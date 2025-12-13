हजारों सपनों को श्वेता ने अपनी सेवा से बचा लिया

संक्षेप: बरसों पहले किसी शख्सीयत के बारे में एक जुमला पढ़ा था- वह गिरे, उठे, फिर गिरे और अब जो उठे, तो हजारों उनके संग उठ गए। श्वेता अग्रवाल के सफरनामे को पढ़ते हुए अनायास वह जुमला याद हो आया…

बरसों पहले किसी शख्सीयत के बारे में एक जुमला पढ़ा था- वह गिरे, उठे, फिर गिरे और अब जो उठे, तो हजारों उनके संग उठ गए। श्वेता अग्रवाल के सफरनामे को पढ़ते हुए अनायास वह जुमला याद हो आया। श्वेता का ‘उन्मुक्त फाउंडेशन’ भुवनेश्वर के हजारों गरीब बच्चों के लिए एक ऐसा प्रकाश-स्तंभ साबित हुआ है, जिसकी रोशनी से उनका पूरा जीवन आलोकित हो उठा है। श्वेता जैसी बेटियों पर पूरे समाज और देश को नाज होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के हापुड़ का एक अग्रवाल परिवार दशकों पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आ बसा था। उसी निम्न मध्यवर्गीय परिवार में आज से 41 साल पहले श्वेता पैदा हुईं। पिता स्थानीय जेसी मिल्स में काम करते थे और मां गृहिणी थीं। हर माता-पिता की तरह उन्होंने भी शहर के एक अच्छे स्कूल में अपने दोनों बच्चों (श्वेता व उनके बड़े भाई) का नाम लिखवाया था। श्वेता पढ़ने में काफी अच्छी थीं, मगर नन्हे बच्चों को कहां पता होता है कि माता-पिता कितनी मुश्किलों से उनकी जरूरतें जुटाते हैं! पिता जिस फैक्टरी में काम करते थे, वह अचानक बंद हो गई। अग्रवाल परिवार के लिए यह किसी मुसीबत से कम न था। आखिर उसी नौकरी की बदौलत पूरा परिवार चल रहा था। कुछ सोच-विचार के बाद पिता ने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी, ताकि वहां छोटा-मोटा कारोबार करके परिवार चलाया जाए। दिल्ली पहुंचकर साझेदारी में उन्होंने ड्रॉइंग बॉक्स इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की एक फैक्टरी डाली। काम चल निकला। जब मुनाफा आने लगा, तो वही हुआ, जो अक्सर साझेदारी के कारोबार में होता है। श्वेता के पिता दगाबाजी के शिकार हो गए।

जाहिर है, इन सबका असर परिवार और बच्चों पर पड़ना ही था। श्वेता और उनके भाई की स्कूल फीस में देरी होने लगी थी। श्वेता तब कक्षा सात में थीं। एक दिन फीस न चुकाने के कारण स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ने सभी बच्चों के सामने श्वेता और उनके भाई को बहुत अपमानित किया। उस लंच टाइम को वह आज तक नहीं भूल सकीं। वाइस प्रिंसिपल ने न सिर्फ उनके पिता की आर्थिक स्थिति का उपहास उड़ाया, बल्कि लंच के बाद उन दोनों को कक्षा में बैठने तक की इजाजत नहीं दी थी। आहत श्वेता ने उसी दिन अपनी मां से कहा था- अगर मैं जिंदगी में इतनी सक्षम हुई कि मदद कर सकूं, तो कभी किसी बच्चे को इस तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगी।

यह एक बेटी का अपनी मां के साथ-साथ खुद से किया गया वादा था। स्कूल बदल गया था, मगर कुछ बनने का जुनून बढ़ता चला गया। श्वेता अच्छे नंबरों से कक्षाएं पास करती गईं। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अपने माता-पिता पर वह अपनी उच्च शिक्षा का बोझ नहीं पड़ने देंगी, इसलिए जब ग्वालियर के एमआईटीएस कॉलेज में आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम के लिए उनका चयन हुआ, तो उन्होंने एजुकेशन लोन लेकर और पार्ट टाइम काम करके इसकी फीस अदा की।

