hindustan jeena isi ka naam hai column 25 January 2026

भारतीय गणतंत्र का उपहास उड़ाने वाले या तो जानते नहीं कि इस मुल्क ने तरक्की का कितना तवील रास्ता तय किया है या फिर वे जान-बूझकर लोगों को गुमराह करते हैं। कोई कैसे अनदेखा कर सकता है कि जब हमारे पड़ोस के देशों में औरतें अपने बुनियादी हक के लिए तरस रही हैं, तब भारतीय गणराज्य के शिखर पर उस तबके की एक महिला विराजमान हैं, जो सदियों से हाशिये पर था और अब तेजी से मुख्यधारा का हिस्सा बन रहा है! भारतीय गणराज्य की क्रांति देखने के लिए आप आज सरपंच योगेश्वरी सी चौधरी से मिलिए।
महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक तालुका है, सड़क अर्जुनी। इसी तालुके के डव्वा गांव की सरपंच हैं योगेश्वरी। वह जिस समाज से आती हैं, उसमें बेटियों की शादी माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार तो लड़कियों को पढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के बजाय छोटी उम्र में ही ब्याह देते थे, मगर जब बाल विवाह विरोधी कानून महाराष्ट्र में सख्ती से लागू हुआ, तब 18 साल पर शादी की जाने लगी। साल 2003 में बारहवीं की पढ़ाई पूरी होते ही योगेश्वरी की भी शादी कर दी गई।
योगेश्वरी पति के गांव डव्वा आ गईं। पत्नी को पढ़ने का बहुत शौक था, यह बात जब पति को पता चली, तो उन्होंने न सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित किया, बल्कि गांव-समाज के तंज-तानों को नजरअंदाज करते हुए बीए में उनका दाखिला भी करवाया। बीए करने के बाद योगेश्वरी ने बीएड और डीएड (शिल्प) की डिग्री भी हासिल की। इस बीच वह एक बच्चे की मां बन गई थीं। योगेश्वरी अपने दांपत्य जीवन में बहुत खुश थीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर साल 2017 में उनके पति की मृत्यु से उनके आगे गंभीर संकट खड़ा हो गया।
घर में किसी बड़े के न होने के कारण किशोर बेटे की परवरिश और पूरे परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अचानक योगेश्वरी के कंधे पर आ गई थी। इस विपत्ति में शिक्षा बहुत काम आई। गांव के स्कूल में नौकरी मिल गई। उनकी कर्मठता और अनुशासन-प्रियता ने गांव के लोगों को काफी प्रभावित किया। खासकर महिलाएं उनके प्रति काफी सहानुभूति रखने लगी थीं। बतौर शिक्षक योगेश्वरी अपने गांव की बिगड़ती स्थिति देख रही थीं। डव्वा में मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही थी, फसलें खराब होने लगी थीं और नौजवान पलायन के लिए मजबूर हो रहे थे।
योगेश्वरी अपने अध्ययन और निजी अनुभव से यह जानती थीं कि किसी भी गांव की हालत तब तक नहीं सुधर सकती, जब तक कि उसके भीतर सुधार की इच्छाशक्ति न पैदा हो। इसके लिए एक सक्षम नेतृत्व की दरकार थी। लिहाजा, मजबूत इरादे के साथ वह 2023 के पंचायत चुनाव में उतर गईं। यह एक कठिन फैसला था, क्योंकि डव्वा में अभी तक कोई महिला सरपंच नहीं बनी थी, फिर एक विधवा को लेकर समाज में तमाम तरह की वर्जनाएं थीं। हालांकि, गांव की महिलाएं जब योगेश्वरी के पक्ष में खुलकर खड़ी हो गईं, तो मर्दों ने भी उनकी कर्मठता को सलाम किया। योगेश्वरी भारी बहुमत से सरपंच चुन ली गईं।
जाहिर है एक बड़ा दायित्व अब उनके सिर पर आ गया था। लगभग 3,500 जनसंख्या और 796 परिवारों वाले अपने गांव को वह एक नई दिशा देना चाहती थीं। गांव के पास 1,527 हेक्टेयर भूमि थी। योगेश्वरी ने खेती और पर्यावरण सरंक्षण के क्षेत्र से शुरुआत करने का फैसला किया। एक शिक्षक के तौर पर वह पहले से जानती थीं कि संवाद का कोई विकल्प नहीं हो सकता। लिहाजा, उन्होंने ग्राम पंचायत के सदस्यों और गांव के बाशिंदों से बात की। योगेश्वरी के लिए एक सुखद बात यह रही कि उनके पूर्ववर्ती सरपंच बाहेकर का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। बाहेकर ने प्रशासनिक व प्रक्रिया संबंधी मामलों में उनका काफी मार्गदर्शन किया।
चूंकि डव्वा गांव नागपुर-गोंदिया राजमार्ग पर स्थित है, इसलिए प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया था। योगेश्वरी ने इस समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण और बांस लगवाने का काम किया। बीते ढाई वर्षों में वह अपने गांव में एक लाख, 16 हजार से अधिक पौधे लगवा चुकी हैं। जाहिर है, इससे हवा को स्वच्छ बनाने में काफी मदद मिली। डव्वा के किसान मुख्यत: धान की खेती करते हैं। योगेश्वरी ने स्कूली बच्चों और महिला सहायता समूहों की मदद से पराली दहन को रोकने में सफलता हासिल की। इसी तरह, जन-सहयोग से गांव के तालाब में प्रतिमा-विसर्जन पर रोक संभव हो सकी।
इन प्रयासों ने डव्वा गांव को सुर्खियों में ला दिया। जन-भागीदारी से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उसे पहले स्मार्ट ग्राम पुरस्कार के लिए चुना गया। पूरा गांव झूम उठा। पहचान मिली, तो योगेश्वरी के प्रति गांव वालों में सम्मान भाव भी बढ़ा। फिर तो जिस भी काम के लिए उन्होंने लोगों से सहयोग मांगा, गांव वाले बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाने लगे। नतीजा यह हुआ कि सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए गांव वाले सहर्ष तैयार हो गए। ग्राम पंचायत फंड का इस्तेमाल कर योगेश्वरी ने शुरू में 80 घरों पर सोलर पैनल लगवाया। इन घरों का बिजली बिल शून्य आने लगा, तो सभी प्रेरित हुए। आज गांव के आधे से अधिक किसान सोलर पंप का इस्तेमाल करते हैं। गांव के तमाम सरकारी भवन और घर आज सौर ऊर्जा से रोशन हैं।
वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर कचरा निस्तारण के लिए की गई पहल ने महज ढाई वर्ष में इस गांव का काया-कल्प कर दिया है। डव्वा को शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए केंद्र की ओर से हाल ही में एक करोड़ रुपये का ‘क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार’ मिला है। प्रधानमंत्री के हाथों योगेश्वरी जब यह पुरस्कार ले रही थीं, तब उनके लिए बज रही तालियों में भारतीय गणतंत्र का विजय गीत साफ-साफ सुना जा रहा था!
प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह
