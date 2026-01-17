काश! कश्मीर के हर कस्बे में एक मेहराज मिल जाए

संक्षेप: वह हिन्दुस्तान के उस हिस्से से आते हैं, जिसके लिए कभी कहा गया था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो यहीं है...यहीं है। दुर्योग से, आज मेहराज खुर्शीद मलिक का शहर संगीनों के साये में सुकून पाता है। ऐसे में, मेहराज जो…

वह हिन्दुस्तान के उस हिस्से से आते हैं, जिसके लिए कभी कहा गया था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो यहीं है...यहीं है। दुर्योग से, आज मेहराज खुर्शीद मलिक का शहर संगीनों के साये में सुकून पाता है। ऐसे में, मेहराज जो आज कुछ कर रहे हैं, उसके लिए वह वाकई हमारे सलाम के हकदार हैं। ‘वर्की फाउंडेशन’ ने उन्हें इस साल के पचास बेमिसाल शिक्षकों में शुमार किया है।

आज से करीब 34 साल पहले जम्मू-कश्मीर के कुलगाम कस्बे में मेहराज पैदा हुए। पिता खुर्शीद मलिक के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें किसानी के अलावा छोटे-मोटे काम करके वह अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। खुर्शीद खुद तो बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे, मगर हर पिता की तरह उनका भी सपना था कि उनकी दोनों बेटियां और मेहराज ऊंची से ऊंची तालीम हासिल करें। अफसोस! जब उनके बच्चों के स्कूल जाने के दिन आए, घाटी में दहशतगर्दी चरम पर पहुंचने लगी थी। स्कूल-कॉलेज अक्सर बंद हो जाते।

खुर्शीद मलिक एक तरक्कीपसंद इंसान थे। मुआशरे की कोई बात उनको सही नहीं लगती, तो बेबाकी से बोल उठते। जाहिर है, उनकी यह मुखरता दहशतगर्दों को नागवार गुजरी। वह उनके निशाने पर आ गए थे। असर यह हुआ कि मुहल्ले के लोग उनसे बात करने से भी कतराने लगे थे। खुर्शीद ने कुलगाम के स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलाने की कोशिश की, मगर स्कूल कभी कर्फ्यू की वजह से बंद रहते या कभी जला दिए जाते। सामाजिक दुराव का आलम यह रहा कि कुलगाम छूट गया। अपने परिवार को लेकर वह श्रीनगर पहुंचे कि शायद कुछ समय में हालात सुधरें और वह अपने नाते-रिश्तेदारों के साथ फिर से हिल-मिल पाएं, मगर श्रीनगर का माहौल भी कुलगाम से अलग न था। वहां भी किसी स्कूल में मेहराज और उनकी बहनों को प्रवेश न मिला। आतंकियों की धमकियों के कारण पिता ने कुलगाम की जमीन बेचकर जम्मू में किराये पर घर लिया, ताकि वहां रहकर बच्चों को पढ़ाया जा सके।

देश के दूसरे हिस्सों में बसे लोगों को यही लगता रहा है कि दहशतगर्दों ने सिर्फ घाटी के अल्पसंख्यकों की जिंदगी तबाह की, दर-हकीकत कई खुर्शीद भी उजड़ गए। बहरहाल, साल 2010 में जम्मू से बोर्ड की पढ़ाई पूरी करके मेहराज पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने पहुंचे। 2014 में इंजीनियरिंग मुकम्मल होने से पहले ही गुड़गांव की एक कंपनी ने उन्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया और वह गुड़गांव चले आए थे।

मेहराज हर समय पिता और परिवार की माली मदद के लिए बेहतर से बेहतर मौके की तलाश में रहते। यह तलाश उन्हें चंद महीनों में ही गुड़गांव से बेंगलुरु ले गई। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वह बहुत खुश थे। वहां काम करते हुए जम्मू-कश्मीर के चार-पांच ऐसे नौजवान मिले, जो मेहराज की पढ़ाई-लिखाई और अच्छी अंग्रेजी बोलने से प्रभावित थे। उन्होंने उनसे कुछ पढ़ाने-सिखाने का इसरार किया और मेहराज उन्हें पढ़ाने लगे। संयोग ऐसा रहा कि कुछ दिनों बाद ही उन सभी को नौकरी मिल गई।

