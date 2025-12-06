झोपड़पट्टियों में शिक्षा का अलख जगाती शाहीन

संक्षेप: कहते हैं, जिंदगी के बारे में यात्राएं आपको जितना सिखाती हैं, कोई स्कूल या कॉलेज उतना नहीं सिखा पाता। हमारी आज की किरदार शाहीन मिस्त्री इसका बड़ा उदाहरण हैं। सन् 1971 में मुंबई (तब बंबई) के एक संपन्न परिवार में पैदा हुईं शाहीन…

कहते हैं, जिंदगी के बारे में यात्राएं आपको जितना सिखाती हैं, कोई स्कूल या कॉलेज उतना नहीं सिखा पाता। हमारी आज की किरदार शाहीन मिस्त्री इसका बड़ा उदाहरण हैं। सन् 1971 में मुंबई (तब बंबई) के एक संपन्न परिवार में पैदा हुईं शाहीन की मां ‘स्पीच थिरेपिस्ट’ थीं और पिता बैंकर। बैंकर भी ऐसे कि शाहीन पांच मुल्कों में पली-बढ़ीं। दरअसल, शाहीन के पिता सिटीग्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। लिहाजा, एक से दूसरे देश में उनका तबादला होता रहता। लेबनान, ग्रीस, इंडोनेशिया होते हुए परिवार आखिर में अमेरिका पहुंचा। वहां कनेक्टिकट के एक निजी हाईस्कूल में दाखिला मिल गया था और शाहीन ने इत्मीनान की सांस ली कि अब यहीं से वह अपना हाई स्कूल मुकम्मल करेंगी। इसके पहले वह अलग-अलग मुल्कों के नौ स्कूलों में पढ़ चुकी थीं।

शायद आप भी यही सोच रहे हों कि शाहीन कितनी खुशकिस्मत थीं कि छुटपन में ही उन्हें इतने मुल्कों और शहरों को देखने का मौका मिला, मगर नन्ही शाहीन के लिए ऐसा नहीं था। एक तो वह मिजाज से शर्मीली थीं और किसी से मित्रता पक्की हो पाती, इसके पहले ही पिता को नए शहर की ओर कूच करने का फरमान आ जाता। हर शहर के माहौल व मिजाज के अनुरूप खुद को ढालना और पुराने दोस्तों को गंवाकर नए दोस्त बनाना आसान नहीं था। बहरहाल, इन तबादलों ने तजुर्बे खूब दिए। अलग-अलग देशों और शहरों की खूबियों व तहजीब को जानने-समझने का भरपूर मौका मिला।

शाहीन जब किशोरावस्था में पहुंचीं, तो उन्हें गर्मी की छुट्टियों में दोस्तों के साथ स्वयंसेवा करने का अवसर मिलने लगा। लावारिस जानवरों को गोद लेने का शौक उनमें उसी वक्त पैदा हुआ और इस तरह वह बेहद संवेदनशील शख्सियत की मालकिन बनती गईं। चूंकि परिवार की मूल जड़ें हिन्दुस्तान में थीं, इसलिए गर्मी की छुट्टियों का एक हिस्सा घर वापसी के नाम रहता। माता-पिता की यही इच्छा थी कि बच्चे अपनी जड़ों को कभी न भूलें, इसलिए परिवार हर गर्मी में कुछ दिनों के लिए मुंबई लौट आता था। शाहीन ने अपने भाई के साथ मिलकर मुंबई वाले घर के पिछवाड़े में आवारा जानवरों के लिए एक शेड बनवाया था। उससे उन्हें गहरा लगाव होता गया। वह रिश्तेदारों से उसके बारे में अक्सर पूछती रहतीं।

अपने स्कूली जीवन में शाहीन एक प्रतिभाशाली छात्रा रहीं। अमेरिका की प्रतिष्ठित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपने यहां दाखिला दिया। यह सन् 1989 की बात है। तब शाहीन प्रथम वर्ष की ही छात्रा थीं। दस्तूरन गर्मियों की छुट्टियों में वह मुंबई पहुंची थीं। एक दिन नरीमन प्वॉइंट पर उनकी टैक्सी ट्रैफिक में फंस गई। कार का शीशा जैसे ही नीचा किया, एक साथ कई नन्हे हाथ भीख मांगने के लिए शीशे से आ सटे थे। शाहीन ने उन बच्चों को गौर से देखा। उन सभी की आंखों में गहरी बेचारगी तैर रही थी। कुछ सवाल बेसाख्ता शाहीन के भीतर उठ आए- ‘शाहीन, आपको अमेरिका क्यों लौट जाना चाहिए? वहां लौटने से ज्यादा मूल्यवान क्या भारत में ही कोई काम करना नहीं होगा?’

