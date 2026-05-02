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सिनेमा के बजाय सेना की वर्दी चुनने वाली सुंदरी

May 02, 2026 11:05 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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महज तीन साल पहले वह चकाचौंध भरी दुनिया की एक खूबसूरत शख्सियत थीं। उनके बेशुमार प्रशंसक और चाहने वाले थे, मगर चंद दिनों में ही उस जहीन दिमाग युवती को चमक-धमक के पीछे का खोखलापन दिख गया…

सिनेमा के बजाय सेना की वर्दी चुनने वाली सुंदरी

महज तीन साल पहले वह चकाचौंध भरी दुनिया की एक खूबसूरत शख्सियत थीं। उनके बेशुमार प्रशंसक और चाहने वाले थे, मगर चंद दिनों में ही उस जहीन दिमाग युवती को चमक-धमक के पीछे का खोखलापन दिख गया। उसके बाद का उनका फैसला हैरान करने वाला था। आज वह जिस वर्दी में शोभित हैं, उसे देखते ही डेढ़ अरब हिन्दुस्तानी श्रद्धा से अपना सिर नवा देते हैं। पूर्व मिस इंडिया कशिश मेथवानी का सैन्य अफसर बनने का यह सफरनामा इस मायने में बेमिसाल है कि अपार शोहरत-दौलत वाली आरामदेह जिंदगी छोड़कर उन्होंने उस मोर्चे को चुना है, जहां कदम-कदम पर जोखिम है और वतन पर जान निसार करने को सबसे बड़ा तमगा माना जाता है। जीवन हो, तो सचमुच ऐसा हो!

जनवरी 2001 में महाराष्ट्र के उल्हास नगर में कशिश पैदा हुईं। पिता गुरुमुख दास तब रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक हुआ करते थे और मां शोभा मेथवानी पुणे के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थीं। शोभा और गुरुमुख ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश में इस बात का खास ख्याल रखा कि उन्हें कहीं से भी यह न लगे कि वे दूसरों से अलग और सुविधा-संपन्न हैं। कशिश और उनकी बहन की पढ़ाई-लिखाई आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई। माता-पिता चाहते थे कि बेटियां हरफनमौला बनें। कशिश ने कहा, उन्हें डांस सीखना है, तो मां ने फौरन भरतनाट्यम की कक्षा में दाखिला दिला दिया। तबला बचाने की हूक उठी, तो उसका भी इंतजाम किया गया। स्कूल में वाद-विवाद प्रतियोगिता हो या खेल-कूद की प्रतिस्पर्द्धा, कशिश को हर क्षेत्र में हाथ आजमाना था।

नन्ही कशिश की इन खूबियों को देखते हुए एक परिचित ने शोभा से कहा था कि आपकी बेटी असाधारण है, एक दिन जरूर कुछ खास करेगी। तब पति की तबादले वाली नौकरी को देखते हुए शोभा को यही लगा था कि कशिश किसी एक विधा में पारंगत भले न बन पाएं, मगर उन्हें इन सभी विषयों का कुछ-कुछ इल्म जरूर हो जाएगा। कक्षा के साथ-साथ कशिश की रुचियां भी बदलीं, मगर निशानेबाजी और बास्केटबॉल से लगाव गहरा बना रहा। इन दोनों खेल विधाओं में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया।

अकादमिक मामलों में उनकी दिलचस्पी विज्ञान में ही रही। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से बायो-टेक्नोलॉजी में मास्टर्स करने के बाद वह देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में एक आईआईएससी, बेंगलुरु पहुंचीं, जहां उन्हें ब्रेन गामा वेव्स पर शोध करने का अवसर मिला। इसके बाद तो वह हॉर्वर्ड के पीएचडी के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती थीं, किसी भी बहुराष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी में अच्छी नौकरी पा सकती थीं, मगर दो मोर्चे थे, जो उन्हें कई वर्षों से ललकार रहे थे। मिजाज में एक-दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। एक मोर्चे को नजाकत चाहिए थी, दूसरा दृढ़ता की मांग कर रहा था। गजब यह रहा कि कशिश ने दोनों की तरफ साथ-साथ कदम बढ़ाने का फैसला किया।

दरअसल, आम लड़कियों की तरह कशिश भी बचपन से मिस इंडिया प्रतियोगिता देखती आ रही थीं। ऐसे में, कब यह इच्छा उनमें बलवती हो उठी कि मुझे भी इस मंच पर ‘वॉक’ करना है, उन्हें पता ही नहीं चला। किशोरावस्था में कदम रखने के बाद जब शरीर और त्वचा में बदलाव आए, तो लगा कि जैसे इस इच्छा पर तुषारापात हो गया। कशिश जब-जब आईने में खुद को देखतीं, उन्हें यही लगता कि रैंप और रुपहली दुनिया उनके लिए नहीं बनी है। इस पर दोस्तों की प्रतिकूल टिप्पणी उन्हें और हतोत्साहित कर देती थी। फिर भी, मॉडल बनने की चाहत उनके अंदर ठाठें मारती रही। अगले कुछ वर्ष कशिश ने सैन्य सेवा परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ खुद को संवारने-निखारने में लगाए और फिर 2023 में वह पल भी आया, जब मिस इंटरनेशनल इंडिया का ताज उनके सिर पर था।

ताज मिलने के चंद घंटों के भीतर ब्रांड प्रोमोशन और फिल्मों के कई प्रस्ताव उनकी मेज पर थे, मगर कशिश को कहीं कुछ कचोट रहा था। जिस ताज को उन्होंने इतनी शिद्दत से चाहा था, वह जब हासिल हुआ, तो उसकी निस्सारता समझने में कशिश को बहुत वक्त नहीं लगा। फिर कुछ सवाल खुद से किए गए, जवाब दिल और दिमाग, दोनों ने मिलकर तलाशे। जवाब मिला- भारतीय फौज को बहादुर बेटियों की दरकार है! कशिश को जिंदगी का उसका मकसद मिल गया था। साल 2024 में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएस) का जब नतीजा आया, तो शोभा मेथवानी और गुरुमुख दास का सिर फख्र से ऊंचा उठ गया। कशिश चुन ली गई थीं। चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से उनके सैन्य अधिकारी बनने का सफर शुरू हो गया।

सैन्य प्रशिक्षण आसान नहीं होता, मगर फौजी बनने के ख्वाब कमजोर दिल वाले देखते ही कहां हैं? कशिश के पुराने अनुभव काम आए। सौंदर्य प्रतियोगिता के प्रशिक्षण ने यह सिखाया था कि डरना बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के तजुर्बे ने एकाग्रता बनाए रखने में मदद की। कशिश ने मार्चिंग और शूटिंग, दोनों में स्वर्ण पदक जीता, बॉस्केटबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब भी हासिल किया और सबसे बढ़कर अपनी पूरी ट्रेनिंग उन्होंने बिना किसी सजा के पूरी की। करीब ग्यारह महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद आखिरकार 6 सितंबर, 2025 आया, जब कशिश को बाकायदा लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया।

इस 25 वर्षीया वीर बाला के जीवन का एक और पहलू उसके दर्दमंद इंसान होने की गवाही देता है। कोरोना महामारी के समय कशिश मेथवानी ने ‘क्रिटिकल कॉज’ नाम से एक एनजीओ की शुरुआत की थी, जो प्लाजमा डोनेशन और अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करता है। अब ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी बेटी को कौन सलाम नहीं करेगा!

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

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