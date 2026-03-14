लाखों औरतों की जिंदगी में बदलाव का भगीरथ प्रयास

अपनी-अपनी समझ से हर इंसान अपने जीवन का लक्ष्य तय करता है। कोई खूब सारा दौलत कमाने का लक्ष्य चुनता है, कोई ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहता है, तो किसी का मकसद आध्यात्मिक उत्कर्ष को छूना होता है। बहुत सारे लोग पुरसुकून जिंदगी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं…

अपनी-अपनी समझ से हर इंसान अपने जीवन का लक्ष्य तय करता है। कोई खूब सारा दौलत कमाने का लक्ष्य चुनता है, कोई ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहता है, तो किसी का मकसद आध्यात्मिक उत्कर्ष को छूना होता है। बहुत सारे लोग पुरसुकून जिंदगी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। हालांकि, आज भी देश की आधी आबादी अपनी पहचान और किसी ऊंचे लक्ष्य से ज्यादा अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में, सुनंदा पवार जैसे लोगों ने वंचित औरतों को उनका हक दिलवाने का जो रास्ता चुना है, वह मानवीय तो है ही, देशसेवा की एक बड़ी नजीर भी है।

आज से करीब 66 साल पहले बारामती (महाराष्ट्र) के एक साधारण किसान परिवार में सुनंदा पैदा हुईं। यह वह दौर था, जब नया-नया आजाद हुआ देश शिद्दत से अपने सपनों को साकार करने में जुटा था। इनमें से एक बड़ा सपना लैंगिक समानता का था। क्या पूरी आबादी को शिक्षित किए बिना यह संभव है? भारत में तब पुरुषों में ही शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो भला महिलाओं की शिक्षा की बात कौन करता? हालांकि, बाकी हिन्दुस्तान के मुकाबले महाराष्ट्र खुशकिस्मत था कि उसके यहां 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में ही सावित्री बाई फुले अवतरित हो चुकी थीं और समाज के तमाम आक्षेपों के बावजूद बेटियों में शिक्षित बनने का अलख जगा चुकी थीं। सुनंदा के पिता मोहनराव नामदेवराव भापकर भी चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ना-लिखना सीखे। उन्होंने सरकारी खतालपट्टा प्राथमिक स्कूल में सुनंदा का दाखिला करा दिया। इस स्कूल में सातवीं जमात तक की ही पढ़ाई होती थी। सुनंदा बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी अच्छी थीं, लिहाजा उनकी इच्छा तो थी ही कि वह आगे की पढ़ाई जारी रखें। पिता की दूरदर्शिता ने सुनंदा को बारामती के महात्मा गांधी बालक मंदिर पहुंचा दिया।

सुनंदा एक साधारण किसान की बेटी थीं। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उन्हें रसोई में मां का भी हाथ बंटाना पड़ता, बर्तन साफ करने पड़ते, मगर इन सबका असर कभी स्कूल के नतीजों पर नहीं पड़ा। इसलिए, हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें कॉलेज जाने का भी सुअवसर मिला। सन् 1980 में सुनंदा ने पुणे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। पिता पर सुनंदा की शादी के लिए खानदान और नातेदारों का दबाव बढ़ता जा रहा था। सुंदर और गुणी सुनंदा पर सूबे के सबसे बड़े सियासी खानदानों में से एक पवार परिवार की निगाह पड़ी। शरद पवार तब तक मुख्यमंत्री बन चुके थे। उनके बड़े भाई अप्पा साहेब पवार ने अपने बेटे राजेंद्र पवार के लिए सुनंदा का हाथ मांग लिया।

पवार खानदान से जुड़ने के बाद सुनंदा की दुनिया एकदम बदल गई थी। कहां एक छोटे से किसान की छोटी सी लाडली, जो खेतों में, धूल-मिट्टी में खेलती-कूदती हुई बड़ी हुई और कहां चौबीसों घंटे सातों दिन मीडिया की सुर्खियां बनने वाले परिवार की बहू! खैर, उन्होंने जल्द ही परिवार की अपेक्षाओं के अनुरूप खुद को ढाल लिया। वह गृहस्थी में रम गईं। जब सुनंदा के दोनों बच्चे कुछ बड़े हुए, तो उनकी सलाहियत से प्रसन्न अप्पा साहेब ने सुनंदा को प्रोत्साहित किया कि वह उनके संगठन ‘एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट’ में कुछ काम करें। साल 1971 से ही यह ट्रस्ट बारामती में टिकाऊ खेती के क्षेत्र में काम करता आ रहा था।

दरअसल, अप्पा साहेब ने महसूस किया था कि शारदा नगर के किसान सुरक्षा कारणों से अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते और इसके कारण बारामती में बालिका शिक्षा की दर गिर रही है, जबकि उसे ऊपर उठना चाहिए था। इस समस्या के निदान के लिए सन् 1989 में उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए एक परिसर बनवाया। इसमें कॉलेज के साथ उन्होंने नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, प्राइमरी स्कूल और करीब 800 लड़कियों के रहने के लिए छात्रावास बनवाए। चूंकि अप्पा साहेब खुद लड़कियों से उनकी समस्याओं के बारे में बात नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सुनंदा को यह दायित्व सौंपा और साल 2000 में अप्पा साहेब की मौत के बाद तो ट्रस्ट का पूरा दायित्व सुनंदा और उनके पति के ऊपर आ गया।

सुनंदा जब हॉस्टलों का प्रबंधन देख रही थीं, तब कई लड़कियों की माओं से उन्हें बात करने का मौका मिला। उन्होंने पाया कि उन्हें कई कल्याणकारी सरकारी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं! ऐसे में, सुनंदा ने बारामती की 15,000 महिलाओं के साथ ‘शारदा महिला संघ’ की शुरुआत की। इसके तहत इन महिलाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बताया गया कि वे क्या-क्या उत्पादन कर सकती हैं, उन्हें उनकी पैकेजिंग कैसे करनी चाहिए?

जब सुनंदा ने देखा कि इन महिलाओं के पास अपने उत्पादों की नुमाइश और बिक्री के लिए कोई मंच नहीं है, तो उन्होंने ‘भीमथडी जत्रा’ की शुरुआत की। इससे दस्तकारी, आभूषण, चूड़ियां, मसाले और खाने-पीने की घरेलू चीजें बनाने वाली महिला उद्यमियों को मंच मिल गया। सुनंदा यहीं नहीं रुकीं। साल 2016 में उन्होंने लड़कियों को पुलिस-भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने का एक कार्यक्रम शुरू किया। अब तक 800 लड़कियों को उनकी संस्था ने प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 400 का चयन हो चुका है।

ग्रामीण महिलाओं के बीच काम करते हुए सुनंदा को पता चला कि कई गांवों के स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय ही नहीं है, इसलिए वे दिन भर पानी ही नहीं पीतीं, तब उन्होंने उन स्कूलों में लड़कियों के लिए न सिर्फ शौचालयों की व्यवस्था कराई, बल्कि उनकी स्वच्छता और सेहत को लेकर सालाना कार्यशालाएं आयोजित करनी शुरू कीं। सोचिए! एक सुनंदा के प्रयासों से अब तक बारामती की ढाई लाख से अधिक औरतों और बच्चियों की जिंदगी में बदलाव की रोशनी आई है। अब इससे सार्थक जीवन कोई क्या जिएगा!