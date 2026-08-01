इक्कीसवीं सदी के इस ‘विदेहराज’ से मिलिए

किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है- गरीब वह नहीं, जिसके पास रुपये-पैसे नहीं; गरीब वह है, जिसकी आंखें सपनों से खाली हैं! यह आचरण का दर्शन है। अपने आस-पास, कस्बे-जनपद में ही नजर घुमाएं, तो ऐसे अनेक लोग दिख जाते हैं…

किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है- गरीब वह नहीं, जिसके पास रुपये-पैसे नहीं; गरीब वह है, जिसकी आंखें सपनों से खाली हैं! यह आचरण का दर्शन है। अपने आस-पास, कस्बे-जनपद में ही नजर घुमाएं, तो ऐसे अनेक लोग दिख जाते हैं, जिन्होंने ख्वाब देखे, उनकी तामीर में खुद को झोंक दिया और बेमिसाल बन गए। इनमें से कई तो ऐसे हैं, जिनके पास बड़ी डिग्रियां नहीं, मगर विश्वविद्यालयों ने उन पर नाज किया, जमाने को उनसे रश्क हुआ! आज एक ऐसे ही शख्स विवेक शंगारी की दास्तान, जिनकी दरियादिली के आगे कई अरबपति भी बौने नजर आते हैं।

आज से करीब पचास साल पहले छत्तीसगढ़ (तब मध्य प्रदेश) के भिलाई शहर में जन्मे विवेक महज चार साल के थे, जब मां चल बसीं। यह एक ऐसा दर्द था, जिसे खुद विवेक भी अब बयां नहीं कर सकते। दुनिया का कोई शख्स, कोई साहित्यकार इसे दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उम्र के उस मोड़ की पीड़ा को व्यक्त करने की कुव्वत किसी परिपक्व में हो ही नहीं सकती। जाहिर है, विवेक और उनकी छोटी बहन को उस वक्त पिता के प्यार और स्नेह की बहुत जरूरत थी, मगर वह अपनी ही दुनिया में धुत रहते थे।

शराब और जुए की लत उन्हें अपनी ही संतान से गाफिल किए रही। आखिरकार, नाते-रिश्तेदारों की सलाह पर बच्चों को उनके चाचा के सुपुर्द कर दिया गया। चाचा ने सामाजिक दबाव में उन्हें रख तो लिया, मगर कभी दिल से नहीं अपनाया। वह विवेक में अपने गैर-जिम्मेदार नशेड़ी भाई का अक्स देखते रहे। विवेक जिन परिस्थितियों में पल-बढ़ रहे थे, उसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पर पड़ना ही था। जाहिर है, उनके नतीजे अच्छे नहीं आते और चाचा की बेजारी कुछ और बढ़ जाती।

यह वही दौर था, जब भारत को राजीव गांधी के रूप में अपना सबसे नौजवान प्रधानमंत्री मिला था और देश के भविष्य को संवारने के उनके सपने पुरजवान थे। केंद्र सरकार के ‘कंप्यूटर लाइब्रेरी ऐंड स्टडीज इन स्कूल’ कार्यक्रम ने छोटे-छोटे शहरों के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटरों की आमद सुनिश्चित कर दी थी। विवेक तब 11 साल के रहे होंगे। एक दिन स्कूल के गलियारे से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि कुछ लोग हॉल में मशीनें लगा रहे हैं। उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा था। वह मुग्ध भाव से उसे निहारते रह गए थे। एक अनगढ़ ख्वाब तत्क्षण आंखों में उतर आया था। महीने बीतते गए, उस ख्वाब ने आकार लेना शुरू कर दिया। खेल-कूद की क्लास के वक्त जब सारे बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते, विवेक के कदम अनायास लैब की तरफ मुड़ जाते थे। वहां कोई सिखाने वाला नहीं था। एक मोटा-सा मैन्युअल था, जिसकी मदद से विवेक खुद ही सीखने में जुटे रहते कि कोडिंग कैसे करें?

