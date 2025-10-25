Hindustan Hindi News
खूब पढ़ा जाएगा जापानी इतिहास का यह पन्ना

जापान में प्रधानमंत्री पद का सृजन तो 1880 के दशक में ही हो गया था, मगर राजा ही अपने किसी विश्वासपात्र को इस ओहदे पर बिठाते रहे। सन् 1947 में जब इस देश ने अपना नया संविधान अपनाया, तब प्रधानमंत्री चुनने का अख्तियार डायट (जापानी संसद) के पास आ गया और वही देश में शासन के मुखिया बनाए गए। वैसे तो 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में ही जापान औद्योगिक रूप से उन्नत समाज बन गया था, पर राजनीतिक सत्ता पर वहां हमेशा पुरुषों का दबदबा कायम रहा। ऐसे में, जब पिछले हफ्ते साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री मुंतखिब हुईं, तो इसे दुनिया की आधी आबादी के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया। साने का यहां तक का सफर संसार भर की औरतों के लिए प्रेरणादायी है।

करीब 64 साल पहले नारा सूबे में साने ताकाइची पैदा हुईं। माता-पिता, दोनों कामकाजी थे। पिता दाइक्यो ताकाइची एक मोटर वाहन बनाने वाली कंपनी के मुलाजिम थे, तो वहीं मां काजुको पुलिस महकमे में थीं। साने पढ़ने-लिखने में काफी अच्छी थीं, इसका प्रमाण इसी बात से मिल जाता है कि देश के प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों- केओ और वासेदा में दाखिले के लिए उनका चयन हो गया था, मगर माता-पिता ने यह कहते हुए उनकी फीस अदा करने से साफ इनकार कर दिया कि वह तो लड़की हैं, स्थानीय कॉलेज से ही दो साल का कोर्स कर लें। उनका एक छोटा भाई है, उसकी शिक्षा के लिए वे पैसे बचाना चाहते हैं।

जापान का रूढ़िवादी समाज तब ऐसा ही सोचा करता था। मगर साने ताकाइची को यह भेदभावपूर्ण रवैया किसी सूरत मंजूर न था। वह तो खुद का महल बनाने के सपने देखा करती थीं। इसलिए उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। आखिरकार घर से 80 किलोमीटर दूर राजकीय कोबे यूनिवर्सिटी में उन्हें दाखिला मिल गया। अपनी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाने का फैसला वह पहले ही कर चुकी थीं। मगर यह आसान निर्णय नहीं था। उन दिनों यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। घर से यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए उन्हें कई बस और ट्रेन बदलनी पड़ती। आने-जाने में छह घंटे लग जाते थे, मगर साने ने हार नहीं मानी। स्नातक करते हुए उन्होंने एक बैंड में ड्रम बजाने का काम किया। आखिरकार सन् 1984 में स्नातक की डिग्री उनके हाथ में थी।

यूनिवर्सिटी के इन चार वर्षों में जिंदगी ने इतने तजुर्बे दे दिए थे कि साने को पीछे मुड़कर देखने की फुरसत ही नहीं मिली। स्नातक करने के फौरन बाद उन्हें नौजवान उद्यमियों और राजनेताओं के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध ‘मात्सुशिता इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऐंड मैनेजमेंट’ में पढ़ने का मौका मिल गया था और इसके तीन साल बाद प्रसिद्ध अमेरिकी नारीवादी व कोलोराडो की डेमोक्रेट प्रतिनिधि पैट्रिशिया श्रोएडर के कार्यालय से वजीफा सहित काम करने का बुलावा आ गया। पैट्रिशिया जापान की कटु आलोचक थीं। फिर भी साने वाशिंगटन पहुंच गईं। उन्हें तो बस आगे बढ़ना था।

अमेरिका में रहते हुए साने अमेरिकियों के काम करने के तरीके और उनकी विदेश नीति की गहराई को समझने की कोशिश करती रहीं, मगर एक बात ने उन्हें वहां विचलित कर दिया। दरअसल, उन्होंने पाया कि जापान, चीन व कोरिया की भाषा, उनके व्यंजनों को अमेरिकी एक साथ मिला देते हैं। वे जापान को अक्सर चीन व दक्षिण कोरिया के साथ एक ही समूह में रख देते हैं। साने को लगा कि जब तक जापान अपने मूल्यों और अपनी संस्कृति की रक्षा स्वयं नहीं करेगा, उसका भाग्य उथले अमेरिकी विचारों पर ही निर्भर रहेगा। इस अस्मिता-बोध ने उन्हें जापान लौटने तक बेचैन बनाए रखा।

सन् 1989 में स्वदेश लौटने के बाद साने ने एक कॉलेज शिक्षिका के तौर पर अपना करियर शुरू किया। फिर चैनलों में बतौर एंकर काम करते हुए उन्होंने लोगों में अपनी मजबूत पहचान बनाई। ऐसे में, राजनीति में उतरने का फैसला करना उनके लिए आसान हो गया था। महज 31 की उम्र में बतौर निर्दलीय वह चुनाव में कूद पड़ीं, मगर नाकामी हाथ लगी। साल भर बाद ही 1993 का आम चुनाव आया। इस बार फिर वह मैदान में निर्दलीय थीं। साने ने अपने तईं अब तक जितना कुछ अर्जित किया था, वह किसी भी माता-पिता को गौरव से भर सकता था। लिहाजा, उनके पिता ने अपनी कुल जमा-पूंजी बेटी को चुनाव के लिए सौंप दी। 32 साल की उम्र में ही साने ताकाइची डायट की सदस्य चुन ली गईं।

कुछ ही दिनों में साने को यह महसूस होने लगा था कि बिना किसी राजनीतिक दल से जुड़े वह अपने मुल्क में राजनीतिक सुधार के लिए सार्थक काम नहीं कर पाएंगी। तब हालात ऐसे थे कि शाम पांच बजे के बाद महिला राजनेता किसी से अकेले में मिल भी नहीं सकती थीं। इसलिए उन्होंने शिंजो आबे के साथ राजनीतिक संवाद कायम किया और उनके राष्ट्रवादी रुख का खुलकर समर्थन किया। 1996 में साने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गईं। शिंजो आबे जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो साने भी मंत्री पद से नवाजी गईं। उसके बाद से ही वह लगातार जापान की सरकार और राजनीति का एक सम्मानित चेहरा रही हैं।

इन सबके बावजूद पार्टी के पुरुष सांसद उनकी रहनुमाई स्वीकारने को तैयार न थे। साल 2021 और 2024 में वह पार्टी के शीर्ष पद के लिए चुनाव में खड़ी हुईं, मगर सांसदों ने उनके पक्ष में मत नहीं डाले, मगर इस साल सितंबर में जब प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनावों में पार्टी को मिल रही शिकस्त के बाद इस्तीफा दिया, तो पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी लाजिमी हो गया। इस बार फिर साने ताकाइची मैदान में उतर आईं। उनके सामने पूर्व प्रधानमंत्री कोइजुमी के बेटे व मौजूदा पर्यावरण मंत्री थे। जीत तक जूझने के इस जज्बे ने सांसदों को साने के पक्ष में ला खड़ा किया और जापान में इतिहास बन गया।

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह