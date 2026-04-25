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ऐसे निभाई जाती है अपने मुल्क से मोहब्बत

Apr 25, 2026 10:47 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान और अमेरिका की हुकूमतें आज एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ी हैं, मगर एक मोर्चे पर उनके बाशिंदे साथ-साथ खड़े दिखते हैं। वह मोर्चा है, तानाशाही की मुखालफत का! ईरान में हजारों अपनी जान से गए…

ऐसे निभाई जाती है अपने मुल्क से मोहब्बत

ईरान और अमेरिका की हुकूमतें आज एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ी हैं, मगर एक मोर्चे पर उनके बाशिंदे साथ-साथ खड़े दिखते हैं। वह मोर्चा है, तानाशाही की मुखालफत का! ईरान में हजारों अपनी जान से गए, सैकड़ों औरतें आज भी तेहरान की जेलों में ज्यादती भुगत रही हैं, मगर उन्होंने अपनी हुकूमत की बर्बर नीतियों का विरोध करना नहीं छोड़ा। अमेरिकी भी लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति ट्रंप को बार-बार याद दिला रहे हैं- आप चार साल के राष्ट्रपति हैं, खुद को शहंशाह समझने की भूल न करें। ईरान में एक फिल्मकार ने ऐसी हिमाकत अली खामेनेई के उरूज के दौर में की थी। इस जिंदा-जमीर फिल्मकार का नाम है- जाफर पनाही।

आज से करीब 65 साल पहले ईरान के मियाने शहर में पनाही पैदा हुए। पूर्वी अजरबैजान सूबे का यह छोटा सा शहर नदी घाटी में बसा है। पनाही छह भाई-बहनों के साथ इसी शहर में पले-बढ़े। पिता दूसरों के घरों में रंगाई-पुताई का काम करते थे। आर्थिक तंगी में ही पनाही का बचपन गुजरा, मगर वह जिस कस्बे से ताल्लुक रखते थे, उसकी जमीन कलाकारों, खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उर्वर थी। यहां से ईरान की कई बड़ी हस्तियां निकली हैं।

पनाही ने दो भाषाओं के ज्ञान के साथ होश संभाला। परिवार में अजरबैजानी बोली जाती थी और बाहर फारसी में संवाद करना पड़ता। कई शोधों से यह बात पुष्ट हो चुकी है कि जो लोग दो या उससे अधिक भाषाएं जानते-बोलते हैं, वे जहीन दिमाग होते हैं। तभी तो पनाही जब दस साल के थे, उन्होंने अपना मुस्तकबिल चुन लिया। तब पनाही ने पहली बार 8एमएम का फिल्मी कैमरा देखा था और फिर उन्होंने तय कर लिया कि कैमरे के आगे-पीछे ही अब जिंदगी गुजरेगी।

जो परिवार बड़ी मुश्किल से गुजर-बसर कर रहा हो और जिसके मुखिया को फाकाकशी से बचने के लिए घर का गलीचा तक बेचना पड़ जाए, उसमें भला कौन पनाही को बार-बार फिल्में दिखाने ले जाता? अब्बा को फिल्में पसंद थीं, मगर छठे-छमासे जब कभी जेब इजाजत देती, तो वह वही फिल्म उन्हें दिखाने ले जाते, जिसे वह चुनते थे। लिहाजा, बारह साल की उम्र से ही पनाही स्कूल के बाद छोटे-मोटे काम करके पैसे कमाने लगे, ताकि वह अपनी मनपसंद फिल्में देख सकें। गुरबत में बीतते दिन और अपने जैसों के अलग-अलग अनुभव उन्हें उसी उम्र में नए-नए ‘प्लॉट’ सुझाने लगे थे। वह सोचते, काश! मैं भी फिल्म बना पाता। उनकी कल्पनाशीलता से प्रभावित किसी उदारमना ने पनाही को तेहरान स्थित ‘इंस्टीट्यूट फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन ऐंड यंग एडल्ट्स’ पहुंचा दिया। यह इदारा बच्चों और किशोरों की कल्पनाशीलता को तराशने के लिए ही बना था।

