जरूरतमंदों और मददगारों के बीच पुल बनी एक डॉक्टर

जिस पेशे से जुड़ने के लिए हर साल 20-22 लाख भारतीय बच्चे कठिन इम्तिहान में बैठते हैं; जिसकी डिग्रियों के लिए निजी कॉलेज करोड़ों में फीस वसूलते हैं; जिसके ज्यादातर पेशेवर अपनी महारत के लिए समाज और निजी संस्थानों में सिर-माथे…

जिस पेशे से जुड़ने के लिए हर साल 20-22 लाख भारतीय बच्चे कठिन इम्तिहान में बैठते हैं; जिसकी डिग्रियों के लिए निजी कॉलेज करोड़ों में फीस वसूलते हैं; जिसके ज्यादातर पेशेवर अपनी महारत के लिए समाज और निजी संस्थानों में सिर-माथे पर बिठाए जाते हैं, उस पेशे का कोई काबिल व्यक्ति अगर अच्छी-खासी सरकारी नौकरी छोड़कर समाजसेवा में जुट जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ज्यादातर दुनियादार उस पर हंसेंगे, मगर ऐसे फैसले करने वाले लोग अधिक मानवीय और रूहानियत के ज्यादा करीब होते हैं। डॉ खुशबू टावरी मोदी ने भी जमाने की नहीं, अपनी अंतरात्मा की बात सुनी।

करीब 40 साल पहले वर्धा, महाराष्ट्र के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा खुशबू की शुरुआती शिक्षा अग्रगामी स्कूल में हुई। प्रखर बुद्धि वाली नन्ही खुशबू को घर-स्कूल, दोनों जगहों पर भरपूर स्नेह मिला। महज छह साल की उम्र से ही वह नियमित रूप से अखबार पढ़ने लगी थीं। इस आदत ने आगे चलकर उन्हें ‘करंट अफेयर्स’ का तो मास्टर बनाया ही, उनकी शख्सीयत को संजीदा बनाने में भी अहम रोल निभाया। स्कूल में मैडम ने एक दिन कहा- तंबाकू सेवन सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, फिर तो नाते-रिश्तेदार हों या पड़ोसी या कामगार, जिसकी जेब में तंबाकू मिला, खुशबू ने उसे फौरन कचरे के हवाले कर दिया। नन्ही बिटिया की इस हिमाकत के आगे सब लाजवाब रह जाते।

स्कूल के बाद जेबी साइंस कॉलेज खुशबू का नया ठिकाना बना था और फिर वह नागपुर स्थित इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच गई थीं। उनकी पहली पसंद डॉक्टरी नहीं थी, वह तो पिता की तरह एक वकील बनना चाहती थीं, मगर कुछ परिजनों की सलाह और कुछ लोगों की सेवा करने की चाह ने उन्हें इस पेशे में आने को प्रेरित किया। साल 2009 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद ‘कम्युनिटी मेडिसिन’ में एमडी करने वह मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज आ गई थीं। जाहिर है, एमडी करते ही बहुत सारे विकल्प उनके आगे खुलने ही थे। कॉरपोरेट अस्पतालों के लुभावने प्रस्ताव सामने थे, तो अपनी क्लिनिक का रास्ता भी खुला था, मगर खुशबू ने सरकारी नौकरी को तवज्जो दी।

साल 2014 में खुशबू ठाणे नगर निगम में क्लास-1 चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त की गईं। वह इस बात को लेकर बेहद खुश थीं कि एक बड़े सरकारी तंत्र की मदद से वह समाज में कुछ बदलाव जरूर ला सकती हैं। आगे उन्हें स्कूल स्वास्थ्य अधिकारी, क्षय रोग चिकित्सा अधिकारी और कोविड-19 के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य करने के मौके मिले। सिटी टीबी ऑफिसर के रूप में काम करते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि कई ऐसे मरीज गरीबी और अशिक्षा के कारण मौत के शिकार बन गए, जिनके रोगों का वक्त पर पता चल गया होता, तो वे आसानी से बचाए जा सकते थे। खुशबू ने महसूस किया कि ऐसे लोगों के लिए ‘कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी’, यानी सीएसआर के तहत बहुत कुछ किया जा सकता है।

उन्होंने निगम के अस्तपालों को सीएसआर के तहत ऐसे जांच उपकरण उपलब्ध कराए, जिनसे टीबी जैसे रोगों का जल्दी पता लगने लगा। इसी तरह, कोरोना महामारी के दौरान ठाणे में ‘एक बेड मैनेजमेंट सिस्टम’ बनाने में भी खुशबू ने अग्रणी भूमिका निभाई, जिसे देश भर में सराहा गया था। सरकारी दायित्व के अलावा भी वह सामुदायिक आयोजनों में शिरकत करती रहती थीं। यह काम खुशबू कॉलेज के दिनों से ही करती आ रही थीं, लेकिन सरकारी सेवा में आने और तंत्र की प्रभावशाली भूमिका से अवगत होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वह जिन समूहों से अब तक मिली हैं, उनमें से कई के पास स्वयंसेवकों, विशेषज्ञ लोगों या फंड की कमी थी, तो वहीं कई ऐसे संपन्न, उदार लोग भी थे, जो मदद तो करना चाहते थे, मगर उन्हें पता नहीं था कि कैसे करें कि उनकी मदद वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंच सके।

सवाल था, इन दो छोरों के बीच पुल कैसे बनाया जाए? खुशबू अपनी सरकारी नौकरी से संतुष्ट थीं, क्योंकि पद की सीमा में भी उन्होंने अनगिनत लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक असर डाला था, मगर कई बार लगता, काश! वह कुछ और मदद कर पातीं। सरकारी अफसर के तौर पर वह अपने दायरे से आगे नहीं जा सकती थीं। इसलिए फरवरी 2024 में उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया, ताकि वह लोगों की अधिक मदद कर सकें। हालांकि, कई लोगों ने उनके फैसले को उचित नहीं माना, परिजन भी नाखुश ही रहे कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, पर पति गोपेश मोदी पूरी तरह खुशबू के साथ खड़े रहे।

अगले कुछ महीनों में खुशबू ने कई स्वयंसेवी संगठनों का दौरा किया, उनकी खूबियों और कमियों का अध्ययन किया और तय किया कि कोई नया संगठन नहीं शुरू करना है, बल्कि जो संस्थाएं जमीनी स्तर पर पूरी ईमानदारी से काम कर रही हैं, उनको ही सहूलियतें पहुंचाने का काम करना है, ताकि वे और प्रभावशाली बन सकें व जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए खुशबू सेवा सहयोग संगठन से जुड़ीं और नवंबर 2024 में उन्होंने ‘सेवाकनेक्ट’ की शुरुआत की। इस वेबसाइट के जरिये खुशबू विभिन्न क्षेत्रों की प्रामाणिक संस्थाओं से लोगों को जोड़ने के काम करती हैं।

खुशबू की मदद से हजारों जरूरतमंदों तक मददगार पहुंच सके हैं। सेवा संस्थाएं उनकी आभारी हैं, पर खुशबू कहती हैं- मुझे यह सब करके सुकून मिलता है। यह मेरा स्वार्थ है। उनका नशा-मुक्ति जन-जागरण अभियान भी जारी है। यह अब तक 70,000 से अधिक बच्चों-नौजवानों तक पहुंच चुका है। देश सेवा, मानव-कल्याण का और क्या रूप होता है? देश में सच्चे सेवादारों और उदारमना लोगों की कमी नहीं है, बस उनके जुड़ न पाने की कमी रह जाती है। खुशबू उन्हें जोड़ रही हैं।