सैकड़ों बेबस बच्चियों की वह एक दिलेर मां

संक्षेप: छोटी-छोटी उपलब्धियों के लिए बड़े-बड़े इश्तिहार देने के इस दौर में अचानक जब कोई ऐसा नाम सामने आता है, जो बड़ी खामोशी से किसी बड़े काम को अंजाम दे रहा हो, तो उसके प्रति गहरे सम्मान का भाव उपजना स्वाभाविक है…

छोटी-छोटी उपलब्धियों के लिए बड़े-बड़े इश्तिहार देने के इस दौर में अचानक जब कोई ऐसा नाम सामने आता है, जो बड़ी खामोशी से किसी बड़े काम को अंजाम दे रहा हो, तो उसके प्रति गहरे सम्मान का भाव उपजना स्वाभाविक है। इसीलिए बीते 13 नवंबर को जब त्रिवेणी आचार्य को प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज सम्मान से सम्मानित किया गया, तो उनके कामों के बारे में जानकर उन पर गर्व हो आया।

आज से करीब 62 साल पहले गुजरात में पैदा हुई त्रिवेणी एक आम लड़की की तरह खुदमुख्तार बनने के सपने के साथ बड़ी हुईं। शादी की उम्र हुई, तो घरवालों ने एक फौजी लड़के का इंतिखाब किया। पति बालकृष्ण आचार्य काफी सुलझे हुए शख्स थे, त्रिवेणी को अपने सपनों को जीने का पूरा मौका मिला। सेना की 15 साल की नौकरी के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर पति इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के होलसेल का अपना कारोबार करने लगे थे और त्रिवेणी को मुंबई समाचार में क्राइम रिपोर्टर की नौकरी मिल गई थी।

वह अपने काम से खुश थीं, मगर जरायम पेशे से जुड़ी रिपोर्टिंग के जोखिम को भी बखूबी जानती थीं। ऐसे में, 1993 की एक सुबह जब यह सूचना मिली कि बॉलीवुड का कोई नामचीन अभिनेता रेड लाइट एरिया में राखी बंधवाने आ रहा है, तो सुखद आश्चर्य सा हुआ। त्रिवेणी उस खबर के लिए मुंबई के कमाठीपुरा पहुंच गईं।

कार्यक्रम खत्म होने के बाद जिज्ञासावश वह वहां की गलियों में घूमने लगीं। एक गली में उन्होंने 12-13 साल की कई बच्चियों को साथ-साथ मेकअप करते देखा, तो वह उस ओर बढ़ गईं। त्रिवेणी ने सोचा, इनकी मां जिस्मफरोशी के पेशे में होंगी। उन्होंने एक बच्ची से पूछा, अपनी मां से मिलवाओ। उस गुलजार गली में मानो सन्नाटा-सा पसर गया। उन थोड़े से खामोश पलों में त्रिवेणी ने दर्द, आंसू और बेबसी की जैसे सदियां नाप ली थीं। मां की ममता से कोसों दूर वे तमाम बच्चियां कोठे की ‘मासी’ की गुलाम थीं। उन पर जो गुजर रही थी, उसे सुनने वाला वहां कोई न था। त्रिवेणी ने उनको सुना। उन्होंने उन बच्चियों को अपने-अपने घर लौटने के लिए पैसे देने की भी बात कही, मगर उनमें से कोई तैयार न हुई।

त्रिवेणी ने पूछा, ‘क्या तुम सबको यह सब अच्छा लगता है?’ सभी ने एक साथ इनकार में सिर हिलाया। ‘फिर क्यों नहीं घर जाना चाहती?’ उनमें सबसे बड़ी दिख रही बच्ची ने बताया, गली के मुहाने पर गुंडे खड़े हैं। वे हमें जाने नहीं देंगे। जिसने भी ऐसी कोशिश की, उसकी दर्दनाक दुर्गति हुई। किसी लड़की को ब्लेड मार दिया गया, तो किसी-किसी को तीन-चार दिनों तक भूखा रखा गया। त्रिवेणी यह सब सुनकर सिहर उठी थीं। आखिर वे सभी बच्चियां उनकी बेटी की उम्र की थीं।

