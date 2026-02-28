दुनिया की निगाहें अब नेपाल और बालेन पर

हमारे आस-पड़ोस के कम से कम तीन मुल्कों में किशोरों-नौजवानों ने अपने-अपने निजाम की चूलें हिला दीं- श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। एक अराजक दौर के बाद श्रीलंका व बांग्लादेश में लोकप्रिय सरकारों का गठन भी हो चुका है…

हमारे आस-पड़ोस के कम से कम तीन मुल्कों में किशोरों-नौजवानों ने अपने-अपने निजाम की चूलें हिला दीं- श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। एक अराजक दौर के बाद श्रीलंका व बांग्लादेश में लोकप्रिय सरकारों का गठन भी हो चुका है। खरामा-खरामा ही सही, जम्हूरियत वहां नए सफर पर बढ़ चुकी है। नेपाल आगामी गुरुवार को अपने लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। घाघ राजनेताओं के बीच महज 35 साल के बालेंद्र शाह वहां बड़ी तेजी से उभरकर सामने आए हैं। अपने मुल्क में वह ‘बालेन शाह’ के नाम से मकबूल हैं।

अप्रैल 1990 में नारदेवी, काठमांडू में पैदा बालेन की पृष्ठभूमि मैथिली है। उनके पिता रामनारायण शाह और मां ध्रुवा देवी मूलत: मधेश प्रदेश के महोत्तरी जिले के बाशिंदे थे। मधेश प्रदेश की सीमाएं बिहार से लगी हुई हैं। पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर रामनारायण शाह की नियुक्ति जब काठमांडू के नारदेवी आयुर्वेदिक अस्पताल में हुई, तब शाह परिवार काठमांडू आ गया। यहीं पर बालेन की परवरिश हुई। शहरी चकाचौंध में पले बालेन को महोत्तरी के पुश्तैनी गांव से बड़ा लगाव रहा। माता-पिता जब भी गांव जाने का नाम लेते, उनकी खुशियां कई बालिश्त बढ़ जातीं।

परिवार में सबसे छोटे होने के कारण बालेन का बचपन माता-पिता और बड़े भाई के स्नेह से आबाद रहा। जब स्कूल जाने की उम्र आई, तब काठमांडू के वीएस निकेतन उच्च माध्यमिक स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया। यहां से हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी करके वह शहर के प्रतिष्ठित ‘हिमालयन व्हाइटहाउस इंटरनेशनल कॉलेज’ पहुंचे, जहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। स्कूली दिनों में ही कला-साहित्य और समाज सेवा में उनकी रुचि दिखने लगी थी। इन संस्थानों की सांस्कृतिक गतिविधियों ने इसे फलने-फूलने का भरपूर मौका भी दिया, मगर वह इनको करियर के लिए चुनेंगे, यह कभी ख्याल में नहीं आया।

सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक के बाद ही बालेन को नेपाल में नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे थे, मगर उनकी इच्छा और पढ़ने की थी। उन्होंने पिता से इच्छा जताई कि वह इंजीनियरिंग की ऊंची डिग्री हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें हिन्दुस्तान जाना पड़ेगा। पिता का आशीर्वाद लेकर वह दक्षिण भारतीय शहर बेलगावी (कर्नाटक) आ गए। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (वीटीयू) से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ‘एमटेक’ करने के लिए बालेन जब बेलगावी आए, उस समय तक वह नेपाली किशोरों-नौजवानों में रैप संगीत के जरिये अपनी पहचान बना चुके थे।

बेलगावी में पढ़ते हुए वह भारतीय गांवों-शहरों और अपने देश के फर्क को गहराई से महसूस कर रहे थे। परदेश में नेपाली अस्मिता उनके भीतर और अधिक ठांठें मारने लगी थी, क्योंकि यहां के ढाबों-होटलों व आवासीय परिसरों में मजदूरी करते नेपाली किशोर से वह मिल चुके थे। बालेन उन किशोरों की पीड़ा, नौजवानों की कुंठा को रैप में ढालने लगे। उनके गीत मजलूमों-बेरोजगारों के मर्म को सहलाते थे।

एमटेक करने के बाद बालेन स्वदेश लौट गए। बतौर ब्रीज इंजीनियर उन्हें जनकपुर में ‘एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी’ में नौकरी मिल गई। नौकरी करते हुए बमुश्किल 11 महीने बीते होंगे कि नेपाल में आए भीषण भूकंप ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया। उस जलजले में हजारों लोग मारे गए थे, लाखों बेघर हो गए थे। बालेन एक से दूसरे गांव भाग-भागकर पीड़ितों की मदद करते रहे। हादसे के शिकार गरीबों की बेबसी ने उन्हें कई रात सोने न दिया, मगर एक गहरा सबक भी मिला कि पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे मकान बनाए जाने चाहिए। अगले सात वर्षों में बालेन ने कई निर्माण कंपनियों में अहम जिम्मेदारियां सभालीं।

अप्रैल 2015 के भूकंप के बाद पीड़ितों के पुनर्वास और ध्वस्त इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए दुनिया भर से नेपाल को भारी आर्थिक मदद मिली थी। इस मदद के सदुपयोग की जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व पर थी, मगर अफसोस, एक-दो वर्षों के भीतर ही इमदाद की बंदरबांट की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनने लगीं। कई देशों ने मदद की अगली किस्त तक रोक ली। नेताओं के भारी भ्रष्टाचार और उनकी सत्ता-लिप्सा ने नेपाल को राजनीतिक अस्थिरता और टकराव की अंधी खाई में धकेल दिया। बालेन की अंतरात्मा ने खामोश तमाशाई बनने से इनकार कर दिया। साल 2020 में उन्होंने यू-ट्यूब पर अपना बलिदान गीत जारी किया। इसमें उन्होंने नेपाल में पसरे भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय पर करारा प्रहार किया था। इस गीत को करोड़ों लोगों ने सुना और देखा। बालेन नेपाल के घर-घर में पहुंच गए थे। इस समर्थन ने उन्हें हौसला दिया कि वह देश के घाघ नेताओं से दो-दो हाथ कर सकें।

साल 2022 में राजधानी काठमांडू के मेयर का चुनाव था। बालेन ने चुनावी मैदान में उतरने का एलान किया। राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं, राजनीतिक विश्लेषकों ने इस युवा रैपर का खूब उपहास उड़ाया, पर बालेन जानते थे कि देश का मिजाज बदल रहा है। वह डटे रहे। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार बालेन ने नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल के उम्मीदवारों को करारी शिकस्त दी। काठमांडू के लोगों ने 32 साल के बालेन को अपना 15वां मेयर चुन लिया था।

मेयर बनते ही बालेन दुनिया भर में सुर्खियों में छा गए। साल 2023 में टाइम ने उन्हें दुनिया के 100 उभरते नेताओं में शुमार किया। बालेन की ईमानदारी और मेयर के रूप में उनके कामों ने काठमांडू ही नहीं, पूरे नेपाल में उनकी लोकप्रियता बढ़ा दी। यही कारण है कि जब जेन-जी ने वहां बगावत की, तो उसकी एक मांग बालेन को प्रधानमंत्री बनाने की थी। उस वक्त तो वह खैर पीएम नहीं बन पाए, मगर अब वह सांसदी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई सर्वेक्षण उन्हें पीएम के लिए सबसे लोकप्रिय बता रहे हैं। दुनिया की निगाहें अब नेपाल और बालेन शाह पर हैं।