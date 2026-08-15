ऑफिस ब्वॉय से उद्यमी बनने की प्रेरक यात्रा

हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा- यह कोई नारा नहीं है, हालांकि इसे उपदेश देने या नारे के रूप में ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया, जबकि यह तो विशुद्ध जीवन-दर्शन है। अध्यात्म में सूक्ष्म धरातल पर ही नहीं, एक सभ्य नागरिक, मनुष्य बनने की कसौटी…

हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा- यह कोई नारा नहीं है, हालांकि इसे उपदेश देने या नारे के रूप में ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया, जबकि यह तो विशुद्ध जीवन-दर्शन है। अध्यात्म में सूक्ष्म धरातल पर ही नहीं, एक सभ्य नागरिक, मनुष्य बनने की कसौटी पर भी। हर कोई अपने आप को संवारने, श्रेष्ठ बनाने में जुट जाए, तो किसी परिवार, समाज, राष्ट्र और इस दुनिया को स्वर्ग बनने से कौन रोक लेगा? यह कहना आसान है, करना बहुत कठिन, क्योंकि इसके लिए पहली कुर्बानी अपनी अना की देनी होगी। दादासाहेब भगत ने यही किया, अपने अहंकार को बाजू में रखा, कर्म की पूजा की और देश के लिए मिसाल बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इनकी खूब सराहना की।

महाराष्ट्र का बीड जिला अक्सर सूखाग्रस्त होने के कारण देश-दुनिया में सुर्खियां बटोरता रहा है। यहीं के एक गरीब परिवार में आज से 35 साल पहले दादासाहेब पैदा हुए। पिता और माता, दोनों खेतिहर मजदूर थे। मां को भी मजदूरी इसलिए करनी पड़ती थी, ताकि दोनों वक्त चूल्हा जल सके। ऐसे में, दादासाहेब की पढ़ाई-लिखाई की ओर उनका ध्यान क्या जाता? फिर भी, पिता ने गांव के सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करा दिया था। चूंकि वह इलाका अक्सर सूखाग्रस्त रहता है, इसलिए गांव में पूरे साल मजदूरी लायक काम नहीं होता है, इसलिए मजदूर परिवार छह महीने तक दूसरे गांव जाकर गन्ने की कटाई, लदाई का काम करते हैं। उन दिनों में दादासाहेब सरकारी स्कूल के बोर्डिंग में ही रहते थे।

गरीबी और अभाव के बीच बड़े हो रहे दादासाहेब को गर्भावस्था के आखिरी महीनों में भी मां को गन्ना काटते और ढोते देखकर गहरी पीड़ा हुई, इसलिए बड़े होते ही छुट्टियों के दिनों में वह पिता के साथ कुआं खोदने की मजदूरी करने लगे। तब उन्हें 80 रुपये दिहाड़ी मिला करती थी। स्कूल के साथ-साथ मजदूरी करके दादासाहेब ने दसवीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद एक साल का आईटीआई का डिप्लोमा कोर्स किया। वहां से ‘ब्लू कॉलर वर्कर’ का प्रशिक्षण लेकर वह नौकरी की तलाश में पुणे आ गए।

दादासाहेब अब जल्द से जल्द अपने माता-पिता को कुछ सुकून के पल मुहैया कराना चाहते थे। पुणे की एक फैक्टरी में नौकरी भी मिल गई, मगर तनख्वाह सिर्फ 4,000 रुपये थी। इतने पैसों में वह अपने परिवार की मदद क्या ही कर पाते, मगर उस समय उनके पास विकल्प भी क्या था? वहीं उन्हें इन्फोसिस के अवसर के बारे में पता चला। किसी ने बताया कि वहां ‘ऑफिस ब्वॉय’ को 9,000 रुपये मिलते हैं। दादासाहेब के मौजूदा वेतन से दोगुने से भी ज्यादा! उस वक्त पैसा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए वह इन्फोसिस पहुंच गए।

