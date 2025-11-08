खानाबदोशों के लिए वह किसी मसीहा से कम नहीं

संक्षेप: जिंदगी की खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में ही है। हम बनना कुछ और चाहते हैं, बन कुछ और जाते हैं। इसीलिए सयाने लोग कहते हैं, जीवन के हरेक क्षण को भरपूर जीने वाले लोग ही अपने देश-समाज और इंसानियत को कुछ ऐसा देकर जाते हैं…

जिंदगी की खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में ही है। हम बनना कुछ और चाहते हैं, बन कुछ और जाते हैं। इसीलिए सयाने लोग कहते हैं, जीवन के हरेक क्षण को भरपूर जीने वाले लोग ही अपने देश-समाज और इंसानियत को कुछ ऐसा देकर जाते हैं, जिसके लिए आने वाली नस्लें उनको याद करती हैं। मित्तल पटेल ऐसे ही खास लोगों में से एक हैं।

करीब 44 साल पहले मेहसाणा (गुजरात) के शंखलपुर गांव में मित्तल पैदा हुईं। माता-पिता, दोनों खेती-किसानी से जुड़े थे। उन्होंने बेटी को बड़े लाड से पाला। मित्तल एक ऐसे माहौल में बड़ी हुईं, जहां लड़की होने के कारण उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। इसीलिए उनके गांव में जब कोई बहुरूपिया किसी देवता का रूप धरकर आता या सांप के खेल व रस्सियों पर अपनी कलाबाजी दिखाता या फिर चाकू-छुरी पर सान चढ़ाने की आवाजें लगाता, मित्तल इन हुनरमंदों को सराहने वाली भीड़ की पहली कतार में होतीं। तब उन्हें कहां पता था कि गांव की जरूरतें पूरी करने वाले और सबका मनोरंजन करने वाले ये लोग खानाबदोश जनजाति के हैं।

पढ़ने-लिखने में तेज मित्तल पटेल का हर परीक्षा-परिणाम माता-पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर देता और ऐसे में उन्होंने तय किया कि बेटी जो कुछ भी पढ़ना चाहेगी, वे पढ़ाएंगे। बारहवीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने के बाद मित्तल अहमदाबाद आ गई थीं। दरअसल, स्कूल के दिनों से ही वह आईएएस बनने के सपने देखा करती थीं और इसकी तैयारी के लिए तब अहमदाबाद में पढ़ना उन्हें मुनासिब लगा था। वहां पहुंचकर मित्तल ने सोचा कि अगर पत्रकारिता में स्नातक किया जाए, तो यूपीएससी की तैयारी में भी मदद मिल जाएगी और एक पेशेवर डिग्री हाथों में होगी। लिहाजा, उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया।

मित्तल पूरी गंभीरता से अपनी पढ़ाई में जुट गईं। साल 2004 की बात है। उन्हें पता चला कि ‘चरखा’ नाम का एक स्थानीय संगठन पत्रकारिता के बच्चों को विभिन्न विषयों पर शोध के लिए फेलोशिप देता है। मित्तल ने भी आवेदन किया और वह इस फेलोशिप के लिए चुन ली गईं। दक्षिण गुजरात के गन्ना मजदूरों के हालात को उन्होंने अपने अध्ययन का विषय बनाया। मित्तल यह तो जानती थीं कि ये मजदूर टेंट में रहते हैं, मगर वह बिल्कुल नहीं जानती थीं कि इनके टेंट और फौजी टेंटों में जमीन-आसमान का फर्क होता होगा।