उनमें से सबसे छोटी बच्ची की मार्मिक दास्तां लिखकर उन्होंने अपने समाचार संपादक को सौंपा। मगर यह कहते हुए वह रिपोर्ट फाड़कर फेंक दी गई कि हमारे अखबार में ‘वेश्याओं’ की कहानी छापने के लिए जगह नहीं है। त्रिवेणी बेहद दुखी मन से घर लौटीं। पति ने उनकी बेचैनी और पीड़ा पढ़ ली थी। उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद कहा, मैं तुमसे इसी से जुड़ी एक बात करने ही वाला था। अपने साथ काम करने वाले एक बंगाली लड़के का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ‘उसे एक यौनकर्मी नेपाली बाला से प्रेम हो गया है और वे दोनों शादी करना चाहते हैं। वह मुझे बराबर कहता है कि सर, आपकी पत्नी क्राइम रिपोर्टर हैं, पुलिस वालों को भी जानती होंगी। मेरी प्रेमिका को कोठे से बरामद करा दीजिए प्लीज!’

पुलिस वालों के साथ त्रिवेणी और उनके पति जब उस लड़की को आजाद कराने पहुंचे, तब चौदह अन्य लड़कियां गिड़गिड़ाने लगीं, दीदी, हमें भी इस नरक से निकाल ले चलो। त्रिवेणी ने पुलिस वालों से सबको मुक्त कराने को कहा, मगर पुलिस अड़ गई कि वह एक को आजाद कराने आई है, बाकी को कहां ले जाएगी? त्रिवेणी ने जब पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने की बात कही, तो सारी लड़कियां कोठे से आजाद करा ली गईं। मगर धर्मसंकट यह था कि इन बच्चियों का क्या किया जाए? पुलिस ने यह कहते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए कि समाजसेवा का भूत चढ़ा है, तो ले जाएं अब इन्हें अपने घर!

वे सभी 15 बच्चियां नेपाल की थीं। त्रिवेणी और उनके पति उन्हें लेकर नेपाल पहुंचे। मगर किसी का परिवार नहीं मिला, तो किसी को घरवालों ने अपनाने से इनकार कर दिया। ऐसी सात बच्चियां बच गईं। उन्हें ‘मैती नेपाल’ नामक संस्था के हवाले करके जब त्रिवेणी और बालकृष्ण मुंबई लौट रहे थे, तभी उन्होंने तय कर लिया कि वे मानव तस्करी की शिकार ऐसी बच्चियों के लिए अब काम करेंगे। वर्ष 2000 में बालकृष्ण और त्रिवेणी ने ‘रेस्क्यू फाउंडेशन’ संस्था की नींव रखी। उन दोनों को जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं, परिवार वालों, मोहल्लेदारों और दोस्तों ने रिश्ते तोड़ लिए कि वे किसी से क्या बताएंगे कि ‘ये लोग क्या काम करते हैं?’ मगर त्रिवेणी और उनके पति ने अपना इरादा नहीं बदला। कोठों से आजाद कराई गई बच्चियों को वे बेसहारा नहीं छोड़ सकते थे।

त्रिवेणी साल 2005 को कभी नहीं भूल सकतीं। एक मुक्ति-अभियान से लौटते हुए उनके पति कार-दुर्घटना में मारे गए। उन्हें आज भी यकीन नहीं है कि वह महज एक दुर्घटना थी। त्रिवेणी टूट गई थीं, मगर उन बच्चियों के प्रेम ने उन्हें बिखरने नहीं दिया। वह उन सबकी मम्मी थीं। उस दुर्घटना के बाद त्रिवेणी ने पत्रकारिता छोड़ संगठन के मुखिया का दायित्व संभाल लिया। अब तक वह 7,000 से अधिक लड़कियों को बचा चुकी हैं। ‘रेस्क्यू फाउंडेशन’ के चार आश्रम हैं, जिनमें 500 से अधिक ऐसी बच्चियां रहती हैं। वहां उनका मानसिक-शारीरिक उपचार तो होता ही है, उन्हें मुख्यधारा में लौटने लायक शिक्षित व हुनरमंद भी बनाया जाता है।