पनाही की तो मानो कोई मनचाही मुराद पूरी हो गई थी। वह दिल लगाकर अदाकारी और सिनेमा बनाने की बारीकियां सीखते गए। यहीं पर उन्होंने पहली बार एक लघु फिल्म में काम किया। यहीं पर उनकी मशहूर फिल्म निर्देशक अब्बास कियारोस्तमी से पहली मुलाकात हुई। यह वह दौर था, जब ईरान नई करवटें ले रहा था। शाह के निजाम के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे थे, उन्हें जम्हूरी आजादी चाहिए थी। मगर हुआ उल्टा। खैर, उम्र की 20वीं दहलीज पर पहुंचते ही पनाही को ईरानी फौज की खिदमत में हाजिर होने का हुक्म मिला। प्रशिक्षण के दौरान ही पनाही और उनके दोस्त कुर्द बागियों के हत्थे चढ़ गए। लगभग अस्सी दिनों तक वे उनकी कैद में रहे। पनाही ने साथी कैदियों को भूख-हड़ताल के लिए मनाया। छह दिन की भूख-हड़ताल के बाद आजिज आकर कुर्दों ने पनाही और उनके साथियों को रिहा कर दिया।

उन्हीं दिनों इराक से जंग छिड़ी थी। पनाही अपना कैमरा लेकर मोर्चे पर गए थे। उनकी बनाई टेली फिल्में ईरानी कुर्द इलाकों में टीवी पर दिखाई जाती थीं। इससे पनाही का हौसला बढ़ा। कलम और कैमरे पर हाथ साफ होता गया। इनके साथ-साथ वह अब्बास कियारोस्तमी के काम से भी जुड़े रहे। साल 1995 में पनाही की पहली फीचर फिल्म आई द व्हाइट बैलून। इसमें नए साल (नवरोज) के जश्न के लिए एक बच्ची की सुनहरी मछली खरीदने की चाहत और परिवार की गरीबी का ऐसा मार्मिक ताना-बाना बुना गया है कि दर्शक अंत-अंत तक बंधे रह जाते हैं। कान्स फिल्म समारोह में किसी निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। पनाही रातोंरात ईरान के घर-घर में पहचाने जाने लगे।

इसके बाद उन्होंने द मिरर बनाई, जिसकी पटकथा भी पनाही ने खुद लिखी, मगर साल 2000 की द सर्कल, 2003 में आई क्रिमसन गोल्ड और 2006 में प्रदर्शित ऑफसाइड के जरिये नई ईरानी व्यवस्था में औरतों की घुटन को इतनी गहराई से उकेरा कि सरकार ने उनकी बाद की दोनों फिल्मों को ईरान में प्रतिबंधित कर दिया। जाहिर है, पनाही को कई बार गिरफ्तार किया गया, बल्कि एकाधिक बार ईरान छोड़ने के संकेत भी किए गए, मगर पनाही ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। हर बार यही जवाब होता, ईरान ही आखिरी मंजिल है।

जाहिर है, सरकार के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते गए। मार्च 2010 में पनाही को एक फिल्म बनाते हुए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि तब वह जल्द छोड़ दिए गए थे। दिसंबर 2010 में रिवॉल्यूशनरी कोर्ट ने पनाही को छह साल की कैद और अगले 20 वर्षों तक फिल्म बनाने पर रोक की सजा सुनाई, पर ऊंची अदालत में अपील करके वह गिरफ्तारी से बच गए। फिर उन्होंने 2011 में दिस इज नॉट ए फिल्म बनाई। पिछले साल उनकी इट वाज जस्ट ऐन एक्सीडेंट आई है।

पनाही फिर से गिरफ्तार किए जा सकते हैं, मगर गजब के जीवट वाले इस ईरानी फिल्मकार ने न अपना देश छोड़ा, न उसकी त्रासदी की दास्तां सुनानी बंद की। आज दुनिया भर में पनाही को लोग सम्मान की नजरों से देख रहे हैं।

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

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