नवंबर का पहला हफ्ता था। मित्तल इन मजदूरों से मिलने एक गांव पहुंची। मगर उनका ‘पड़ाव’ गांव से काफी दूर था। वहां पहुंचकर उन्होंने जो हालात देखे, तो उनके जैसे होश उड़ गए। वे प्लास्टिक से ढकी छोटी-छोटी झोंपड़ियां थीं। मित्तल यह सोचकर वहां गई थीं कि वे सब उनके गांव के आम मजदूरों की तरह होंगे। उनसे बात करके उनकी समस्याएं समझेंगी और लौटकर अपना प्रोजेक्ट लिख लेंगी। मगर वहां के हालात झटके देने वाले थे। मित्तल ने एक ठेकेदार से संपर्क साधा, जो आदिवासी इलाकों से मजदूरों को उस पड़ाव में ले आते थे। मगर ठेकेदार ने यह कहते हुए उनको टाल दिया कि इनके बारे में लिखने लायक कुछ भी नहीं है। आप यहां से जाएं।

मित्तल जो देख रही थीं और ठेकदार जो बोल रहा था, वे दोनों नदी के दो किनारे की तरह थे। वह सोचने लगीं कि अब क्या किया जाए, शाम होने लगी थी। वहां रुकने की कोई व्यवस्था न थी। न उनके पास सर्दी से बचने के कपड़े थे। तभी एक नौजवान सात-आठ महीने के बच्चे को गोद में उठाए वहां आया। वे दोनों जख्मी थे। युवक के मुंह से खून बहता जा रहा था। उसने बताया कि वे खेतों में काम करके आ रहे थे। दो मोटरसाइकिल सवार उसकी पत्नी को जबरन उठा ले गए। विरोध करने पर जालिमों ने मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा।

मित्तल ने सोचा कि अभी पुलिस आएगी। महिला को बरामद कर लाएगी। मगर आधे घंटे के बाद उन्होंने देखा कि सब कुछ सामान्य हो गया और सब अपनी-अपनी झोंपड़ी में जाकर खाना बनाने लगे। जब मित्तल ने पूछा कि आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, तो जवाब मिला- ठेकेदार नाराज हो जाएगा और उन्हें काम नहीं देगा। यह बेहद पीड़ादायक स्थिति थी। एक मासूम अपनी मां से बिछड़ गया था, पति-पत्नी अलग हो गए थे, पूरा परिवार बिखर गया था, मगर पेट भरने की मजबूरी ने सबकी जुबान पर ताले जड़ दिए थे।

मित्तल तब महज 23 साल की थीं। रात हो चुकी थी। एक अकेली महिला की झोपड़ी में वह रात उन्होंने किसी तरह काटी। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने इन सबको इनके हाल पर छोड़ दिया, तो अफसर क्या खाक बनेंगी? अगले डेढ़ महीने तक वह उन आदिवासियों के बीच रहीं। उनकी परेशानियों को खुद जीकर देखा। मित्तल आदिवासियों की समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों व नेताओं से भी मिलीं, उन्हें मिलने वाली कम मजदूरी का मुद्दा उठाया, पर सबने बस यही कहकर टालने की कोशिश की कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं।

मित्तल ने उसी समय आईएएस बनने का सपना त्याग दिया। जब अधिकारियों के हाथों में कुछ है ही नहीं, तो फिर अफसर क्या बनना? पत्रकारिता में गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी उन्होंने मुख्यधारा के मीडिया में शामिल होने के बजाय हाशिये के लोगों की खिदमत का रास्ता चुना। एक अन्य फेलोशिप के तहत उन्होंने गुजरात के खानाबदोश लोगों को पहचान दिलाने की पहल शुरू की। कोई सरकारी दस्तावेज न होने के कारण पुलिस अक्सर खानाबदोशों को ही अपराधी ठहरा देती थी।

मित्तल ने साल 2010 में ‘विचरता समुदाय समर्थन मंच’ की नींव रखी और आज सिर्फ उनकी बदौलत गुजरात के साढ़े सात लाख खानाबदोशों के पास वैध पहचान-पत्र है, हजारों को घर और तमाम सरकारी सुविधाएं हासिल हैं। लगभग पांच हजार नौजवान नौकरी कर रहे हैं और हजारों स्कूल जा रहे हैं। अब ऐसी नारी शक्ति को देश कैसे न सलाम करेगा?