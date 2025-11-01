Hindustan Hindi News
माओवादियों से मोहभंग ने शिक्षा का महत्व बताया

अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाने वाले और आदिवासी समाज में जागरूकता फैलाने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का प्रखंड है अड़की। मगर आधुनिक विकास की दौड़ में यह इलाका लगातार पीछे ही रहा। खूंटी (झारखंड) जिले के इसी प्रखंड में लादू मुंडा भी पैदा हुए। उनके गांव का नाम है मदहातू।

मदहातू में कोई स्कूल न था। लिहाजा, वहां से कुछ दूर स्थित तुबिल स्कूल से लादू ने आठवीं तक पढ़ाई की। इससे आगे पढ़ने का कोई इंतजाम आस-पास के गांवों में नहीं था। मजबूरन पढ़ाई छूट गई। यह वह दौर था, जब खूंटी और उसके आस-पास माओवादी संगठन अपनी पकड़ मजबूत बना चुके थे। बात साल 2009 के आस-पास की है। मदहातू में कुंदन पाहन का दस्ता आने लगा था। कुंदन को तब झारखंड के सबसे बड़े माओवादी नेताओं में गिना जाता था। गांव-गांव में माओवादी जन-सुनवाई किया करते और जो समस्याएं स्थानीय प्रशासन या पुलिस नहीं सुलझा पाती, वे उसका तत्काल समाधान करा देते।

माओवादी आदिवासी नौजवानों को समझाया करते कि आखिर क्यों वे ऐसे हालात में जीने को मजबूर हैं? गांव वालों से सिस्टम की परेशानियों के बारे में पूछा जाता। गांव के गरीब उनसे प्रखंड कार्यालयों में घूसखोरी की शिकायत करते, तो कभी सड़क-निर्माण में लगे मजदूर उचित मजदूरी न मिलने की पीड़ा उन्हें सुनाते। माओवादियों ने उनकी इन समस्याओं को भी सुलझा दिया। माओवादियों का आकर्षण लादू पर गहराता चला गया। वह कुंदन पाहन के दस्ते में शामिल हो गए। साल 2009 के बाद वह दस्ते के साथ गांव-गांव घूमने लगे थे। उन्हें किशोरों, नौजवानों को संगठन से जोड़ने की जिम्मेदारी मिली। लादू को लगता कि इसी रास्ते से उनके हालात बेहतर हो सकेंगे।

मगर साल 2011 के बाद उन्हें महसूस होने लगा कि माओवादी सार्वजनिक रूप से जो बातें करते हैं, उनकी असली गतिविधियां उससे बिल्कुल अलग हैं। उन पर यह भी उजागर हो गया था कि लेवी (वसूली) के लिए लोगों को मार दिया जाता है। अक्सर पुलिस मुखबिरी के आरोप में बेगुनाह भी मार दिए जाते। अपने ही बीच के लोगों की यूं हत्याएं देख लादू को सदमा सा लगा। उधर मुरहू बैंक लूटकांड व पुलिस मुठभेड़ के विभिन्न मामलों में उनकी भूमिका को लेकर पुलिस उन्हें तलाश रही थी। परिवार व गांव के लोग पुलिस के निशाने पर थे।

लादू को सबसे ज्यादा दुख तब होता, जब माओवादी निरीह गांव वालों को शक की निगाहों से देखने लगे। वह जिन सपनों के साथ संगठन में शामिल हुए थे, वह तो पहले ही बिखर चुका था। आखिरकार, एक दिन वह भाग खड़े हुए। घर लौटकर जा नहीं सकते थे। ऐसे में, वह ओडिशा में क्योंझर चले गए। दो-तीन साल तक वहीं उन्होंने एक खदान में मजदूरी की। मगर एक बेचैनी हमेशा घेरे रही। एक तरफ, पुलिस उन्हें तलाश रही थी और दूसरी तरफ, माओवादी संगठन के लोगों से खतरा था।

साल 2017 की बात है। एक दिन पुलिस लादू के गांव पहुंची। उनके घर को गिराने की सूचना चिपका दी गई। लादू को अपराध-बोध होता कि उनके कारण पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा। वह चांडिल कस्बे में आकर रहने लगे थे। वहीं से उन्होंने गांव के लोगों के संपर्क किया और फिर परिजनों की मदद से पुलिस के साथ उनका संवाद कायम हुआ। लादू ने मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई और 19 जनवरी, 2017 का वह दिन भी आ गया, जब तत्कालीन डीआईजी अमोल होमकर व एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा के समक्ष उन्होंने आत्म-समर्पण कर दिया। कुछ दिन खूंटी जेल में रखने के बाद उन्हें हजारीबाग ओपन जेल भेज दिया गया। यहीं पर आत्म-समर्पण करने वाले माओवादी रखे जाते हैं।

लादू के ऊपर दर्ज कांडों में जमानत के बाद 8 मार्च, 2020 को उन्हें जेल से बाहर आने की इजाजत मिली। वर्षों बाद मदहातू में कदम रखते हुए लादू भावुक हो उठे थे। पुरखों की धरती को चूमते हुए उन्होंने संकल्प लिया कि अब कभी बंदूक नहीं उठाएंगे। खेती ही एकमात्र विकल्प था, क्योंकि आठवीं से आगे वह पढ़ ही नहीं सके थे। लादू के मन में पढ़ाई छूटने की गहरी टीस थी। उन्होंने तुबिल, होचर, कोदेलेबे, डाड़ी, पड़ासू, हाड़दलामा समेत अन्य गांवों में ग्रामसभाओं में भागीदारी शुरू की। वह गांव वालों को इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन का लाभ दिलाने में जुट गए। जिस तुबिल स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी, उसकी प्रबंधन समिति में उन्हें शामिल कर लिया गया था।

लादू ने सबसे पहले प्रखंड के बच्चों को स्कूल से जोड़ने का अभियान ‘मैंने होन को के कुलकोपे’ (बच्चों को स्कूल भेजें) अभियान शुरू किया। गांव-गांव जाकर अभिभावकों को समझाया। किसी तरह परिजन बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हुए, तो नई समस्या आ गई। दरअसल, कुछ अरसे पहले खूंटी में पत्थलगड़ी अभियान चलाया गया था, तब अड़की प्रखंड के गांवों के लोगों ने आधार कार्ड नहीं बनवाए थे। जिन्होंने बनवाए भी थे, वे भी पत्थलगड़ी समर्थकों के पास उसे जमा करा आए थे। लादू ने एसडीओ से बात की और उन्हें समस्या से अवगत कराया। एसडीओ के हस्तक्षेप से इलाके में बच्चों के नामांकन के लिए आधार कार्ड की तत्काल अनिवार्यता समाप्त कर दी गई।

इसके बाद तीन सौ से भी अधिक बच्चों ने स्कूल में नामांकन कराया। तुबिल स्कूल को आठवीं से बढ़ाकर ‘उत्क्रमित मध्य सह प्लस टू हाई स्कूल’ में परिवर्तित कर दिया गया है। अब गांव में ही बच्चे 12वीं तक की शिक्षा पा सकेंगे। मुख्यधारा से जुड़ने के बाद लादू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। प्रशासन से उनकी यही अपील है कि आत्म-समर्पण करने वाले माओवादियों से किए गए वादे निभाए जाएं। उन्हें चार डिसमिल जमीन व स्व-रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएं। वे तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं।