उन दिनों अच्छे आर्किटेक्ट को कॉरपोरेट कंपनियां हाथोंहाथ लेती थीं। साल 2007 में दिल्ली की एक कॉरपोरेट कंपनी से श्वेता ने अपने करियर की शुरुआत की। कॉलेज के दिनों के साथी को जीवनसाथी बनाने का फैसला किया, तो माता-पिता भरपूर आशीर्वाद लिए साथ आ खड़े हुए। पति भी कॉरपोरेट दुनिया का ही हिस्सा थे। शादी के कुछ साल बाद दोनों कोलकाता चले आए थे, मगर कॉरपोरेट क्षेत्र की भागदौड़ भरी जिंदगी दोनों को रास नहीं आ रही थी। लिहाजा, श्वेता और उनके पति ने फैसला किया कि किसी छोटे शहर में चलकर बसा जाए। चूंकि श्वेता के पति ओडिशा के थे, इसलिए वे दोनों भुवनेश्वर चले आए। भुवनेश्वर पहुंचते ही श्वेता को एक अस्पताल में प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट का अहम ओहदा मिल गया था। उन दिनों देश में हॉस्पिटल डिजाइन की समझ रखने वाले आर्किटेक्ट बहुत कम थे। बहुत छोटी उम्र से काम करती आ रहीं श्वेता को अपनी नौकरी से बहुत संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, लिहाजा एक दिन नौकरी से इस्तीफा देकर वह जिंदगी का मकसद समझने के लिए भारत भ्रमण पर निकल पड़ीं। इस दौरान उन्होंने लद्दाख से लेकर नेपाल तक की यात्रा की।

यात्रा से लौटकर उन्होंने नई नौकरी ज्वॉइन कर ली थी, क्योंकि सारे पैसे खर्च हो गए थे। साल 2015 की दीवाली की रात श्वेता अपने पति के साथ भुवनेश्वर की मुंडा सही बस्ती से गुजर रही थीं। वह बस्ती घुप्प अंधेरे में डूबी हुई थी। यह बात श्वेता को चुभ गई थी। 2016 में उन्होंने इस त्योहार के आने पर दीये व तेल के कई पैकेट बनाए और दीवाली की पहली रात चुपचाप उनके दरवाजे पर रखकर लौट रही थीं कि कुछ बच्चों ने उन्हें घेर लिया। श्वेता उड़िया नहीं जानती थीं। पहले कुछ डर लगा। मगर फिर बच्चों ने इतना अच्छा व्यवहार किया कि उन्हें लगा कि इनके साथ कुछ काम करना चाहिए।

जनवरी में श्वेता ने वहां एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। विषय था- मेरा सपना, मेरी दुनिया। मानस नाम के एक बच्चे ने हवाईअड्डे का बेहद सुंदर चित्र बनाया, उसका सपना पायलट बनने का था। श्वेता जानती थीं कि इन बच्चों के सपने बेमौत मर जाएंगे, क्योंकि उनके अभिभावक उन्हें इसके लिए जरूरी शिक्षा नहीं दिला सकेंगे। श्वेता ने इन बच्चों को उड़ने के लिए पंख देने का फैसला किया। उन्हें खुद को व्यक्त करने के लिए एक रचनात्मक केंद्र के रूप में उन्होंने ‘उन्मुक्त’ की शुरुआत की, जिसे बाद में गैर-लाभकारी संस्था ‘उन्मुक्त फाउंडेशन’का रूप दिया गया।

आज श्वेता और उन्मुक्त फाउंडेशन की बदौलत हाशिये पर जीने वाले समाज के 3,800 बच्चों को जीने की सार्थक दिशा मिल चुकी है। इस बीच निजी जिंदगी में उन्होंने 14 वर्षों के सुखद दांपत्य जीवन के बाद विलगाव का अवसाद भी झेला, लोगों से गरीब बच्चों के अंग निकालकर बेचने जैसे हास्यास्पद आरोप भी झेले, मगर वह अपने ईमान और साथियों के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ती रहीं, बढ़ती जा रही हैं।