उस वर्ष माता-पिता मुंबई साथ नहीं आए थे। शाहीन ने उन्हें फोन लगाया और जो कुछ उनसे कहा, वह बात माता-पिता को हैरान कर गई थी, मगर उन्हें बेटी पर फख्र कहीं ज्यादा हुआ। जिस टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दुनिया भर के युवा लालायित रहते हैं, उसके दाखिले को ठुकराकर उनकी बेटी ने अपनी मातृभूमि के बेबस बच्चों के लिए कुछ करने का इरादा जताया था। बाद में माता-पिता भी मुंबई लौट आए।

शहर के सेंट जेवियर्स कॉलेज में शाहीन ने स्नातक (समाजशास्त्र) कोर्स में दाखिला लिया। उन्होंने अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों को भीख मांगने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए राजी किया। वह कई स्कूलों में गईं और वहां के प्रबंधन को कायल किया कि वे इन बच्चों को शिक्षा-दान देने के लिए उन्हें अपनी खाली कक्षाओं का इस्तेमाल करने दें। कोलाबा के होली नेम स्कूल ने पहली हामी भरी और साल 1991 में पहला आकांक्षा केंद्र वहीं खुला। आस-पास की झुग्गियों के पंद्रह बच्चों से इसकी शुरुआत हुई।

इसके अगले ही साल ग्रेजुएशन की डिग्री शाहीन के हाथों में थी। उन्होंने अपना लक्ष्य चुन लिया था। 1992-93 में उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और अपने मिशन में जुट गईं। ‘आकांक्षा’ पहल ने देखते-देखते ‘आकांक्षा फाउंडेशन’ का रूप लिया। इसके तीन केंद्रों व 21 स्कूलों में झोपड़पट्टियों के 6,500 से अधिक बच्चे आने लगे। उत्साहित शाहीन ने साल 2008 में ‘टीच फॉर अमेरिका’ से प्रेरणा लेते हुए टीच फॉर इंडिया (टीएफआई) की शुरुआत की। इस अभियान के जरिये उन्होंने ऐसे शिक्षा सेनानी तैयार करने का बीड़ा उठाया, जो शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त गैर-बराबरी को दूर कर सकें। टीएफआई संगठन उत्कृष्ट कॉलेज स्नातकों व युवा पेशेवरों (फेलो) को कम आय वाले स्कूलों में दो साल के लिए पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में नियुक्त करता है। इस अवधि में ये युवा देश की शिक्षा-प्रणाली की हकीकत से परिचित होते हैं। जाहिर है, इसके पीछे अपेक्षा यही है कि ये युवा शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए उत्साहित होंगे।

टीएफआई कॉरपोरेट दानदाताओं, विभिन्न फाउंडेशनों और धनाढ्य लोगों की इमदाद से संचालित हो रहा है। इसे हर साल हजारों आवेदन प्राप्त होते हैं। आज इसके एक हजार फेलो आठ शहरों में कक्षाएं ले रहे हैं, जिससे 33,500 बच्चे सीधा फायदा उठा रहे हैं। टीएफआई के पूर्व छात्रों व शिक्षा सेनानियों ने 160 से अधिक अपनी-अपनी शिक्षण संस्थाएं शुरू की हैं। शाहीन मिस्त्री चाहतीं, तो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से ऊंची तालीम हासिल कर अमेरिका में आराम की जिंदगी जी लेतीं, मगर जो सार्थकता उनकी जिंदगी ने अपनी मातृभूमि में पाई है, शायद वह उससे वंचित रह जाती।