दादासाहेब की नियुक्ति इन्फोसिस के एक बड़े गेस्ट हाउस में हुई। लगभग 1,000 कमरों के उस अतिथि-गृह में 500 मीटर का एक गलियारा था, जिसमें दिन भर पोंछा लगाने का जिम्मा दादासाहेब को मिला। छोटी उम्र से ही वह शारीरिक श्रम करते आ रहे थे और यहां भी दिन भर शारीरिक परिश्रम करना पड़ रहा था, जबकि उसी दफ्तर में उनके हमउम्र सिर्फ कंप्यूटर पर काम करके काफी पैसे कमा रहे थे। दादासाहेब इन काम करने वालों से कहा करते- ‘सर, मुझे भी आपके जैसा कुछ करना है।’ सब उनकी शैक्षिक योग्यता पूछते और यही जवाब मिलता कि ‘हम जो काम करते हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यता तुम्हारे पास नहीं है।’ एक दिन किसी ने कहा, ‘हां! ग्राफिक्स डिजाइन और एनिमेशन के क्षेत्र में तुम कुछ कर सकते हो। उसमें ‘क्रिएटिविटी’ अधिक महत्वपूर्ण है।’

इसी मोड़ पर बचपन में स्कूल में सीखी गई ड्रॉइंग और पेंटिंग की याद आई। दादासाहेब नाइट शिफ्ट में ऑफिस ब्वॉय का काम करते और दिन में एनिमेशन स्कूल जाते। इस शुरुआत के साल बीतते-बीतते वह पुणे की ही एक कंपनी में बतौर पेशेवर डिजाइनर नियुक्त कर लिए गए थे। इसके बाद वह ‘प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज’ पहुंचे। वहीं काम करते समय एक सड़क हादसे ने दादासाहेब को कई दिनों के लिए बिस्तर पर समेट दिया। अचानक आई इस आपदा ने यह अवसर दिखाया कि वह टेम्पलेट बनाकर ऑनलाइन बेच सकते हैं। आइडिया काम कर गया। तनख्वाह से ज्यादा यहां से कमाई होने लगी। दादासाहेब ने कुछ ही दिनों में नौकरी छोड़ दी और अपनी पहली कंपनी ‘नाइंथमोशन’ की नींव रखी। पैसे आए, तो उन्होंने पुणे और गांव में बंगले बनवाए, गाड़ियां खरीदीं, दूसरी तमाम सुख-सुविधाएं भी जुटाईं।

फिर कोरोना आ गया। लॉकडाउन में दफ्तर बंद करना पड़ा, तो दादासाहेब भी बारगांव चले आए। मगर पहाड़ी गोदी में बसे गांव में बिजली-इंटरनेट की समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में, उन्होंने अपनी जड़ों को याद किया कि किन अभावों में वह जीते थे। पुणे में अर्जित कुछ चीजों को समेटा और उससे हासिल पैसे को उन्होंने अपने स्टार्टअप में लगाने का फैसला किया। गांव के कुछ लड़कों के साथ मिलकर दादासाहेब ने पहाड़ी पर गोशाला जैसी एक छोटी सी जगह बनाई। वहां मोबाइल से इंटरनेट चलाना आसान था। एक तरफ गायें बंधतीं और दूसरी ओर वह गांव के बच्चों को डिजाइन सिखाया करते। दादासाहेब ने वहीं से अपनी स्टार्ट-अप कंपनी ‘डू ग्राफिक्स’ शुरू की, जिसने प्रधानमंत्री का ध्यान भी खींचा।

महामारी के बाद दादासाहेब पुणे लौटे, स्टार्टअप का कारवां आगे बढ़ा। वह शार्क टैंक में गए, तो उनके भक्तवत्सल प्रोडक्शन को अमन गुप्ता से एक करोड़ रुपये का निवेश भी मिला। तब से वह आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटे से गांव से निकले दादासाहेब भगत आज करोड़ों के मालिक हैं। डिजाइन की दुनिया की दिग्गज वैश्विक कंपनियों से वह प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। उनकी स्टार्टअप कंपनियां कई लोगों को रोजगार मुहैया करा रही हैं। ऐसे नौजवान को कौन सलाम न करेगा?