कंप्यूटर समझने की धुन एक बार सवार हुई, तो गहराती चली गई। दादी ने गुल्लक में जो कुछ भी थाती सौंपी थी, वह शहर के विभिन्न केंद्रों में कंप्यूटर चलाने की प्रति घंटे फीस पर खर्च होती रही। विवेक की जिंदगी का यह वह दौर था, जब उन्हें लग रहा था कि सब कुछ हाथों से फिसला जा रहा है। बस एक मशीन थी, जिसे वह नियंत्रित कर सकते थे। कॉलेज का वह पहला साल था। चाचा ने पहले पढ़ाई के पैसे देने बंद किए और फिर एक दिन घर से निकाल दिया।

उस दिन बहुत सारे भरम टूटे। 18 साल के विवेक के सिर पर न छत थी, न रिश्तेदारों का यह संबल ही कि ‘हम हैं न!’ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें? भटकते हुए वह एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के मालिक के पास पहुंचे और कहा- कोडिंग जानता हूं, काम चाहिए। मालिक ने तत्काल उनके कौशल की परीक्षा ली और उम्मीद से बेहतर पाकर न सिर्फ उन्हें इंस्ट्रक्टर व लैब असिस्टेंट की नौकरी दी, बल्कि इंस्टीट्यूट में रहने-सोने की इजाजत भी दे दी। वहां विवेक ने वह सब कुछ सीखा, जो वह स्कूल में न सीख पाए थे।

अक्तूबर 1998 में उनकी जिंदगी ने एक नई करवट ली। बेंगलुरु से लौटे एक दोस्त ने कुछ किताबें उन्हें दी थीं। वे किताबें जिस अखबार में लपेटी गई थीं, उस पर एक इश्तिहार साया था। बेंगलुरु की एक कंपनी को ऐसे नौजवानों की तलाश थी, जो सी और सी++ प्रोग्रामिंग जानते हों। विवेक की इन दोनों में गहरी दिलचस्पी थी। फिर क्या था, उन्होंने किसी से रुपये उधार लिए, बेंगलुरु का टिकट कटाया और इंटरव्यू देकर भिलाई लौट आए। कुछ दिनों में कंपनी के एचआर से फोन आया- आपकी तनख्वाह 7,000 रुपये मासिक ही होगी। चूंकि अभी आपके पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए निचले पद पर ही नियुक्ति मिलेगी।

विवेक के पास इनकार की क्या वजह होती? कंपनी ने टिकट भेजा, वह बेंगलुरु पहुंच गए। वहां पहुंचकर पता चला कि नौकरी उनसे वह ज्ञान मांग रही है, जो उनके पास है ही नहीं, मगर अमेरिकी ‘मंटोर’ ने कहा- घबराओ नहीं विवेक, तुममें भरपूर माद्दा है, तुम बेहतरीन कर सकते हो! जो भरोसा पिता, चाचा, स्कूल शिक्षक से मिलना चाहिए था, वह उन्हें उनके बॉस ने दिया। बॉस ने अमेरिका से कुछ किताबें भिजवाईं। फिर तो विवेक सिर्फ कमाल करते गए। एक साल में ही तनख्वाह सीधे 40,000 रुपये मासिक कर दी गई थी। अब मौके उनके हाथों में थे और दौलत उनके कदमों में थी।

फिर उन्होंने वह किया, जो एक श्रेष्ठ मानव ही कर सकता है। उन्होंने अपनी 96 फीसदी संपत्ति दो दोस्तों के साथ मिलकर स्थापित ‘एकलव्य’ ट्रस्ट को दान कर दी है। चार प्रतिशत को अपने लिए पर्याप्त बताया। एकलव्य ट्रस्ट आज 300 अनाथ बच्चों की पढ़ाई और उनकी हर तरह की जरूरतों की देखभाल कर रहा है। आज भी विवेक की सारी तनख्वाह सीधे ट्रस्ट के खाते में चली जाती है।

यह दुनिया सचमुच विवेक शंगारी जैसे ‘विदेहराजों’ से ही खूबसूरत है!