऐसा न था, जो उन सबको पढ़ाई-लिखाई के बारे में गाइड करता। स्कूल छूट गया। ऐसे में, किशोरावस्था की दहलीज पार करते ही जिस युवक से प्रेम हुआ, उससे शादी करके उन्होंने गृहस्थी बसा ली। मनोज धोत्रे के साथ जिंदगी में स्थायित्व आ गया था। अर्चना खुश थीं। जल्द ही वह एक बेटी की मां भी बन गईं। साल 2014 की बात है। अर्चना की बेटी अभी आठ महीने की ही थी कि उनके पति एक भयानक दुर्घटना के शिकार हो गए। वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अभी-अभी तो खुशियों से अर्चना की पहचान हुई थी और उसे ग्रहण लग चुका था।

पति के इलाज का खर्च, नन्ही बेटी की परवरिश और घर की सारी जिम्मेदारियां, अर्चना जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थीं, जहां से उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर करें, तो क्या करें? उनके पास न तो कोई डिग्री थी कि नौकरी तलाशतीं और न ही संसाधन थे कि कोई अपना काम शुरू कर पातीं। तब मां का संघर्ष याद आया कि कैसे उन्होंने अपने बूते अपनी संतानों को पाला। आखिरकार अर्चना ने कई घरों में झाड़ू-बर्तन और खाना पकाने का काम शुरू कर दिया। यह काम करते हुए वह सोचा करतीं कि ईश्वर ने कुछ तो उनके भीतर ऐसा डाला होगा, जो खास होगा। अर्चना उस खास की तलाश में जुट गईं और बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते, जब रसोईघरों ने उन्हें यह एहसास कराया कि व्यंजनों की दुनिया में वह कामयाब हो सकती हैं।

अर्चना जिन घरों में काम करने जाती थीं, वे हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुंबई पहुंचे लोगों के घर थे। इन घरों के रसोईघर अपने इलाकाई जायके व पकवानों की नुमाइंदगी करते और अर्चना से भी यही अपेक्षा की जाती कि वे उनकी खासियत को बरकरार रखें। महाराष्ट्रीय व्यंजनों से तो वह वाकिफ थीं ही, अब उनसे दक्षिण भारतीय, गुजराती, पंजाबी व उत्तर भारतीय पकवानों के साथ-साथ चाइनीज और इतालवी व्यंजनों की फरमाइश की जाती। अर्चना ने कहीं से पाक कला की पढ़ाई तो की नहीं थी, वह रसोईघरों को अपनी प्रयोगशाला बनाकर महारत हासिल करने में जुट गईं।

शुरू-शुरू में शिकायतें मिलीं, कुछ अपमानजनक टिप्पणियां भी सुननी पड़ीं, मगर अर्चना ने उनको दिल से नहीं लगाया और सकारात्मक सोच के साथ वह अपना कौशल निखारती गईं। कुछ ही महीनों में संबंधित घरों के लोग और उनमें आने वाले मेहमान उन्हें उनके लजीज व्यंजनों के लिए याद रखने लगे। कुछ मेहमानों ने तो उनसे पकवानों की ‘रेसिपी’ दरयाफ्त की। इस बदलाव ने अर्चना को एक आत्मविश्वास दिया। फिर उन्होंने सपना देखा कि वह एक घर से दूसरे घर में भोजन पकाते हुए यह जिंदगी यूं ही नहीं गुजार देंगी। उन्हें पहचान चाहिए। अपने हुनर की वाजिब कीमत चाहिए, ताकि वह खुद का घर बना सकें, अपना रेस्तरां खोल सकें, अपनी बेटी को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें।

अर्चना बच्चों से पूछ-पूछकर रील बनातीं और उसे यू-ट्यूब पर अपलोड करतीं। शुरू-शुरू में कम लोगों ने नोटिस किया, बल्कि कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, मगर अर्चना इससे हतोत्साहित नहीं हुईं। अब तक के अपने संघर्षपूर्ण सफर से वह सीख चुकी थीं कि लोगों ने जब भगवान को नहीं बख्शा, तो इंसान को क्या छोड़ेंगे? धीरे-धीरे अच्छे ‘व्यूज’ आने लगे। इससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ा। वह रोज वीडियो अपलोड करने लगीं। पिछले साल उन्होंने अपना यू-ट्यूब चैनल शुरू किया।

इस साल की शुरुआत में जब देश के लोकप्रिय रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया के नौवें संस्करण के लिए ऑडिशन की शुरुआत हुई, तो अर्चना ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के श्रेष्ठतम होटल प्रबंधन संस्थानों व पंचतारा होटलों में काम करने वाले हजारों लोग अपनी अर्जी डालते हैं। ऐसे लोगों का घरों में खाना पकाने वाली अर्चना भला कैसे मुकाबला कर पाएंगी? इस सवाल ने उनके परिजनों को भले बेचैन किया हो, मगर उन्हें अपने आप पर यकीन था। वह न सिर्फ फाइनल प्रतिभागियों में चुनी गईं, बल्कि उन्होंने इस शो में लंबा सफर भी तय किया। अर्चना भले नंबर एक न बन सकीं, मगर विजेता तो वह बन ही चुकी हैं। उनकी पहचान मुंबई के एक मोहल्ले तक महदूद नहीं रही, वह अखिल भारतीय बन चुकी है।