इस बात ने मेहराज की मुलाकात अपने भीतर के शिक्षक से कराई। उन्हें महसूस हुआ कि शायद वह कुछ ऐसा कर पाएं, जो बाकी न कर सके। वैसे भी, माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और नेटवर्किंग का काम करते हुए उनके भीतर एक सवाल जन्म ले चुका था कि इस काम से वह अपने मुल्क की मदद कर रहे हैं या अमेरिका की? आखिरकार, साल 2016 के आखिरी महीनों में एक दिन उन्होंने पिता को फोन लगा दिया- पापा, मैं वापस आना चाहता हूं।

आर्थिक परेशानियों से जूझते पिता ने एक बार भी नहीं सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी को छोड़ने से बेटे को रोकें। उन्होंने मेहराज से कहा, अगर आपको लगता है कि आप समाज में कुछ बेहतर योगदान कर सकते हो, तो जरूर आओ। संयोग से उन दिनों पिता श्रीनगर में ही थे और कुछ समय पहले ही बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था। मेहराज जब श्रीनगर पहुंचे, तो माहौल तनावपूर्ण था। जगह-जगह लोग आंदोलित थे, तो कहीं मर और मार रहे थे। मेहराज के शिक्षक ने उनसे पूछा- इस मृत्यु-चक्र को रोकने के लिए कुछ कर सकते हो?

पिता श्रीनगर के जिस मुहल्ले में रह रहे थे, वहां के बच्चों से मेहराज ने बात करनी शुरू की। दो घंटे-चार घंटे, एक दिन-दो दिन बात करने के बाद बच्चों पर उनकी बातों का असर दिखने लगा। मेहराज के जवाब के बाद उनके पास कोई ‘कांउटर सवाल’ नहीं बचता। कुछ दिनों बाद वह अधिकारियों से मिले। अफसरों को उनका ‘विजन’ पसंद तो आता, पर उन्हें यकीन नहीं होता कि मरने पर आमादा युवाओं का मन भी बदल सकता है। मेहराज जनरल डी पी पांडेय, जनरल रूपेश मेहता और जनरल विपिन रावत से भी मिले। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ उनसे कहा- सर, एक आतंकी को भी सही जानकारी और उचित प्रयासों से बदला जा सकता है। जनरल पांडेय ने जोखिम उठाकर मेहराज को आगे बढ़ने को कहा। मेहराज ने कई कैदियों, आतंकियों, बेल पर छूटे दहशतगर्दों से बात की। इसके बाद उन्होंने महीने भर का एक ‘कोर्स’ डिजाइन किया।

इस कोर्स में युवाओं को गुमराह करने वाली बातों का ठोस जवाब तलाशा गया था। अधिकारियों ने कोर्स को देखा और अपनी हरी झंडी दिखा दी। मेहराज भटके हुए लोगों की कक्षाएं लेने लगे। कई-कई बार तो 12-12 घंटे तक कक्षाएं चला करतीं। बातचीत के इन पलों में ही इंसानियत की रोशनी कौंधी और नामुमकिन सी लगने वाली चीज मुमकिन होती गई। मेहराज ने अब तक साढ़े पांच सौ से अधिक भटके दिलों में नफरत व प्रतिशोध की जगह मोहब्बत और इंसानियत बोने में कामयाबी हासिल की है। ये सभी मुख्यधारा में लौट आए हैं। इन 550 ‘बच्चों’ के साथ उन्होंने एक पूरी नस्ल को बर्बाद होने से बचा लिया है। काश! कश्मीर के हर कस्बे में ऐसे युवा होते।