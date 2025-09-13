बेंगलुरु से लगाव ने उन्हें पर्यावरण प्रेमी बना दिया
दुनिया का अमूमन हर कोना कोलाहल में डूबा हुआ है। कहीं साम्राज्यवादी ताकतों की आक्रामकता से मानवता कराह रही, तो कहीं अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई ने उसे लहूलुहान कर रखा है, मगर इन सबके बीच भी अरबों अमनपसंद लोग उम्मीद का दामन थामे जी रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच कपिल शर्मा जैसे लोग हैं, जो बगैर कोई शोर-शराबा किए, बिना किसी इनाम और दाम की कामना के इस दुनिया को हरा-भरा, रहने लायक बनाने में जुटे हैं। दरअसल, वे जानते हैं कि धरती के हर इंसान के हिस्से मेें कम ही वक्त मुकर्रर है और इसी में हमें अपने होने को मानीखेज बनाना है।
कपिल जब पैदा हुए, तब रायपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, हालांकि उनकी किशोरावस्था तक वह छत्तीसगढ़ की राजधानी बन चुका था। शहर के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स स्कूल से उनकी हाईस्कूल तक की पढ़ाई-लिखाई हुई। बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले कपिल को साल 2001 में प्रवेश परीक्षा देने के लिए बेंगलुरु जाना था। लगभग 1,400 किलोमीटर दूर बसे इस महानगर को लेकर उनके मन में उत्सुकता और उलझनें, दोनों थीं। पता नहीं, कैसा शहर होगा? कहां रुकेंगे? कैसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे? परीक्षा केंद्र पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी?
पूरे रास्ते किताबों में उलझे कपिल जब पहली बार बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, तो सड़कों की दोनों तरफ करीने से खड़े पेड़ों की कतारों ने उनका मन मोह लिया। शहर की कोई सड़क ऐसी नहीं दिखी, जो पेड़ों से आच्छादित न हो। जिस कक्षा में वह परीक्षा देने बैठे, उसमें कोई पंखा नहीं था। उन्हें अचरज हुआ। मगर बेंगलुरु की आबोहवा ही ऐसी थी। रायपुर में तो माता-पिता को अक्सर यही कहते सुना था कि आज तापमान 46-47 डिग्री तक पहुंचेगा। दोपहर में वहां की सड़कें सूनी पड़ जातीं, क्योंकि लोग बाहर निकलने से कतराते थे, मगर बेंगलुरु की बात ही निराली थी। वहां तो फुहारें पड़ रही थीं और गरमी का दूर-दूर तक कोई एहसास न था।
कपिल के दिल में एक चाह उठी, काश! यहीं के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल जाता। उनकी चाहत पूरी हुई। वह प्रवेश परीक्षा में कामयाब हो गए थे और उनका नया ठिकाना बना डॉ आंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु। इसमें भी कपिल को अपना मनपसंद पाठ्यक्रम ‘बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (कंप्यूटर साइंस)’ मिल गया था। बेंगलुरु में रहते और पढ़ते हुए कपिल को उससे मोहब्बत होती चली गई। ऐसे में, इंजीनियरिंग के बाद जब आईटी कंपनी ‘टोरी हैरिस बिजनेस सॉल्यूशन’ ने इसी शहर में नौकरी का प्रस्ताव दिया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
मगर 2004-05 से बेंगलुरु में एक ऐसी बात होने लगी थी, जो कपिल को कचोटती थी। दरअसल, मेट्रो, सड़कों के चौड़ीकरण और दूसरी विकास परियोजनाओं के लिए इस महानगर में सैकड़ों साल पुराने, चालीस-चालीस फीट ऊंचे, घने पेड़ काटे जाने लगे थे। कपिल को बुरा तो लग रहा था, मगर वह समझ नहीं पा रहे थे कि किया क्या जाए? शहर का विस्तार और जन-सुविधाओं का विकास भी जरूरी था। पांच दिन तो उनके दफ्तर के काम में कट जाते, मगर शनिवार और रविवार को ज्यादा शिद्दत से महसूस होता कि बेंगलुरु को देश के दूसरे प्रदूषित शहरों सा बनने से बचाना चाहिए।
बेचैनी बढ़ी, तो कपिल ने शनिवार को संबंधित सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों से मिलकर पूछना शुरू कर दिया कि एक नागरिक के नाते वह अपने प्यारे शहर के लिए क्या कर सकते हैं? काफी अफसरों और लोगों से मुलाकात के बाद कपिल को यही लगा कि उनके वश में यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। साल 2007 में अपने घर के बाहर बादाम का पौधा लगाकर उन्होंने अपनी मुहिम की शुरुआत की। इसे नाम दिया ‘से ट्रीज’। बतौर इंजीनियर वह इस बात से वाकिफ थे कि संख्या के बजाय गुणवत्ता हमेशा ज्यादा अहम होती है। इसलिए इस बात को लेकर वह बहुत सजग रहे कि पौधों के पेड़ बनने तक उनकी देखभाल हो सके।
सरकारी वन विभाग के अधिकारियों और दूसरे अफसरों से उन्हें यह संकेत मिल ही चुका था कि सड़क किनारे के पेड़ों को भले काटा जा रहा हो, मगर बहुत सारे ऐसे स्थान खाली पड़े हैं, जहां नए पेड़ लगाए जा सकते हैं। कपिल सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, पार्कों, झीलों के किनारे ऐसी जगहों की निशानदेही में जुट गए, जो सड़कों के चौड़ीकरण या किसी निर्माण-कार्य का कभी शिकार न हो सकती हों। कई प्रकृति-प्रेमी स्वयंसेवी उनके साथ जुड़ने लगे थे। साल 2008 में उन्होंने शहर में 100 पौधे लगाए। मगर नौ से पांच की नौकरी के बाद कपिल के पास बहुत कम वक्त बचता था और यह बात उन्हें परेशान करती रहती कि जिस रफ्तार में पेड़ कट रहे हैं, उनके मुकाबले तो सप्ताहांत में पौधे लगाने की दर कुछ भी नहीं।
कपिल ने लोगों और कॉरपोरेट सेक्टर से उनकी मुहिम से जुड़ने की अपील की। अपील सुनी गई। उनका कारवां बढ़ता गया। आज 25,000 से अधिक प्रकृति-प्रेमी और 400 से अधिक कॉरपोरेट पार्टनर ‘से ट्रीज’ से जुड़ चुके हैं। बीते डेढ़ दशक में इस संगठन ने बेंगलुरू समेत कई शहरों, गांवों में पचास लाख से अधिक महोगनी, आम, जामुन, नीम, गुलमोहर, कटहल, बादाम, नागलिंग, बांस जैसे फल व इमारती लकड़ी देने वाले पौधे लगाए हैं। ‘से ट्रीज’ द्वारा लगाए गए 80 फीसदी पौधे पेड़ में तब्दील होते हैं। इस संस्था ने जल-संरक्षण में भी शानदार काम करते हुए देश की 50 से अधिक झीलों और 120 शहरी वनक्षेत्र को नया जीवन दिया है। कपिल शर्मा आज अमेरिका की प्रतिष्ठित वित्तीय कंपनी गोल्डमैन सैश में वाइस प्रेसिडेंट हैं। मगर उन्होंने 2007 में बेंगलुरु से मोहब्बत में जो मुहिम छेड़ी थी, वह अब हजारों शहरी लोगों व लाखों किसानों की जिंदगी के लिए परिवर्तनकारी पहल बन गई है।
प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह
