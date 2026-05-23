अफ्रीकी औरतों के लिए मिसाल बनीं फातिमा

पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा-सा देश है सिएरा लियोन। हीरा, सोना, बॉक्साइड और रूटाइल जैसी बेशकीमती खनिज संपदा से भरपूर। शायद इसीलिए यह औपनिवेशिक ताकतों के निशाने पर रहा और 1961 में जाकर इसे अंग्रेजों से आजादी मिली…

पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा-सा देश है सिएरा लियोन। हीरा, सोना, बॉक्साइड और रूटाइल जैसी बेशकीमती खनिज संपदा से भरपूर। शायद इसीलिए यह औपनिवेशिक ताकतों के निशाने पर रहा और 1961 में जाकर इसे अंग्रेजों से आजादी मिली। ग्रेट ब्रिटेन ने इसे जमकर लूटा, नतीजतन स्थानीय लोग अशिक्षित, अकुशल और गरीब रह गए। इसी सिएरा लियोन के कोनो जिले में फातिमा पैदा हुईं। मां स्थानीय थीं, मगर पिता गांबिया के थे।

आज से 45 साल पहले एक मुस्लिम परिवार में जन्मी फातिमा की मां गृहिणी थीं और पिता खनन कारोबारी। वह देश के अलग-अलग हिस्सों में खनन का कारोबार करते थे। इस तरह, कोनो में उन्होंने अच्छी-खासी मिल्कियत खड़ी कर ली थी। जब फातिमा के पढ़ने की उम्र हुई, तो स्थानीय अंसारुल इस्लामिक स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया। जब से उन्होंने होश संभाला, तब से मां को पिता के आगे सहमा-सहमा देखा, क्योंकि पिता की और भी शादियां थीं। लिहाजा, फातिमा की मां घर की मालकिन होने के एहसास से हमेशा महरूम रहीं।

अंसारुल इस्लामिक स्कूल के बाद फातिमा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सेकेंडरी पहुंची। पढ़ाई में दिल लग गया था, मगर हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी हो पाती, उसके पहले ही एक दिन फातिमा को बताया गया कि तुम्हारा निकाह तय कर दिया है। तब वह महज 13 साल की थीं। माता-पिता ने उनके लिए जिसका इंतिखाब किया था, वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। फातिमा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि यह तो उस समाज की आम रवायत थी। लड़कियों की शादी प्राय: कच्ची उम्र में कर दी जाती और उन्हें सिर्फ बताया जाता था, उनकी राय नहीं पूछी जाती थी।

फातिमा को सदमा सा लग गया। उन्होंने अपनी मां से कहा कि वह इस बेमेल रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं हैं, लेकिन मां अपने पति से बहुत खौफ खाती थीं, उन्होंने बेटी के लिए उनसे लड़ना मुनासिब नहीं समझा। आहत फातिमा को अपनी मां, बल्कि खुद से भी नफरत होने लगी थी। संयोग से उन्हीं दिनों सिएरा लियोन में गृह युद्ध छिड़ गया। किशोरी फातिमा ने एक नापसंदीदा अधेड़ उम्र मर्द के साथ घुट-घुटकर जीने से बेहतर वहां से भाग निकलना ही बेहतर समझा।

यह नब्बे के दशक का मध्यवर्ती कालखंड था। फातिमा भागकर लंदन पहुंच गई थीं। बतौर शरणार्थी उन्होंने वहां अपनी पढ़ाई जारी रखी और लंदन के रोहैम्पटन संस्थान से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वहां के खुले माहौल और रोजगारपरक शिक्षा ने फातिमा की जिंदगी बदल दी। फातिमा ने वहीं अपनी आवाज पाई, एक औरत के आत्मनिर्भर होने के एहसास को जिया। उसी शहर ने हक के लिए लड़ने का शऊर उन्हें दिया। उसके बाद फिर फातिमा ने पीछे नहीं देखा।

कई नाइजीरियाई और दूसरी अफ्रीकी फिल्मों में गहरी भावनात्मक अदाकारी करते हुए फातिमा ने अपनी अलग पहचान बनाई। साल 2011 में मिरर बॉय फिल्म में दमदार एक्टिंग के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जाफा अवॉर्ड भी मिला। फातिमा ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अफ्रीकी सिनेमा की रचनात्मकता की खूब पैरोकारी की। इसी बीच फुटबॉलर इबू सिल्लाह से उनका निकाह हुआ, जिनसे उनके दो बच्चे हैं, मगर यह शादी बहुत लंबी न चल सकी और कुछ ही वर्षों में दोनों आपसी रजामंदी से अलहदा हो गए।

मनोरंजन उद्योग में कामयाबी और खुदमुख्तारी का मुकाम हासिल करने के बाद फातिमा सिएरा लियोन की उन बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती थीं, जिनके साथ बाल विवाह के नाम पर जुल्म होता है। वह हर मुमकिन मंच से अफ्रीकी औरतों की स्थिति को लेकर आवाज उठाने लगीं। इत्तफाकन इसी मोड़ पर एक हमख्याल राजनेता जूलियस माडा बायो से फातिमा की मुलाकात हुई। हालांकि, दोनों दो मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखते हैं- फातिमा मुस्लिम हैं, वहीं जूलियस माडा बायो ईसाई, मगर कुछ ही मुलाकातों के बाद उन्होंने एक-दूसरे के संग जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। साल 2013 में एक सादे समारोह में दोनों की शादी हो गई। वह साल फातिमा के लिए बहुत मुबारक साबित हुआ, क्योंकि समूचे अफ्रीकी मीडिया ने उन्हें ‘वूमन ऑफ द ईयर’ के खिताब से नवाजा, तो वहीं वाशिंगटन डीसी में वह ऑस्कर द्वारा सम्मानित की गईं।

साल 2018 में जूलियस माडा बायो सिएरा लियोन के राष्ट्रपति चुन लिए गए। इसके साथ ही फातिमा देश की प्रथम महिला बन गईं। अब वह उस हैसियत में थीं, जब मुल्क की बेटियों के लिए कुछ सार्थक कर सकती थीं। उन्होंने दिसंबर 2018 में ‘हैंड्स ऑफ आवर गर्ल्स’ अभियान शुरू किया। इस अभियान ने कई अफ्रीकी देशों की महिलाओं पर सुखद असर डाला है। इसकी बदौलत उनमें यौन हिंसा, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह में कमी आई है। अनगिनत गरीब बच्चियों की मुफ्त सैनिटरी पैड्स तक पहुंच बनी है। अफ्रीकी औरतों में एड्स व कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ी है और उनके लिए इंसाफ के दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं।

फातिमा की सक्रिय पहल से सिएरा लियोन के स्वास्थ्य क्षेत्र में जबर्दस्त बदलाव आया है। इसके 34 सैन्य अस्पतालों का कायाकल्प हो गया है। आज इनकी क्षमता 600 बिस्तरों की हो गई है। जाहिर है, फातिमा की सक्रियता से विपक्षी दल परेशान हैं, उन्हें इस पहलकदमी में अगले राष्ट्रपति की उम्मीदवारी दिख रही है। बकौल फातिमा- ‘मेरा मकसद सियासी फायदा उठाना नहीं, बल्कि अपने मुल्क की औरतों को यह बताना है कि वे सिर्फ रसोईघर के लिए नहीं पैदा हुई हैं। उन्हें पढ़ना-लिखना चाहिए। खेती-किसानी के जरिये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उनके पास उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त धूप और पानी है, जिससे वे खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सकती हैं। फिर वे किसी के रहमो-करम पर क्यों रहें?’